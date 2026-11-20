Il mutuo estinto prima della scadenza può lasciare un secondo conto da chiudere: quello dell’assicurazione pagata in anticipo. Se il debitore ha sostenuto un premio unico di 3 mila euro per una polizza collegata al finanziamento, una parte può essere restituita per il periodo di copertura che viene meno. L’importo iniziale è un esempio: il rimborso effettivo richiede il conteggio previsto dal contratto.

La questione interessa chi usa i risparmi per cancellare il debito e chi trasferisce il mutuo a un’altra banca. In entrambi i casi, concentrarsi esclusivamente sul capitale residuo rischia di lasciare fuori una somma già versata alla compagnia assicurativa.

Il premio anticipato e il periodo ancora da assicurare

IVASS chiarisce nelle proprie indicazioni ai consumatori che, in presenza di un premio unico, l’estinzione anticipata o il trasferimento del finanziamento comportano la restituzione della quota relativa alla durata residua. In alternativa, l’assicurato può chiedere di mantenere la protezione fino alla scadenza, indicando il nuovo beneficiario.

La guida dell’Autorità precisa anche che l’intermediario deve attivarsi per l’estinzione della polizza collegata e la restituzione dei premi non goduti, senza aspettare una richiesta del cliente. È comunque utile controllare il movimento sul conto e conservare la comunicazione con il calcolo, perché il saldo del mutuo e il rimborso assicurativo sono operazioni distinte.

Perché 3 mila euro non si dividono semplicemente per gli anni

L’articolo 39 del Regolamento IVASS 41/2018 distingue due componenti. Il premio puro, destinato alla copertura del rischio, tiene conto del tempo mancante e del capitale assicurato residuo. I caricamenti, cioè la componente di costo aggiunta al premio puro, vengono ripartiti in proporzione al tempo restante. Le condizioni devono spiegare criteri e modalità del rimborso.

Per capire l’errore più comune, immaginiamo una copertura ventennale pagata 3 mila euro e un mutuo chiuso dopo dieci anni. Il calcolo intuitivo restituisce 1.500 euro. Questa cifra sarebbe soltanto una divisione temporale del premio complessivo: non dimostra quanto spetta, perché ignora la struttura del contratto e l’evoluzione del capitale assicurato.

La compagnia può trattenere spese amministrative effettivamente sostenute per emissione e rimborso, se indicate nella documentazione contrattuale. Il regolamento vieta che spese e commissioni diventino un ostacolo alla portabilità o un onere ingiustificato. Un generico importo «netto da liquidare» senza spiegazione rende difficile controllare questi passaggi.

Come leggere il prospetto senza confondere i diversi risparmi

Conviene mettere accanto il certificato di assicurazione, la prova del premio versato, la scadenza originaria e il documento che attesta l’effettiva estinzione. Poi chiedere il dettaglio delle componenti rimborsate, il periodo considerato, il capitale assicurato utilizzato e le eventuali trattenute. La prima verifica è che le date coincidano: una comunicazione inviata oggi può riferirsi a una chiusura avvenuta prima.

Se il conteggio riconoscesse, per esempio, 900 euro, quella somma rappresenterebbe il rimborso assicurativo calcolato dalla compagnia, da verificare sui documenti. Non andrebbe confusa con gli interessi futuri evitati chiudendo il finanziamento. Sono due voci diverse, entrambe utili per ricostruire l’effetto complessivo dell’operazione sul bilancio familiare.

Il nostro approfondimento sull’estinzione di un prestito e sulla riserva per gli imprevisti mostra perché il risparmio sugli interessi va confrontato anche con la liquidità che resta disponibile. Un rimborso assicurativo atteso ma ancora da quantificare non dovrebbe essere trattato come denaro già presente sul conto.

Rimborso o prosecuzione della copertura

Prima di scegliere, bisogna individuare quale rischio copre la polizza: vita, perdita dell’impiego, invalidità o danni all’immobile possono rispondere a esigenze differenti. La chiusura del mutuo cambia il debito, ma non elimina necessariamente il bisogno di proteggere la famiglia o la casa.

La decisione pratica consiste quindi nel confrontare il rimborso verificato con la protezione che rimarrebbe in vigore, leggendo beneficiari, esclusioni e durata. Se il conteggio non è comprensibile, il passo utile è una richiesta scritta di chiarimenti alla compagnia e all’intermediario, allegando i documenti: la cifra da recuperare deve emergere dal contratto, non da una percentuale ipotizzata sul premio iniziale.