Il gas naturale europeo balza fino a 96,075 euro per megawattora il 23 novembre, mentre le previsioni di freddo prolungato aumentano l’attenzione sulle riserve invernali. Nell’aggiornamento Bloomberg delle 11:07 italiane il contratto olandese più vicino alla scadenza è poi a 91,81 euro, ancora in rialzo del 3,8%. Il massimo della mattina e l’ultima quotazione riportata descrivono quindi due momenti diversi.

La novità meteorologica, secondo il resoconto Bloomberg sul gas europeo, è il prolungamento delle condizioni fredde nell’Europa nordoccidentale fino all’inizio di dicembre, rispetto alle precedenti attese di un episodio breve. Le temperature indicate da Atmospheric G2 arriverebbero tra 5 e 8 gradi sotto la norma a inizio mese. Sono previsioni riferite dall’agenzia, soggette a revisione, non temperature già misurate.

La fotografia delle riserve arriva prima del rialzo odierno

I dati AGSI di Gas Infrastructure Europe disponibili durante la verifica descrivono gli stoccaggi alle 06:00 CET del 22 novembre, dopo la giornata gas del 21–22 novembre. L’UE contiene 783,29 TWh, pari al 69,17% della capacità; il dato aggregato è contrassegnato come stimato. L’Italia registra 174,01 TWh e un riempimento dell’85,54%, con stato confermato.

Quella data è essenziale: le scorte fotografano la situazione precedente alla reazione di prezzo del lunedì. Non misurano quanto sia già stato consumato durante l’ondata di freddo prevista per i giorni successivi. Il mercato può reagire oggi a un fabbisogno futuro, mentre la statistica degli stoccaggi registra volumi già osservati.

Il saldo dei flussi: circa 2,15 TWh netti usciti dagli stoccaggi UE

Per la stessa giornata gas, AGSI riporta nell’UE immissioni di 714,16 GWh e prelievi di 2.868,40 GWh. La sottrazione dà 2.154,24 GWh di prelievo netto, equivalenti a circa 2,15 TWh. È un’elaborazione redazionale dei due flussi pubblicati, non una previsione dei prossimi consumi.

La tabella rende confrontabili UE e Italia nello stesso periodo. Il dato italiano è già compreso nel totale europeo e non va sommato una seconda volta.

Giornata gas 21–22 novembre UE Italia Immissioni, GWh 714,16 214,62 Prelievi, GWh 2.868,40 554,70 Prelievo netto, GWh 2.154,24 340,08

Fonte: GIE/AGSI, situazione al 22 novembre 2026, ore 06:00 CET. Prelievo netto calcolato come prelievi meno immissioni; valori arrotondati a due decimali.

Il saldo spiega in quale direzione si muove il contributo degli stoccaggi alla disponibilità di gas: in quella giornata hanno erogato più di quanto abbiano ricevuto. Non coincide con il consumo totale europeo, che può essere soddisfatto anche da forniture correnti. Né la sottrazione sostituisce una ricostruzione completa della variazione delle giacenze fra due date, che può risentire di revisioni e aggiustamenti dei dati.

Italia sopra la media, ma la percentuale non misura l’autonomia

La differenza fra 85,54% e 69,17% è di 16,37 punti percentuali. Indica un riempimento relativamente maggiore in Italia, non 16,37% di gas aggiuntivo disponibile per ogni consumatore. Le percentuali hanno infatti denominatori diversi: la capacità degli impianti nazionali e quella dell’intero aggregato europeo.

AGSI precisa inoltre che le giacenze italiane comprendono lo stoccaggio strategico. Il totale nazionale non rappresenta quindi soltanto le quantità commerciali ordinarie disponibili agli operatori. È un limite importante quando si vuole tradurre la riserva in una valutazione della sicurezza degli approvvigionamenti.

Dividere lo stock per il prelievo netto di un singolo giorno darebbe un numero di giorni aritmetico, ma poco informativo: presupporrebbe flussi costanti e disponibilità integrale del volume. Temperature, nuovi arrivi e ritmo dei prelievi cambiano durante l’inverno. Per questo non proponiamo una data teorica di esaurimento, né deduciamo dal rincaro odierno un’interruzione delle forniture.

Il prossimo controllo riguarda la persistenza del freddo

Il passaggio da seguire è il confronto fra successive revisioni meteorologiche e nuovi saldi giornalieri degli stoccaggi. Una serie di giornate con forti prelievi netti direbbe più di una sola osservazione; anche la durata prevista del freddo conta quanto la sua intensità. AGSI indica una pubblicazione giornaliera alle 19:30 CET, seguita da una seconda elaborazione alle 23:00 per includere comunicazioni tardive.

Il precedente approfondimento su contratti del gas e forniture italiane spiega il passaggio dai prezzi all’ingrosso ai costi pagati. La notizia di oggi aggiunge un rischio meteorologico aggiornato e una misura dei flussi: per valutarne l’evoluzione bisogna tenere distinti prezzo, giacenza e prelievo, ciascuno con il proprio orario e significato.