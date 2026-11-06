Prestiti, restituire subito un debito da 10.000 euro può eliminare una rata e risparmiare interessi, ma richiede di separare due conti: quanto credito costa ancora e quanta liquidità rimane dopo averlo chiuso. Nella simulazione di questo articolo, 10.000 euro di capitale residuo da rimborsare in ventiquattro mesi al TAN fisso ipotetico dell’8% generano circa 855 euro di interessi futuri.

Quella cifra misura un costo evitabile nell’esempio, senza decidere da sola la scelta di una famiglia. Impiegare gli ultimi risparmi per cancellare il finanziamento potrebbe rendere necessario un nuovo prestito al primo imprevisto. Avere invece una riserva sufficiente può permettere di ridurre il debito mantenendo spazio per le spese essenziali.

Il confronto parte dal capitale che resta

Il punto di partenza è il debito residuo, distinto dall’importo ricevuto all’origine e dalla somma delle rate ancora da pagare. Le rate comprendono anche interessi futuri: confrontarle direttamente con il capitale può far sembrare che la banca chieda due cifre incoerenti, quando misurano elementi differenti.

Assumiamo 10.000 euro residui, ventiquattro pagamenti mensili, tasso invariato all’8% e ammortamento alla francese. La rata teorica è 452,27 euro; la somma dei pagamenti, calcolata prima degli arrotondamenti, è 10.854,55 euro. Gli interessi ancora da maturare ammontano quindi a 854,55 euro. Spese, assicurazioni, imposte e interessi fra una scadenza e il giorno del saldo sono esclusi.

Estinguendo il capitale esattamente all’inizio di questo periodo si eviterebbero, nel modello, tali interessi. Non si recuperano per questo motivo gli interessi già maturati negli anni precedenti. Il tasso dell’8% serve soltanto alla simulazione: non è una quotazione aggiornata del credito né una proposta commerciale.

Che cosa chiedere nel conteggio estintivo

Il documento operativo è il conteggio riferito alla data in cui si intende pagare. Deve permettere di distinguere capitale, interessi maturati, eventuali oneri e riduzioni spettanti. La Banca d’Italia illustra il diritto al rimborso anticipato, totale o parziale, e alla riduzione dei costi collegata alla minore durata del rapporto.

Per il credito ai consumatori, l’articolo 125-sexies del Testo unico bancario prevede l’esenzione dall’indennizzo quando l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. La distinzione è importante: versare 10.000 euro come rimborso parziale di un debito maggiore è un caso diverso. Occorre verificare il tipo di contratto e la disciplina applicabile alla sua data.

Quando dovuto, l’indennizzo incontra i limiti previsti dalla normativa; la guida della Banca d’Italia richiama il tetto dell’1% per una durata residua superiore a un anno e dello 0,5% entro un anno. Sono massimi, non un costo automatico da aggiungere a qualsiasi estinzione. Nel caso esente appena descritto, applicare meccanicamente l’1% sarebbe un errore.

Per leggere i costi iniziali del finanziamento sono utili contratto e modulo SECCI, che riporta anche il TAEG. Per decidere oggi, tuttavia, il confronto deve concentrarsi sulle uscite future e sul conteggio aggiornato. Il rimborso di eventuali costi richiede la verifica delle singole voci, evitando di considerare ogni spesa passata integralmente recuperabile.

Due famiglie, lo stesso debito, un margine diverso

Immaginiamo due situazioni puramente illustrative, entrambe con il debito del nostro esempio. La prima famiglia dispone di 20.000 euro liquidi; la seconda di 12.000 euro. Pagando 10.000 euro subito, resterebbero rispettivamente 10.000 e 2.000 euro, prima degli aggiustamenti del conteggio effettivo.

Se le spese essenziali dopo la chiusura del prestito fossero 1.500 euro mensili, la prima somma coprirebbe circa 6,7 mesi e la seconda circa 1,3 mesi. Sono rapporti aritmetici, non soglie di sicurezza valide per tutti. Le esigenze cambiano con stabilità del reddito, persone a carico e spese già previste.

Una riparazione urgente da 3.000 euro, per esempio, sarebbe assorbibile nella prima situazione e supererebbe di 1.000 euro il denaro rimasto nella seconda. Questo è il rischio da mettere accanto agli 855 euro di interessi evitabili. Il costo dell’eventuale nuovo credito dipenderebbe dalle condizioni effettivamente disponibili in quel momento.

Il nostro caso esemplificativo di Sara e della riserva per gli imprevisti aiuta a distinguere denaro già destinato a spese note e somme realmente libere. La stessa distinzione rende più realistico il confronto sull’estinzione.

La domanda da fare prima di pagare

Occorre affiancare tre numeri: importo necessario per chiudere oggi, totale delle uscite future evitate e liquidità residua. Il primo va richiesto al finanziatore; il secondo richiede il piano aggiornato; il terzo deriva dal bilancio familiare. Un pagamento parziale può essere un’alternativa da discutere, verificando come cambia rata o durata e quali condizioni si applicano.

Il denaro conservato può produrre un rendimento, ma il confronto richiede importi netti, scadenze e rischi coerenti. Una speranza di guadagno incerto non equivale agli interessi contrattuali evitati. Anche la disponibilità immediata ha una funzione economica, soprattutto quando le entrate sono instabili.

Calcolo redazionale con R = C × i / [1 − (1 + i)−n], i pari a 0,08/12 e n a 24. Gli esempi sono educativi e non costituiscono indicazioni personali: prima di decidere servono contratto, conteggio estintivo e valutazione delle proprie necessità.