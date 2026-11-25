Un cashback del 2% su 500 euro restituisce 10 euro, ma basta aumentare gli acquisti di poco più di dieci euro per assorbire tutto il beneficio. L’esempio è ipotetico: non descrive una carta o una promozione in commercio. Serve a distinguere il premio ottenuto dal risparmio effettivo rispetto a quanto si sarebbe speso senza l’incentivo.

Per fare un confronto corretto devono restare uguali i prodotti, i prezzi e il periodo osservato. Vanno poi aggiunti gli eventuali costi necessari a ottenere il rimborso. Una percentuale attraente può produrre un risultato modesto se riguarda soltanto alcuni acquisti, incontra un massimale oppure richiede un servizio a pagamento.

Il calcolo sullo stesso paniere di acquisti

Consideriamo 500 euro di prodotti già previsti nel budget, tutti ammessi a una restituzione monetaria del 2%, senza canoni, commissioni o tetti. Il premio è 500 × 0,02 = 10 euro. Il costo dopo il rimborso diventa 490 euro. Con queste ipotesi, l’incentivo offre un vantaggio effettivo rispetto agli stessi acquisti a 500 euro senza rimborso.

Il risultato cambia se per ottenere la promozione scegli un negozio più caro. Se gli stessi beni costano 488 euro altrove, senza cashback e senza altri oneri, quell’alternativa resta più conveniente dei 490 euro netti. Il confronto deve quindi partire dal prezzo finale del paniere, non dal premio isolato.

Quanto acquisto extra cancella il beneficio

Immaginiamo ora di aggiungere una spesa di importo X, anch’essa ammessa al 2%, soltanto perché invogliati dal premio. Il costo netto diventa (500 + X) × 0,98. Per raggiungere i 500 euro che avresti speso originariamente, si risolve l’equazione 490 + 0,98X = 500. Il risultato è circa 10,20 euro, con arrotondamento ai centesimi.

Se l’acquisto superfluo vale 20 euro, il totale pagato sale a 520 e il premio a 10,40. La spesa netta è 509,60 euro: 9,60 euro in più del programma iniziale. Il rimborso esiste, ma non compensa l’oggetto aggiunto. Questa distinzione aiuta a valutare l’effetto complessivo dell’offerta sul portafoglio.

Il criterio si inserisce nella pianificazione delle entrate e delle uscite proposta dalla Banca d’Italia. Registrare anche piccoli acquisti permette di confrontare il budget iniziale con quello effettivo. I numeri e l’equazione di questo articolo sono elaborazioni redazionali, non risultati di un’indagine sulle abitudini dei consumatori.

Un premio futuro non è denaro già disponibile

Prima di scegliere una promozione bisogna leggere quando il premio matura e in quale forma viene riconosciuto. Un rimborso monetario, un buono da spendere nello stesso negozio e punti convertibili con condizioni diverse non sono intercambiabili. Non attribuiamo qui un valore monetario certo a punti o buoni che richiedono ulteriori acquisti.

Occorre verificare anche le categorie ammesse, la scadenza, il massimale e il trattamento degli ordini annullati o restituiti nelle condizioni specifiche. Fino all’effettivo accredito, il pagamento iniziale rimane un’uscita di cassa. Se si paga con credito, eventuali interessi e commissioni devono entrare nel confronto: il premio da solo non misura il costo del finanziamento.

Quando un canone assorbe il rimborso

In un’altra simulazione, un servizio scelto soltanto per il cashback costa 5 euro al mese. Con il 2% su 250 euro di acquisti ammessi genera 5 euro: copre appena il canone, prima di altri costi. Su 500 euro genera 10 e lascia un vantaggio di 5. Se il servizio era già necessario per altre ragioni, occorre attribuire correttamente il costo, senza sottrarlo due volte.

La verifica decisiva consiste nel confrontare due situazioni realistiche: gli acquisti che avresti comunque effettuato e quelli che la promozione ti induce a fare. Il cashback può essere utile quando riduce il costo del primo gruppo. Diventa meno convincente quando sposta verso l’alto il totale delle uscite pur mostrando un piccolo accredito in evidenza.