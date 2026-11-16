Warren Buffett destinerà il 60% della sua donazione di novembre a tre fondazioni che, un anno fa, insieme avevano ricevuto meno della metà dei titoli. È il cambiamento più significativo nell’annuncio diffuso da Berkshire Hathaway il 16 novembre 2026. Il presidente emerito convertirà 6.150 azioni personali di classe A in 9.225.000 azioni di classe B da distribuire a quattro enti familiari. La Susan Thompson Buffett Foundation resta la prima beneficiaria e riceverà più del doppio dei titoli dell’anno scorso, anche se la sua quota sul totale scende.

Quanto riceverà ciascuna fondazione nel 2026

Secondo il comunicato di Berkshire Hathaway del 16 novembre, alla Susan Thompson Buffett Foundation andranno 3.690.000 azioni. The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation e NoVo Foundation riceveranno 1.845.000 azioni ciascuna. Per ogni cento titoli donati, quaranta andranno quindi alla prima fondazione e venti a ognuna delle altre tre. La prima riceverà esattamente il doppio di ciascuna delle altre.

Il comunicato del 10 novembre 2025 descriveva una donazione già consegnata quel giorno. Buffett aveva convertito 1.800 azioni A in 2.700.000 azioni B e ne aveva assegnate 1.500.000 alla Susan Thompson Buffett Foundation. Ciascuna delle altre tre aveva ricevuto 400.000 titoli. La prima fondazione aveva così ottenuto il 55,56% del totale, contro il 14,81% circa di ognuna delle altre. Il confronto riguarda le due donazioni del Ringraziamento, quindi esclude eventuali assegnazioni effettuate in altri momenti dell’anno.

Chi beneficia di più dell’aumento di 6,525 milioni di azioni

Fra le due operazioni il numero complessivo di azioni B cresce di 6.525.000 unità, pari al 241,67%. Guardare solo alla quota percentuale della singola fondazione può però trarre in inganno. La Susan Thompson Buffett Foundation scende dal 55,56% al 40%, ma il suo pacchetto cresce di 2.190.000 azioni, il 146% in più. In termini assoluti è l’ente che ottiene l’incremento individuale maggiore.

Il risultato cambia se si misura la crescita rispetto a quanto ciascun ente aveva ricevuto nel 2025. Per Sherwood, Howard G. Buffett e NoVo l’aumento individuale è di 1.445.000 azioni, pari al 361,25%. Insieme assorbono 4.335.000 delle azioni aggiuntive, circa due terzi dell’incremento. Nel 2025 per ogni azione assegnata a una di queste tre fondazioni ne andavano 3,75 alla Susan Thompson Buffett Foundation. Quest’anno il rapporto scende a due. Il confronto è possibile senza conoscere il prezzo di Borsa perché tutti e quattro gli enti riceveranno la stessa classe di titoli.

Che cosa resta a Buffett e quanto conta il prezzo di Berkshire

Il passaggio dalla classe A alla B segue lo stesso rapporto nei due comunicati: per ciascuna azione A convertita Buffett ottiene 1.500 azioni B. L’oggetto del dono è una parte della sua partecipazione personale. Per capire la differenza con le scelte di investimento del gruppo basta guardare al portafoglio azionario dichiarato da Berkshire nel modulo 13F. In quel documento figurano i titoli di altre società detenuti dal gruppo. In questa operazione sono le fondazioni a diventare proprietarie di azioni Berkshire, senza che la società debba prelevare denaro dalla propria cassa.

Berkshire indica anche quale sarà la posizione di Buffett dopo le donazioni: 182.140 azioni A e 1.162 azioni B. Nel messaggio agli azionisti il presidente emerito conferma di voler destinare nel tempo tutte le sue azioni ai quattro enti e di puntare ad aumentare le donazioni anno dopo anno. Precisa però che il raggiungimento di questo obiettivo dipenderà in larga misura dall’andamento dei mercati.

Il legame con la Borsa ha una misura concreta. Su un pacchetto di 9.225.000 titoli, un movimento di un dollaro nella quotazione di BRK.B fa variare il controvalore complessivo di 9.225.000 dollari. Le percentuali spettanti alle quattro fondazioni restano identiche. Quanto denaro ciascuna potrà ricavare dipenderà invece dal prezzo e dal momento in cui deciderà di vendere le azioni ricevute.