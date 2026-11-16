AdMob, la piattaforma pubblicitaria di Google per le applicazioni, introduce tre strumenti di intelligenza artificiale per affrontare un problema concreto: uno sviluppatore può avere utenti e spazio per mostrare annunci, ma perdere occasioni di incasso perché una configurazione impedisce alla pubblicità di caricarsi correttamente. Nell’annuncio del 16 novembre Google distingue un assistente che analizza l’account, istruzioni già disponibili che aiutano a verificare il codice e un collegamento ancora in prova fra l’ambiente di sviluppo e AdMob.

Dove si perde il ricavo prima che appaia un annuncio

Quando un’app chiede una pubblicità, il suo gestore può mettere in concorrenza più reti interessate a quello spazio. La richiesta non garantisce un’impressione, ossia un annuncio effettivamente mostrato. Una rete può scegliere di non offrire abbastanza. Può anche accadere che sia disposta a partecipare ma che la richiesta non le arrivi correttamente. Per l’editore il risultato immediato può sembrare simile, mentre il rimedio è diverso: nel primo caso conta la domanda degli inserzionisti, nel secondo può bastare correggere un’impostazione.

Il primo strumento, Ask AdMob, è l’assistente basato su Gemini che Google intende inserire nell’account. Potrà segnalare anomalie nel caricamento, cercare refusi nelle configurazioni delle reti esterne e individuare discrepanze nel prezzo minimo richiesto. Potrà anche suggerire quali reti aggiungere, usando confronti con attività simili per stimare il possibile aumento degli incassi. Google prevede di iniziare le prove nei prossimi mesi e lascia allo sviluppatore il compito di approvare le raccomandazioni prima di applicarle.

Che cosa può già verificare chi scrive il codice

Il secondo strumento è una raccolta di istruzioni per gli assistenti che lavorano sul codice delle app. Google ha già pubblicato la documentazione: comprende la configurazione iniziale del kit per gli annunci, l’aggiunta di formati come i banner e la verifica dell’integrazione prima del lancio. Per un’app che offre un premio virtuale dopo la visione di un video, per esempio, lo sviluppatore può verificare che il programma riconosca correttamente il completamento dell’annuncio e assegni il premio previsto.

Il terzo strumento, un server che usa il protocollo MCP, collegherà l’assistente di sviluppo ai dati dell’account AdMob. L’obiettivo è consentire la lettura delle impostazioni, la creazione di unità pubblicitarie e la gestione delle reti da un unico ambiente. Il server è in una prima fase di test: Google prevede di estendere l’accesso ad altri sviluppatori all’inizio del 2027. La documentazione disponibile oggi per verificare il codice non implica quindi che ogni editore possa già modificare il proprio account con questi comandi.

Come distinguere il denaro recuperato dalla previsione

Supponiamo che una correzione consenta di mostrare 10 mila annunci aggiuntivi e che il ricavo effettivo sia di 3 euro ogni mille impressioni. In questo esempio l’editore incasserebbe 30 euro in più. Il calcolo cambia se le nuove visualizzazioni sostituiscono annunci che un’altra rete avrebbe comunque fornito. In quel caso va confrontata la differenza fra i due rendimenti. Per isolare l’effetto della correzione occorre anche tenere conto di variazioni nel traffico, nei Paesi di provenienza degli utenti e nella domanda pubblicitaria.

Per chi segue le azioni Alphabet, l’interesse sta nella possibilità di rendere più facile per gli sviluppatori mantenere e ampliare la presenza degli annunci nelle app. I ricavi dell’editore e quelli incassati da Google sono però grandezze distinte. Il comunicato non quantifica nuovi ricavi per Alphabet e non indica un aumento medio già registrato dai clienti. Il primo dato utile sarà quanti sviluppatori adotteranno le raccomandazioni e quale differenza misureranno sui propri incassi dopo averle applicate.

Alle 19:29 italiane del 16 novembre il Nasdaq riportava per GOOGL un prezzo di 285,625 dollari e una variazione del −3,43% rispetto alla chiusura precedente. La quotazione si riferisce all’intero gruppo.