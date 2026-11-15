L’inflazione italiana di ottobre lascia una distanza di 3,08 euro fra due carrelli alimentari che un anno prima costavano entrambi 100 euro. È il risultato di una simulazione sui dati provvisori Istat. Nel primo carrello gli alimentari non lavorati assorbivano 30 euro, nel secondo 70. Se ciascuna famiglia ricompra le stesse quantità e i prezzi seguono le medie delle rispettive categorie, la prima paga oggi 102,11 euro e la seconda 105,19. Per capire da dove arrivano quei tre euro basta tenere separati il peso iniziale di ciascun gruppo e la variazione del suo prezzo.

Il dato che separa i due carrelli

Nella stima preliminare Istat di ottobre gli alimentari non lavorati costano il 7,5% in più rispetto a ottobre 2025. Gli alimentari lavorati segnano invece una flessione dello 0,2%. Fra i due tassi passano 7,7 punti percentuali. Il riferimento temporale è lo stesso per entrambi. Per applicarli a uno scontrino ipotetico occorre quindi partire dalla spesa dello scorso ottobre, tenendo fermi il contenuto del carrello e le quantità acquistate. Dire che un prodotto è fresco, nel linguaggio quotidiano, può essere impreciso. Per il calcolo usiamo la distinzione statistica fra alimentari lavorati e non lavorati.

Nel primo caso, i 30 euro iniziali di prodotti non lavorati diventano 32,25 euro. I 70 di prodotti lavorati scendono a 69,86. Il totale cresce di 2,11 euro. Nel secondo caso i 70 euro di non lavorati salgono a 75,25 e i 30 di lavorati scendono a 29,94. Il rincaro raggiunge così 5,19 euro. Tutte le cifre sono ottenute applicando i tassi di categoria agli importi di partenza. Una promozione sul prodotto comprato abitualmente o una variazione di prezzo nel singolo negozio possono naturalmente spostare il risultato effettivo.

Quanto pesa ogni dieci euro di differenza

Si può ripetere l’esercizio senza ricostruire ogni volta lo scontrino. Dieci euro iniziali di alimentari non lavorati passano a 10,75 euro, mentre dieci euro di lavorati passano a 9,98. La differenza è di 77 centesimi. Tra i due carrelli dell’esempio cambiano destinazione quattro gruppi da dieci euro. Quattro volte 77 centesimi danno appunto 3,08 euro. Questo conto misura l’effetto della composizione iniziale a quantità costanti. Per stimare quanto si risparmi cambiando effettivamente il menu servirebbero anche i prezzi unitari, le quantità e le porzioni ricavate da ciascun acquisto.

Il carrello ufficiale Istat aumenta del 2,5% e comprende anche beni per la cura della casa e della persona. L’indice nazionale generale, che nella stima preliminare cresce del 5,4% annuo, include inoltre servizi, trasporti ed energia. I due carrelli ipotetici riguardano soltanto gli alimentari. Il confronto serve a spiegare perché due famiglie possano registrare rincari diversi persino fermandosi allo stesso reparto. Nel precedente approfondimento sul carrello Istat abbiamo descritto le categorie comprese nella rilevazione nazionale.

Che cosa ricontrollare martedì alle dieci

Il calendario dei comunicati Istat fissa la diffusione dei prezzi definitivi di ottobre alle 10 di martedì 17 novembre. Per aggiornare le due simulazioni serviranno le variazioni annue di entrambe le categorie. Anche se il dato generale rimanesse al 5,4%, una revisione di uno dei due tassi alimentari potrebbe cambiare il risultato. Nel carrello con 70 euro di prodotti non lavorati, per esempio, una revisione ipotetica di un decimo di punto del loro tasso sposterebbe la spesa di sette centesimi. Nell’altro peserebbe per tre. È una misura concreta di quanto contino i dettagli del comunicato per chi vuole confrontarlo con la propria spesa.