Revolut Bank UAB può continuare a gestire conti, carte e bonifici in Italia. Il 16 novembre il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria sui controlli interni della banca lituana che opera nel nostro Paese attraverso una succursale. La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento in mattinata. Secondo la Procura di Milano, controlli adeguati avrebbero permesso di intercettare trasferimenti, occultamenti o distrazioni di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro.

Che cosa rappresentano i 76,5 milioni di euro

Nel comunicato pubblicato dalla Guardia di Finanza, la cifra misura il valore delle operazioni che gli inquirenti collegano alle carenze dei controlli. Leggerla come una multa a carico della banca o come una perdita sui depositi porterebbe a una conclusione sbagliata. La Procura indica anche un effetto concreto: risorse per oltre 4,6 milioni di euro, già oggetto di misure cautelari patrimoniali, sarebbero state movimentate senza che gli investigatori riuscissero a individuarle tempestivamente.

Gli accertamenti sono nati da due indagini distinte. La prima era un’ispezione presso la società del gruppo che offre servizi su cripto-attività. I finanzieri riferiscono di oltre un milione di violazioni contestate nella verifica della clientela e nella conservazione delle informazioni. La seconda riguardava una frode fiscale: seguendo il denaro, gli investigatori di Milano avevano individuato conti della banca utilizzati, secondo l’accusa, per commettere reati tributari. È dall’incrocio di questi elementi che la Procura è passata a esaminare i controlli della banca.

A chi si riferisce l’aggravante mafiosa

Gli investigatori hanno esaminato rapporti con persone indagate o già condannate per reati tra cui il riciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori. Per alcune delle condotte contestate, l’aggravante riguarda l’impiego del metodo mafioso o l’agevolazione di un’associazione mafiosa. Per le persone indagate resta ferma la presunzione di innocenza. Quanto alla banca, Reuters, che ha consultato il decreto di 39 pagine, riferisce che l’istituto non è indagato penalmente. Il tribunale è intervenuto con la misura di prevenzione prevista dall’articolo 34 del Codice antimafia.

Un confronto riportato da Reuters aiuta a capire il problema. Tra il 2021 e il 2026 altri istituti avevano inoltrato 265 segnalazioni di operazioni sospette riferite alle 24 persone esaminate nel decreto. Per le stesse persone e nello stesso periodo Revolut Bank UAB non ne aveva presentata alcuna. Una segnalazione permette alle autorità di approfondire un movimento anomalo. Da sola non dimostra un reato, e il numero di segnalazioni non corrisponde al numero di persone coinvolte. Anche nel caso statunitense di American Express il monitoraggio delle operazioni era al centro delle verifiche, ma in quel procedimento l’autorità aveva già inflitto una sanzione.

Conti e carte restano operativi: le prime scadenze per la banca

Il decreto affida a due amministratori giudiziari il compito di affiancare gli organi della banca nelle aree in cui sono emerse le carenze. Il mandato riguarda l’operatività italiana. Per chi riceve lo stipendio sul conto o usa la carta per pagare, il provvedimento non dispone una sospensione generale dei servizi. Sul piano operativo, la domanda da verificare è come la banca riconosca una sequenza di movimenti incompatibile con il profilo di un cliente e chi decida di approfondirla.

Secondo le scadenze del decreto riferite da Reuters, la banca ha cinque giorni per indicare un referente al quale gli amministratori possano chiedere la documentazione. Gli amministratori dovranno presentare una prima relazione al tribunale entro 30 giorni e un rapporto dettagliato sui controlli antiriciclaggio entro 90. Sarà quest’ultimo a permettere ai giudici di valutare, sulla base delle verifiche svolte, quanto siano affidabili gli avvisi generati dai sistemi e come vengano gestiti quando un’operazione richiede un esame umano.