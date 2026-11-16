Alphabet estende Ask Maps a oltre 30 Paesi europei. Google ha annunciato l’espansione lunedì 16 novembre alle 15:00 italiane, con un esempio che interessa direttamente la ristorazione: una persona può chiedere quali locali, fra quelli che ha già salvato, abbiano posto per cinque persone fra mezz’ora. In una sola domanda entrano tre informazioni commercialmente rilevanti: una preferenza già espressa, la dimensione del gruppo e il momento in cui il cliente intende sedersi.

Che cosa cambia quando il cliente cerca un tavolo

Chi digita il nome di un ristorante ha già scelto un candidato. Chi chiede a Gemini dove sedersi fra mezz’ora sta ancora decidendo a quale locale rivolgersi. Nel secondo caso la mappa può intervenire prima della telefonata o della visita al sito del ristoratore. Per chi gestisce la sala, una risposta utile deve distinguere almeno due informazioni: se il locale è aperto e se ha effettivamente un tavolo per cinque. La prima può risultare dagli orari pubblicati, la seconda cambia con le prenotazioni e con gli ospiti già seduti.

L’annuncio europeo di Ask Maps descrive la possibilità di interrogare la propria lista. Google non dice che ogni locale europeo metta a disposizione l’inventario dei tavoli in tempo reale. Per il cliente il passaggio decisivo resta la conferma del ristorante o del sistema di prenotazione. Per l’esercente, una richiesta arrivata da Maps e una prenotazione andata a buon fine sono due eventi distinti, da contare separatamente se si vuole valutare l’efficacia del canale.

A che cosa servono i dati su 300 milioni di luoghi

Google indica che Maps dispone di informazioni su oltre 300 milioni di luoghi, comprese recensioni provenienti da più di 500 milioni di contributori. Si tratta della base informativa mondiale a cui attinge il servizio. Il dato europeo riguarda invece l’estensione geografica annunciata oggi. Confondere i due numeri porterebbe a sovrastimare sia il numero di attività raggiunte nel continente sia quello degli utenti che hanno già provato Ask Maps.

La guida di Google per le attività locali consiglia di tenere aggiornati indirizzo, categoria, orari ordinari e aperture speciali. Indica inoltre pertinenza, distanza e notorietà fra i criteri generali dei risultati locali. L’annuncio su Gemini non assegna un peso numerico a questi criteri nelle risposte di Ask Maps. Per un negoziante la conseguenza pratica è più semplice: un orario festivo sbagliato può rendere inutile una raccomandazione anche se il negozio è vicino e vende esattamente ciò che il cliente cerca.

Dove sta il valore per chi investe in Alphabet

Per chi segue le azioni Alphabet, la novità è che Google può accompagnare l’utente più a lungo nella stessa ricerca: dalla domanda iniziale, alla selezione del luogo, fino alla consultazione delle informazioni per raggiungerlo. Questa sequenza ha interesse economico soprattutto quando la decisione è imminente. Una richiesta di indicazioni per un locale aperto adesso esprime un’intenzione diversa dal salvataggio di un ristorante per un viaggio ancora da organizzare.

Per misurare il risultato servirebbero dati successivi al lancio: quanti utenti europei fanno una seconda domanda, quanti chiedono indicazioni o contattano un’attività e quante di queste azioni si trasformano in visite. Una ricerca che prima passava dalla normale schermata di Maps potrebbe semplicemente essersi spostata su Gemini. Dimostrare un beneficio aggiuntivo per Alphabet richiede di distinguere questo spostamento dalle interazioni che altrimenti non sarebbero avvenute. Google non ha comunicato ricavi pubblicitari o prenotazioni attribuibili al lancio. Alle 16:57 italiane le azioni di classe A, simbolo GOOGL, quotavano 289,23 dollari sul Nasdaq, con una variazione del −2,21% rispetto alla chiusura precedente.