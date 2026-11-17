Il ritiro gratuito della vecchia lavatrice spetta anche a chi compra la nuova online. Davanti a un ordine da 449 euro con altri 30 euro di «ritiro e installazione», la domanda da fare al venditore è concreta: quanto costa restituire soltanto la macchina usata, già scollegata? Il servizio previsto per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, o RAEE, va distinto dal lavoro necessario per allacciare la nuova lavatrice, portarla al piano o modificare l’impianto.

Che cosa vuol dire uno contro uno

La famiglia acquista una macchina nuova e restituisce quella che svolgeva la stessa funzione. La marca può cambiare, così come il prezzo o la capacità di carico. Il presupposto è l’equivalenza dell’apparecchiatura, non l’avere conservato per anni lo scontrino del precedente acquisto. Il vecchio modello può essere guasto: il sistema nasce proprio per raccogliere apparecchi di cui ci si disfa e avviarli al trattamento appropriato.

Nel caso ipotetico, se i 30 euro sono richiesti esclusivamente per accettare la lavatrice usata attraverso la modalità gratuita prevista dal venditore, il costo contestabile è l’intera maggiorazione. Il totale dei due importi sarebbe 479 euro. Se invece i 30 euro comprano un allacciamento richiesto dal cliente e il ritiro è disponibile gratuitamente anche senza quel servizio, rinunciare all’installazione cambia il conto. Rimangono da verificare gli eventuali costi ordinari di consegna indicati nell’offerta della macchina nuova.

Che cosa deve spiegare il sito prima del pagamento

Il Centro di Coordinamento RAEE descrive gli obblighi dei rivenditori anche per la vendita a distanza. Il venditore deve indicare chiaramente i luoghi convenzionati dove conferire senza costi l’apparecchiatura equivalente, senza maggiori oneri rispetto a un acquisto in negozio, oppure le modalità di ritiro gratuito nello stesso luogo di consegna. Di conseguenza è importante individuare quale soluzione propone quel sito prima di scegliere il corriere o un servizio aggiuntivo.

Un esempio pratico è la consegna al piano strada. Portare la macchina nuova fino al bagno e scollegare la vecchia sono prestazioni diverse dal ricevere quest’ultima nel punto concordato. Se la lavatrice si trova al terzo piano, conviene chiedere per iscritto dove deve trovarsi il giorno della consegna e chi si occupa dello spostamento. La risposta permette di confrontare due preventivi a parità di servizio, soprattutto quando il negozio presenta trasporto, montaggio e ritiro con un’unica casella.

Il messaggio da inviare se nel carrello compare soltanto il pacchetto a pagamento

Si può indicare il numero dell’ordine, precisare che si restituisce una lavatrice domestica equivalente e chiedere il punto di conferimento o la procedura per il ritiro gratuito. È utile conservare la schermata del carrello e la risposta, insieme alla conferma dell’appuntamento. Così, se il trasportatore arriva senza istruzioni per prendere l’usato, il venditore può risalire alla richiesta e comunicare come completare il ritiro.

Acquistare una sola macchina dà diritto a restituire un apparecchio equivalente. Un secondo elettrodomestico da sgomberare richiede una soluzione distinta, per esempio il servizio comunale disponibile nella propria zona. Nel confronto fra offerte per il bilancio familiare il totale da annotare comprende quindi il prezzo della lavatrice, la consegna e le prestazioni davvero necessarie. È su quel totale che si vede se l’offerta da 449 euro rimane la più conveniente anche una volta arrivati alla porta di casa.