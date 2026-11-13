Aggiornato il 14 novembre 2026 alle 00:10, ora italiana

Il blocco aereo negli Stati Uniti resta in vigore dopo un guasto alle comunicazioni che ha interessato più centri di controllo del traffico aereo. Alle 23:46 italiane di venerdì 13 novembre, la Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato lo stop nazionale, aprendo però alle prime partenze su autorizzazione. Il prossimo aggiornamento è atteso alle 05:00 italiane di sabato 14 novembre. Per chi ha un biglietto, quell’ora indica quando attendersi nuove informazioni: ogni volo avrà un proprio orario di partenza.

Chi può decollare durante il blocco

Il primo ordine della FAA, diffuso alle 21:54 italiane, chiedeva a tutti gli aeroporti statunitensi di trattenere a terra i voli in partenza. Per i collegamenti internazionali diretti negli Stati Uniti, l’autorità prevedeva una valutazione caso per caso. Un passeggero in attesa di imbarcarsi a Roma per New York e uno già al gate a New York per tornare a Roma si trovavano quindi in due situazioni diverse, anche se viaggiavano sulla stessa rotta.

Quasi due ore dopo, il centro di comando della FAA ha precisato come potranno riprendere i decolli. Man mano che i centri responsabili del traffico lungo le rotte recuperano la capacità operativa, potranno coordinare le partenze con il comando nazionale. L’autorizzazione può quindi arrivare anche prima delle 05:00. Il documento non elenca gli aeroporti che hanno già ottenuto il via libera e non dà un orario di ripartenza per le singole compagnie.

Voli già in aria e coincidenze negli Stati Uniti

Per gli aerei già decollati, il problema è arrivare a destinazione con la capacità di controllo disponibile. Alle 22:20 italiane un avviso ai piloti indicava la possibilità di attese in volo in qualunque parte della rete statunitense. Un aereo può quindi raggiungere l’aeroporto più tardi anche se è partito prima del guasto. Il provvedimento nazionale riguarda anzitutto i decolli e il bollettino non dispone l’atterraggio immediato di tutti i voli in corso.

Su un itinerario Roma–New York–Chicago conviene controllare separatamente entrambi i numeri di volo. Il collegamento dall’Italia può ricevere il via libera mentre la tratta interna da New York resta ferma. Vale anche il contrario per i tempi della coincidenza: se il primo aereo accumula ritardo in arrivo e il secondo ottiene l’autorizzazione a partire, il margine per raggiungere il gate si accorcia. L’app o il banco della compagnia possono confermare l’eventuale riprotezione sulla prenotazione del singolo passeggero.

Per un vettore con una rete di coincidenze come Delta Air Lines, un ritardo può trasferirsi anche su una rotta diversa. Se l’aereo destinato al volo successivo è ancora fermo nello scalo precedente, l’autorizzazione al decollo risolve soltanto una parte del problema. È uno dei motivi per cui la revoca di un blocco può precedere di ore il rientro dei singoli voli in orario.

Quando si può chiedere il rimborso del biglietto

Secondo il Dipartimento dei Trasporti statunitense, se la compagnia cancella un volo da, verso o all’interno degli Stati Uniti e il passeggero rinuncia al viaggio e alle alternative offerte, ha diritto al rimborso della parte inutilizzata del biglietto sul mezzo di pagamento originario. La regola vale anche quando la causa della cancellazione è esterna alla compagnia.

Il diritto può scattare anche per una modifica significativa dell’orario. Per un arrivo posticipato, la soglia è di almeno tre ore sui voli nazionali e sei ore su quelli internazionali, rispetto all’arrivo originariamente previsto alla destinazione finale. Chi decide se accettare il volo alternativo può quindi confrontare i due orari di arrivo prima di scegliere: se utilizza il collegamento offerto, perde il diritto al rimborso del biglietto per quella tratta secondo questa regola.