L’assicurazione auto non impone necessariamente di ripartire da zero dopo alcuni anni senza macchina. In caso di vendita documentata, l’ultimo attestato di rischio conserva validità per cinque anni. Chi ricompra un’auto dopo quattro anni può quindi mantenere la classe maturata, se rispetta le condizioni applicabili. La verifica decisiva riguarda però anche la scadenza del contratto cui si riferisce l’attestato.

La frase “ho venduto quattro anni fa” è soltanto un punto di partenza. Prima di chiedere il preventivo servono l’ultimo attestato disponibile, i dati del precedente proprietario e la prova della vendita. Soprattutto, conservare la classe di merito non significa ritrovare il premio pagato anni prima: il prezzo della nuova copertura deve essere calcolato sul nuovo rischio assicurato.

Da dove si contano i cinque anni

Le FAQ IVASS confermano la conservazione quinquennale nelle ipotesi di vendita documentata. Il regolamento IVASS numero 58 del 2026, all’articolo 8, precisa che il termine decorre dalla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce. Il documento non resta valido indefinitamente soltanto perché non sono stati acquistati altri veicoli.

Immaginiamo che la scadenza rilevante sia il 30 novembre 2022 e che il nuovo contratto venga stipulato nel novembre 2026. L’intervallo rientra nei cinque anni. Se la scadenza fosse invece molto precedente alla vendita ricordata dal proprietario, il controllo potrebbe dare un risultato diverso. È un esempio temporale: la compagnia deve ricostruire i dati effettivi della posizione.

La classe appartiene al rischio del proprietario

L’IVASS distingue il contraente, che stipula la polizza, dal proprietario cui si riferisce la classe bonus-malus. Aver pagato l’assicurazione di un veicolo intestato a un’altra persona non attribuisce automaticamente la relativa classe. Il regolamento disciplina il passaggio al nuovo veicolo acquistato dallo stesso proprietario quando sono documentati gli eventi previsti.

Nel caso ordinario di vendita e successivo acquisto di un’altra auto personale, la richiesta dovrebbe quindi collegare chiaramente vecchio veicolo, vendita e nuovo acquisto. Se cambiano proprietario, tipologia del mezzo o titolo di disponibilità, non conviene presumere che il percorso resti identico. Esistono regole specifiche da verificare con l’intermediario.

Lo stesso numero di classe non blocca il prezzo

Per confrontare due offerte bisogna tenere ferme le condizioni. Una classe favorevole descrive una parte della storia assicurativa, mentre il premio dipende anche dal veicolo, dal profilo e dalle caratteristiche della copertura. Confrontare il prezzo di una vecchia utilitaria con quello di un’auto diversa, acquistata quattro anni dopo, non misura da solo il vantaggio della classe conservata.

Un esempio di bilancio: un’offerta da 620 euro e una da 710 euro differiscono di 90 euro, circa il 12,7% della seconda. Ma il confronto è utile soltanto dopo aver verificato massimali, franchigie, conducenti ammessi e garanzie. I numeri sono illustrativi e non rappresentano tariffe disponibili. Un prezzo inferiore può accompagnarsi a una quota maggiore di danno rimasta a carico del cliente.

Come recuperare e controllare l’attestato

L’attestato è gestito elettronicamente e può essere consultato attraverso i canali messi a disposizione dalla compagnia. Se i dati non risultano corretti, l’IVASS prevede una ricostruzione provvisoria da parte della nuova impresa, in attesa della correzione della precedente. Conservare la documentazione permette di spiegare subito la situazione anziché limitarsi a ricordare una vecchia classe.

Nel preventivo chiedi di distinguere la classe universale, identificata come CU, da quella interna della compagnia. Chiedi inoltre quale attestato sia stato utilizzato e quale data ne determini la validità. Una risposta documentata rende più semplice capire un’eventuale assegnazione inattesa.

Validità dell’attestato e copertura sono cose diverse

I cinque anni proteggono la continuità della storia assicurativa nelle situazioni previste; non autorizzano a circolare senza assicurazione. Anche la tolleranza dopo la scadenza annuale della RC auto riguarda un meccanismo differente. Prima di ritirare la nuova vettura occorre verificare data e ora di efficacia della nuova polizza. L’attestato aiuta a determinare le condizioni, mentre è il contratto operativo a fornire la copertura.