Gli investimenti con una base di calcolo di 50.000 euro e costi annui pari al 2% generano 1.000 euro di oneri. È una simulazione aritmetica: per ritrovare quel numero nel proprio rendiconto bisogna verificare quale patrimonio e quale periodo siano stati utilizzati.

Il saldo al 31 dicembre può essere diverso dal patrimonio medio sul quale sono state calcolate le commissioni. Versamenti, prelievi e oscillazioni di mercato modificano il capitale durante l’anno. Dividere tutte le spese per il saldo finale può quindi produrre una percentuale diversa da quella riportata dall’intermediario senza che, da sola, questa differenza dimostri un errore.

Partire dall’importo in euro e dal periodo

Il primo passaggio è individuare il periodo coperto dal documento e il totale degli oneri. Poi si controlla se il valore percentuale faccia riferimento al patrimonio medio, a un singolo prodotto o a un’altra base esplicitata. Per rapporti iniziati durante l’anno, va verificato anche se il dato sia annualizzato.

Un esercizio aiuta a leggere la sensibilità dei numeri: 1.000 euro divisi per 50.000 equivalgono al 2%; gli stessi 1.000 euro su 40.000 equivalgono al 2,5%. Il costo in denaro resta uguale, mentre cambia il denominatore. Le due percentuali non sono confrontabili senza questa informazione.

Gestione, consulenza e singole operazioni

La gestione remunera l’attività svolta sul prodotto o sul patrimonio secondo il contratto. La consulenza riguarda il servizio ricevuto, mentre negoziazione e transazioni dipendono anche dalle operazioni effettuate. Alcuni oneri sono visibili come addebiti sul conto; altri sono incorporati nel valore del prodotto.

La spiegazione della Banca d’Italia sui costi degli investimenti evidenzia che distribuzione e consulenza possono essere incluse nei costi del prodotto. Per questo il totale non si ricostruisce sommando automaticamente ogni voce trovata in documenti diversi: si rischia di contare due volte lo stesso onere.

In un esempio puramente contabile, 600 euro di costi del prodotto, 300 euro di servizio e 100 euro di negoziazione porterebbero a 1.000 euro soltanto se le tre voci fossero separate e non sovrapposte. Occorre verificare le note, la presenza di eventuali retrocessioni e le inclusioni già operate nel totale.

Il KID non sostituisce il rendiconto

Il KID descrive caratteristiche e costi del prodotto secondo le ipotesi previste per quel documento. Il rendiconto dei costi e oneri riguarda invece la relazione e il periodo rendicontati. Il tariffario indica le condizioni applicabili. Metterli uno accanto all’altro consente di formulare domande precise sulle differenze, senza presumere che ogni cifra debba coincidere.

Se il rendimento mostrato è già al netto di determinati costi, sottrarli di nuovo sottostima il risultato. Analogamente, imposte e bollo vanno identificati separatamente e confrontati su basi omogenee. Il saldo include anche i flussi di denaro: un aumento dovuto a un nuovo versamento non è un guadagno di mercato.

Quale confronto ha senso

Nel racconto educativo di Riccardo i costi incidono sul capitale nel tempo. Il rendiconto permette di passare dalla simulazione alla spesa effettivamente sostenuta e di chiedere quanto si stia pagando per ciascun servizio.

Confrontare due proposte richiede rischi, obiettivi, strumenti e servizi comparabili. Un costo minore è un elemento utile, ma da solo non descrive l’adeguatezza del prodotto. La domanda concreta da porre all’intermediario è quale parte dei 1.000 euro sia ricorrente, quale dipenda dalle operazioni e quale potrebbe cambiare mantenendo coerente il progetto d’investimento.