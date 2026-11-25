La spedizione gratis può aumentare la spesa di 15 euro se, per evitare 5 euro di consegna, aggiungi un prodotto da 20 euro che altrimenti non compreresti. Il calcolo riguarda un’offerta ipotetica, senza riferimento a un negozio specifico: un carrello iniziale da 40 euro costa 45 con la consegna, mentre quello ampliato arriva a 60. La parola “gratis” descrive una voce del conto, non il risultato complessivo.

La domanda utile è che cosa avresti acquistato in assenza della soglia. Se il prodotto aggiuntivo era già necessario e sostituisce una spesa imminente, l’operazione può essere conveniente. Se nasce soltanto dal desiderio di azzerare la consegna, la riduzione di un costo accompagna un esborso maggiore. Sono due situazioni diverse, anche con lo stesso prezzo finale.

Due carrelli, un confronto completo

Nel primo scenario scegli un articolo da 40 euro e paghi 5 euro per riceverlo. Totale: 45 euro. Nel secondo ipotizziamo che il venditore offra la consegna senza costo da 60 euro di prodotti. Inserisci un oggetto da 20 euro e paghi 60. La differenza immediata è 60 − 45 = 15 euro in più.

Gli importi rappresentano prezzi finali ipotetici, comprese le imposte; non aggiungiamo costi di pagamento o altre spese. Nella realtà il confronto deve essere fatto sull’ultima schermata dell’ordine: eventuali supplementi, sconti non cumulabili o prodotti esclusi dalla soglia possono modificare il risultato. Il calcolo resta valido soltanto per le condizioni dichiarate nell’esempio.

Guardare il totale è coerente con il metodo del budget personale illustrato dalla Banca d’Italia: registrare entrate e uscite permette di misurare quanto denaro si spende davvero. Qui applichiamo il principio a una singola decisione di acquisto, senza attribuire all’istituto le cifre della simulazione.

Quando il prodotto aggiunto serve davvero

Supponiamo che l’oggetto da 20 euro fosse già sulla lista e che acquistarlo separatamente in un negozio vicino costasse 18 euro, senza altre spese. Lasciando invariato il primo ordine spenderesti 45 + 18 = 63 euro. Comprando tutto insieme spenderesti 60 euro: il vantaggio effettivo sarebbe di 3 euro.

Il risultato è inferiore ai 5 euro di consegna evitati, perché il prodotto aggiunto costa 2 euro in più rispetto all’alternativa. Se invece lo stesso oggetto fosse disponibile altrove a 14 euro, il totale separato sarebbe 59 e il carrello ampliato costerebbe un euro in più. Conta quindi il prezzo alternativo del bene, oltre alla sua utilità.

La soglia può anticipare una spesa

Un prodotto utile tra sei mesi può essere comunque un acquisto anticipato. Il denaro esce oggi e rimane incorporato in una scorta, invece di restare disponibile per le prossime scadenze. Per articoli deperibili, consumabili o soggetti a cambi di preferenze, va considerata anche la probabilità di utilizzarli interamente.

Raggruppare ordini già previsti può ridurre costi e consegne, purché l’attesa sia compatibile con il bisogno e il prezzo non peggiori. Non serve raggiungere ogni soglia proposta dal sito. A volte pagare la consegna è semplicemente il costo più basso per ottenere soltanto ciò che occorre, nel momento in cui occorre.

Il controllo prima di confermare

Conviene conservare il totale del carrello iniziale, aggiungere la consegna e confrontarlo con quello ampliato. Poi si può assegnare al prodotto extra il prezzo che si sarebbe effettivamente disposti a pagare altrove. Se quel valore è inferiore ai 15 euro aggiuntivi del nostro caso, il vantaggio economico della soglia non emerge.

Questo criterio non vieta un acquisto piacevole o occasionale: permette di riconoscerlo come tale. Un oggetto scelto per desiderio personale può valere la spesa, ma chiamarlo risparmio nasconde la decisione. Il numero decisivo resta la differenza fra due alternative complete, non l’importo cancellato accanto alla voce consegna.