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Azioni Amazon, 40 satelliti in un solo lancio. Perché il volo del 13 novembre conta per il debutto di Leo

Di
Alessandro Pace
Del
TradingCenter.it

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Azioni Amazon, razzo sulla rampa di una base di lancio in Florida
Azioni Amazon, il primo Vulcan per Leo punta al 13 novembre alle 18:54 italiane. Cosa misurano i 40 satelliti e perché conta già il secondo volo.
In sintesi
  • La finestra di lancio si apre alle 18:54 italiane del 13 novembre.
  • È la prima di 38 missioni Vulcan previste per Leo.
  • Il secondo volo è già in preparazione a Cape Canaveral.

Per chi segue le azioni Amazon, il primo volo di Vulcan per la rete internet satellitare Leo ha già un secondo appuntamento da tenere d’occhio. Mentre a Cape Canaveral si prepara il lancio di 40 satelliti, previsto per venerdì 13 novembre, in un altro edificio è già in preparazione la missione successiva. La capacità di lavorare su due voli contemporaneamente è uno degli investimenti con cui Amazon punta ad accorciare i tempi tra la fabbrica, l’orbita e i primi clienti.

Quando parte Vulcan e quando sapremo se ha consegnato i satelliti

United Launch Alliance (ULA) indica una finestra di 29 minuti che si apre alle 18:54 italiane del 13 novembre, le 12:54 in Florida. La data resta subordinata al via libera del poligono di lancio. Se il razzo partirà all’apertura della finestra, il rilascio dei satelliti dovrebbe iniziare intorno alle 20:04 italiane e terminare verso le 20:29. Sono orari ricavati dal programma di volo pubblicato da ULA, che prevede l’inizio del dispiegamento 70 minuti dopo il decollo e una durata di circa 25 minuti.

Con 40 unità a bordo, LV-01 trasporterebbe il lotto più numeroso mai affidato a un singolo lancio di Amazon Leo. È il debutto di questo vettore per il programma. I satelliti Leo sono già arrivati in orbita con altri razzi e Amazon aveva completato la costruzione del millesimo esemplare all’inizio di settembre. Proprio la distanza tra satelliti pronti in fabbrica e satelliti utilizzabili dai clienti spiega il peso del contratto con ULA.

Perché il secondo volo conta quanto il primo

Amazon prevede di affidare a Vulcan oltre 1.500 satelliti di prima generazione in 38 missioni, quasi metà della costellazione iniziale secondo la società. Il gruppo ha finanziato una struttura di assemblaggio verticale e una piattaforma mobile a Cape Canaveral. Il vantaggio pratico è che la preparazione del veicolo successivo può proseguire mentre il primo si sposta verso la rampa. Se LV-01 si svolgerà come previsto, Amazon si aspetta di poter lanciare LV-02 nel giro di alcune settimane.

Che cosa può misurare un azionista

Il rilascio di 40 satelliti documenterebbe un progresso nella costruzione della rete. La verifica commerciale arriva più avanti, quando la copertura permette di attivare il servizio nelle aree promesse. Amazon punta a una prima apertura del servizio entro fine anno. Nell’annuncio sulla missione la società non indica quanti abbonamenti potrà attivare grazie a questo lotto né i ricavi attesi per volo.

Per valutare l’investimento, il confronto più istruttivo sarà quindi tra la cadenza annunciata e quella effettiva. Venerdì il primo riscontro sarà la conferma del rilascio dell’intero carico. Nelle settimane successive, la data del secondo Vulcan dirà in che misura le nuove strutture consentono ad Amazon di trasformare la produzione in fabbrica in capacità disponibile in orbita.

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Alessandro Pace

Content Editor e Revisore di Qualità

Alessandro Pace è Content Editor e Revisore di Qualità per TradingCenter.it. Svolge attività di commercialista e revisore contabile e contribuisce alla revisione di contenuti dedicati a economia, mercati finanziari e analisi societaria. Il suo…

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