Le Big Tech USA potrebbero investire complessivamente 5.500 miliardi di dollari entro il 2030, secondo la stima citata il 16 novembre dal vicepresidente della BCE Boris Vujčić. A Francoforte ha posto una domanda che riguarda anche il Tesoro italiano: se le grandi società tecnologiche vendono sempre più obbligazioni per costruire centri dati e ampliare le infrastrutture del cloud, a quali condizioni gli investitori continueranno a comprare titoli di Stato? Un’emissione di Alphabet conclusa il 5 novembre mostra perché la questione arriva direttamente sul mercato in euro.

Quanta parte dei 5.500 miliardi arriverà sul mercato dei bond?

Nel suo intervento alla Euro Finance Week, Vujčić parla della spesa complessiva prevista in beni capitali: infrastrutture che le imprese acquistano oggi e utilizzano per più anni. Una società può pagarle con gli incassi della propria attività, con capitale raccolto dagli azionisti oppure indebitandosi. La cifra di 5.500 miliardi somma la spesa prevista fino al 2030 e il discorso lascia aperta la quota che le aziende copriranno emettendo bond. Per valutare la pressione sul mercato conta anche quando le imprese avranno bisogno dei fondi e in quale valuta sceglieranno di raccoglierli.

Una risposta concreta sulla valuta arriva dalla società madre di Google. Nel documento 8-K depositato presso la SEC, Alphabet comunica di avere completato un’offerta da 6 miliardi di euro in sette tranche. Tra queste figurano 1,25 miliardi con cedola annua del 4,05% e scadenza nel 2030 e un miliardo con cedola del 5,25% e scadenza nel 2045. Chi segue le azioni Alphabet può leggere l’operazione anche dal lato dei creditori: il gruppo ha raccolto euro da restituire a scadenze molto diverse, impegnandosi nel frattempo a pagare gli interessi. L’emissione documenta un finanziamento effettivo, senza identificare quanto andrà a uno specifico progetto di intelligenza artificiale.

Perché un fondo potrebbe scegliere un bond tecnologico invece di un BTP

Si consideri un fondo che abbia già deciso quanta parte del portafoglio investire in obbligazioni a lunga scadenza in euro. Se arriva una nuova emissione societaria, il gestore può comprarla riducendo l’ordine che avrebbe presentato a un’asta del Tesoro. Conta il rendimento che riceverebbe al prezzo di acquisto, insieme al rischio di credito, alla facilità di rivendere il titolo e ai vincoli del fondo. Confrontare due cedole stampate sui prospetti non basta: anche obbligazioni con la stessa cedola possono offrire rendimenti diversi se cambiano il prezzo o la scadenza.

Se molti investitori riducono contemporaneamente i loro ordini, il Tesoro potrebbe dover accettare un prezzo inferiore per collocare la quantità prevista. A parità di pagamenti futuri, chi compra a un prezzo inferiore ottiene un rendimento più alto. L’effetto per lo Stato passa soprattutto dalle nuove emissioni e dal rinnovo dei titoli che scadono. I pagamenti di un BTP a tasso fisso già in circolazione continuano invece a seguire le condizioni stabilite all’emissione.

Quale segnale cercare nelle prossime aste

Vujčić colloca il rischio in un mercato in cui anche gli Stati devono rifinanziare debiti elevati e alcuni grandi compratori sono diventati più sensibili ai rendimenti offerti. Un fondo che riceve nuovi sottoscrittori può però aumentare sia gli acquisti di titoli pubblici sia quelli di obbligazioni societarie. Inoltre, quando gli investitori cercano strumenti facili da rivendere, la domanda può orientarsi proprio verso i titoli di Stato più scambiati.

Per l’Italia servirà quindi osservare insieme gli importi collocati, le richieste ricevute alle aste e i rendimenti rispetto a titoli europei di durata analoga. Un rialzo isolato può riflettere anche nuove attese sull’inflazione o sui tassi. Il collocamento di Alphabet dimostra che le imprese tecnologiche americane cercano già capitali in euro. Per attribuire loro una parte del costo di finanziamento italiano occorrerebbe misurare come cambiano gli ordini degli stessi investitori quando sul mercato arrivano entrambe le offerte.