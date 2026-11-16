A settembre 2026 alle amministrazioni pubbliche italiane sono serviti quasi 28 miliardi di euro per coprire il fabbisogno di cassa. Nello stesso mese il debito pubblico italiano è cresciuto di 10,8 miliardi, arrivando a 3.211,6 miliardi. Come si spiegano quasi 17 miliardi di differenza? Il Tesoro disponeva già di denaro con cui pagare una parte delle uscite. Il suo utilizzo è visibile nel bollettino della Banca d’Italia pubblicato il 16 novembre, che affianca al debito di fine mese i movimenti di cassa che l’hanno determinato.

I due conti di settembre, fino all’ultimo milione

La prima pagina del bollettino permette di rifare il calcolo. Al 31 agosto il debito ammontava a 3.200.782 milioni di euro. Al 30 settembre era salito a 3.211.587 milioni. La differenza è di 10.805 milioni, circa lo 0,34% del debito iniziale. Il fabbisogno mensile, invece, è passato da 10.373 milioni in agosto a 27.655 milioni in settembre. Sono due misure diverse anche per chi deve decidere quanto denaro raccogliere sul mercato. La prima fotografia include obbligazioni e altri debiti accumulati negli anni, la seconda riguarda i flussi di un solo mese.

Sottraendo l’aumento del debito dal fabbisogno si ottengono esattamente 16.850 milioni. Attribuire tutta la differenza al prelievo dal conto del Tesoro sarebbe impreciso. Nel grafico di settembre la riduzione delle disponibilità liquide compensa gran parte del fabbisogno, mentre le altre rettifiche, prese insieme, spingono il debito leggermente verso l’alto. Il calo della liquidità è quindi un po’ più ampio di quei 16,85 miliardi. Fra le rettifiche Bankitalia comprende gli scarti e i premi sui titoli, la rivalutazione dei titoli legati all’inflazione e gli effetti del cambio.

Perché il calendario delle aste e quello dei pagamenti possono divergere

Un esempio chiarisce la funzione della riserva. Se il Tesoro raccoglie cinque miliardi a fine mese per prepararsi a una scadenza successiva, al momento dell’emissione crescono sia il debito sia il denaro disponibile. Quando utilizza quella somma per effettuare un pagamento, la liquidità scende e il Tesoro può evitare di raccogliere di nuovo gli stessi cinque miliardi. In questo esempio le due operazioni cadono in mesi diversi. Per leggerle insieme bisogna osservare tanto il saldo di cassa quanto le passività ancora da rimborsare.

La distinzione conta anche per valutare i conti annuali. Una riduzione delle disponibilità può contenere il ricorso al mercato in settembre, ma lascia al Tesoro meno denaro già pronto per le scadenze successive. Per misurare il deficit annuale si considerano entrate e uscite secondo le regole della contabilità nazionale. Il rapporto debito/PIL richiede a sua volta il valore del prodotto interno lordo. Da una crescita mensile dello 0,34% del debito in euro non si può ricavare un aumento di altrettanti punti del rapporto.

Che cosa cambia per chi segue i BTP

A fine settembre i titoli a medio e lungo termine rappresentavano il 79,17% del debito, contro il 4,28% dei titoli a breve termine. È importante anche la ripartizione per debitore: il 97,68% faceva capo alle amministrazioni centrali, il 2,32% a quelle locali. Chi guarda agli interessi pagati dallo Stato deve dunque distinguere l’ammontare del debito dal ritmo con cui i vecchi titoli scadono e vengono sostituiti ai tassi disponibili sul mercato.

Per vedere come si forma quel costo si può prendere l’esempio dell’asta del Tesoro con il BTP Green a vent’anni. Il rendimento al collocamento dipende anche dal prezzo pagato dagli investitori. Si applica al nuovo finanziamento raccolto a quelle condizioni. I BTP a tasso fisso già emessi continuano invece a pagare la cedola prevista. Per chi li possiede, il dato di settembre aiuta a capire quanto debito lo Stato deve gestire, mentre scadenza, cedola e prezzo d’acquisto restano i dati da leggere per valutare il singolo titolo.