Blocco aereo USA, oltre 9 mila voli cancellati venerdì: in quali condizioni il conto per le compagnie potrebbe arrivare a mezzo miliardo di dollari?

Il blocco aereo USA di venerdì 13 novembre potrebbe pesare per mezzo miliardo di dollari sui conti delle compagnie? Per arrivare a quella cifra servono due condizioni. Bisogna attribuire al fermo circa 8 mila cancellazioni e ipotizzare che, tra incassi persi e spese di ripartenza, ciascuna pesi in media quasi 62 mila dollari. I bilanci di due crisi precedenti mostrano che un danno di quella scala è possibile. Il dato che ancora manca è quanto sia costato ai vettori rimettere in viaggio i passeggeri questa volta.

Quanti voli sarebbero saltati anche senza il blocco?

Alle 10:09 italiane di sabato, FlightAware contava 9.103 cancellazioni nell’intera giornata di venerdì sui voli interni agli Stati Uniti, in arrivo dall’estero o in partenza verso altri Paesi. Giovedì, sullo stesso perimetro, ne aveva registrate 1.026. La differenza è di 8.077 voli. È un punto di partenza più utile del totale di venerdì perché anche una giornata senza un fermo nazionale registra cancellazioni. Un singolo giovedì, però, può avere un programma di voli e condizioni meteo diversi dal venerdì. Nessuna delle due rilevazioni assegna una causa a ogni volo.

La cronaca dello stop ai decolli disposto dalla FAA spiega perché il conteggio della giornata e quello dell’incidente coprono periodi diversi. Secondo la ricostruzione di Flightradar24, il fermo è iniziato alle 21:54 italiane di venerdì ed è stato revocato alle 02:15 di sabato, dopo quattro ore e 21 minuti. Quattordici minuti dopo la revoca, il servizio contava appena 336 aerei in volo diretti verso aeroporti statunitensi, contro gli oltre 3.600 abituali a quell’ora. Le partenze erano di nuovo autorizzate, ma mancavano ancora gli aerei che avrebbero dovuto alimentare i collegamenti successivi.

Che cosa hanno pagato davvero Southwest e Delta

Nel dicembre 2022 Southwest cancellò oltre 16.700 voli tra il 21 e il 31 dicembre. Nel bilancio annuale descrive la difficoltà di riportare aerei ed equipaggi negli aeroporti giusti dopo una tempesta, in pieno traffico natalizio. Per quel trimestre stimò 800 milioni di dollari di impatto prima delle imposte. Circa 410 milioni erano ricavi persi e 390 milioni erano costi aggiuntivi netti. In questi ultimi rientravano rimborsi spese ai passeggeri, punti fedeltà e compensi aggiuntivi al personale, già al netto di risparmi come il carburante. Dividendo 800 milioni per circa 16.700 voli si ottengono poco meno di 48 mila dollari a cancellazione.

Nel luglio 2024 Delta cancellò 7 mila voli in cinque giorni dopo il guasto informatico di CrowdStrike. Nei risultati del terzo trimestre di Delta si può ricostruire il conto. Rimborsi e compensazioni contribuirono a una riduzione dei ricavi di 380 milioni di dollari. Assistenza ai clienti ed equipaggi contribuirono ad altri 170 milioni di spese, mentre la compagnia risparmiò 50 milioni sul carburante. Il saldo operativo fu di circa 500 milioni di dollari, poco più di 71 mila per cancellazione. Entrambe le medie distribuiscono su tutti i voli cancellati le conseguenze di un’intera crisi, comprese le spese per ripartire.

Il calcolo per venerdì e l’ipotesi che può dimezzarlo

Supponiamo che, senza il guasto, venerdì sarebbero saltati tanti voli quanti giovedì. Applicando alle 8.077 cancellazioni in più il rapporto storico di Southwest si arriva a circa 387 milioni di dollari. Con quello di Delta si arriva a 577 milioni. I 500 milioni del titolo richiederebbero circa 61.900 dollari per ciascun volo in più. Le due cifre descrivono scenari costruiti con dollari nominali degli anni dei rispettivi incidenti. Nei dati consultati manca ancora un consuntivo aggregato dei vettori per venerdì.

C’è un motivo concreto per cui il conto potrebbe essere molto più basso. Se un passeggero rinuncia e ottiene il rimborso, la compagnia perde il ricavo del biglietto. Se accetta di viaggiare sabato su un posto che sarebbe rimasto vuoto, il vettore può conservare l’incasso. Restano le spese per gestire il cambio e riportare in posizione aerei e personale. A parità di 8.077 cancellazioni aggiuntive, se una ripartenza più rapida dimezzasse l’impatto medio rispetto ai due precedenti, il risultato scenderebbe a circa 193–288 milioni. È un esempio di quanto pesa la velocità del recupero, senza assegnare una probabilità al dimezzamento.

Il dato da cercare dopo la riapertura

Per capire dove cadrà il conto guarderei prima di tutto quanti passeggeri le compagnie riescono a trasportare con lo stesso biglietto e quanti chiedono indietro il denaro. Poi servono le spese sostenute per recuperare gli equipaggi e le eventuali cancellazioni aggiuntive del fine settimana. Nel caso Southwest, il trimestre successivo assorbì altri 380 milioni di dollari prima delle imposte, anche per il rallentamento delle prenotazioni. Quel seguito aiuta a capire perché il costo di una crisi possa emergere a distanza di settimane.

Il perimetro qui è il risultato economico dei vettori che servono il mercato statunitense. Il tempo perso dai viaggiatori e gli incassi mancati di aeroporti e imprese richiedono un conto separato. Anche attribuire un prezzo a ogni minuto di ritardo e sommarlo ai 387 o 577 milioni rischierebbe di contare due volte parte delle stesse spese. Per chi segue i titoli delle compagnie, il primo numero capace di cambiare davvero la stima sarà quello che un vettore comunicherà su rimborsi, ricavi recuperati o costi straordinari sostenuti per questo specifico fermo.