Blue Origin, la società spaziale fondata da Jeff Bezos, ha scelto di concentrare uomini e risorse sui progetti lunari e di lasciare senza una propria offerta la prossima gara NASA per le stazioni commerciali in orbita terrestre bassa. L’azienda ha spiegato la scelta in una dichiarazione scritta riportata da GeekWire il 13 novembre. I 172 milioni di dollari riguardano la fase precedente di Orbital Reef: il valore dell’accordo era inizialmente di 130 milioni, poi ampliato di altri 42. La rinuncia riguarda dunque la possibilità di ottenere un nuovo contratto.

Che cosa aveva comprato la NASA con i 172 milioni

Presentata nel 2021, Orbital Reef doveva offrire spazio a più clienti, dalla ricerca pubblica alle imprese interessate a lavorare in condizioni di microgravità. Prima di poter vendere tempo a bordo, però, i progettisti dovevano dimostrare che l’ambiente sarebbe rimasto abitabile. Per un laboratorio orbitante, filtrare l’acqua e monitorare la qualità dell’aria sono requisiti che incidono sulla durata delle missioni e sul numero di persone che possono soggiornarvi.

Nell’aggiornamento dell’accordo su Orbital Reef del gennaio 2024, la NASA collegava proprio a queste prove parte dei 42 milioni aggiuntivi. Il finanziamento prevedeva anche revisioni dei sottosistemi e attività per portare le tecnologie a uno stadio più avanzato. L’integrazione valeva circa il 32% dei 130 milioni originari. I documenti indicano il valore dell’accordo e gli obiettivi previsti, senza quantificare quanto Blue Origin abbia effettivamente incassato per ogni prova. Usare i 172 milioni per stimare una perdita di ricavi conseguente alla rinuncia porterebbe quindi fuori strada.

Che cosa avrebbe richiesto la nuova gara

Il bando pubblicato dalla NASA in ottobre chiede alle imprese un piano che copra progettazione, costruzione, collaudo, certificazione e gestione di destinazioni commerciali in orbita bassa. Comprende anche i servizi di trasporto per i voli umani. La scadenza per le proposte è fissata all’8 dicembre 2026 e l’agenzia prevede le assegnazioni nella primavera del 2027. Per Blue Origin, proseguire avrebbe richiesto di spiegare come passare dai test su singoli sistemi a un servizio utilizzabile da astronauti e clienti.

Qui emerge il costo industriale della scelta. Un’impresa che porta avanti una stazione deve coordinare i partner, integrare gli impianti e dimostrare di saper garantire accesso e permanenza in orbita. Un lander richiede invece di portare un carico preciso fino alla superficie lunare e di depositarlo nel luogo previsto. Alcune competenze sono comuni, ma cambiano le prove da superare, l’hardware da consegnare e gli impegni da prendere verso il cliente. Blue Origin ha motivato la decisione con la volontà di accelerare le capacità necessarie a una presenza duratura sulla Luna.

Il rover lunare spiega dove vanno le risorse

Il 7 novembre la NASA ha indicato un impegno concreto. Per consegnare al polo sud lunare il rover PROMISE con il lander Blue Moon Mark 1, ha assegnato a Blue Origin un contratto base da 94 milioni di dollari, con un’opzione da altri 140 milioni legata alle prestazioni. Base e opzione arriverebbero a 234 milioni soltanto se l’opzione fosse esercitata. Confrontare quella cifra con i 172 milioni di Orbital Reef come se fossero due assegni alternativi confonderebbe programmi, tempi e condizioni diversi.

Per il lettore che segue anche i lanci dei satelliti Amazon Leo, conta infine chi firma il contratto. Il committente del rover è la NASA e il fornitore è Blue Origin. Il legame personale con Bezos non permette di attribuire l’incarico al portafoglio ordini di Amazon. Il prossimo riscontro economico per Blue Origin sarà la capacità di rispettare gli impegni di consegna lunare. Per Orbital Reef, il fatto accertato resta più circoscritto: la società lascia questa gara, senza avere annunciato la cancellazione definitiva del progetto.