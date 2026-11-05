Il FTSE MIB chiude il 5 novembre a 50.505,87 punti, in calo dell’1,03%, dopo una seduta che aveva preso il via in rialzo. Il dato definitivo aggiunge un elemento importante al bilancio di Piazza Affari: le vendite hanno ridimensionato il balzo di ieri, mentre il recupero finale rispetto ai minimi ha contenuto la perdita.

Per chi investe, la domanda riguarda quanto del movimento precedente sia ancora intatto. Il confronto fra le ultime due sedute mostra un mercato rimasto sopra i livelli di martedì, pur con oscillazioni capaci di cambiare sensibilmente il risultato di un ingresso effettuato durante la giornata.

La chiusura e il recupero dai minimi

La scheda ufficiale di Borsa Italiana, aggiornata alle 17:40 italiane, conferma il valore finale. Il massimo della seduta è stato 51.371,74 punti e il minimo 50.194,52. Sono riferimenti del mercato diurno concluso, distinti dai successivi movimenti dei futures.

Fra minimo e chiusura l’indice ha recuperato circa lo 0,62%, secondo il nostro calcolo. Questa misura descrive quanto terreno è stato riguadagnato rispetto al punto peggiore della giornata; il −1,03% confronta invece la chiusura con quella precedente. Le due percentuali rispondono quindi a domande diverse.

Il nuovo dato completa il nostro aggiornamento intraday su Piazza Affari e sulle vendite nei semiconduttori. La riduzione della perdita nell’ultima parte della seduta è un fatto osservabile; attribuirla a un ritorno stabile della fiducia richiederebbe conferme nelle prossime sessioni.

Quanto resta del rialzo di ieri

Lo storico delle chiusure riporta 49.941,83 punti il 3 novembre e 51.031,02 il 4 novembre, quando il listino aveva guadagnato il 2,18%. Con il dato finale di oggi, il bilancio rispetto a martedì resta positivo di circa 1,13%.

In punti, il rialzo di mercoledì era stato di 1.089,19 e la flessione odierna è pari a 525,15: è stato quindi riassorbito circa il 48,2% di quel guadagno. È un’elaborazione redazionale basata sulle chiusure, utile a misurare la correzione senza trasformare due giornate in una previsione.

Le variazioni percentuali giornaliere vanno concatenate, perché ogni seduta parte da una base diversa. Per lo stesso motivo, chi ha comprato prima del rialzo e chi è entrato vicino ai massimi di oggi possono trovarsi con risultati molto differenti, anche leggendo lo stesso valore finale dell’indice.

Il calo dell’indice nasconde differenze fra le azioni

Le rilevazioni di fine seduta mostrano STMicroelectronics a −9,33% e Technoprobe a −9,28%, mentre Enel termina a +0,92%. Fra i bancari, UniCredit perde l’1,46% e Intesa Sanpaolo lo 0,27%. Il segno complessivo del listino convive dunque con movimenti molto diversi.

Per interpretare questi scarti conta il peso di ciascuna società nel paniere. Un ribasso percentuale elevato su un titolo più piccolo può contribuire meno alla variazione dell’indice rispetto a una discesa contenuta su un componente di maggior peso. La graduatoria dei peggiori rendimenti, da sola, non coincide con la graduatoria dei contributi alla perdita complessiva.

La lettura economica richiede poi di distinguere una revisione delle aspettative comuni a un comparto dalle notizie specifiche delle aziende. Prezzi che scendono insieme possono riflettere una riduzione dell’esposizione al rischio, senza indicare che ricavi e utili futuri cambieranno nella stessa proporzione.

Cosa osservare nella prossima seduta

La prima verifica riguarda la diffusione del movimento: un recupero sostenuto da più comparti offrirebbe un segnale diverso da un rimbalzo limitato a pochi titoli. La seconda riguarda la capacità di mantenere i progressi durante la giornata, confrontando apertura, oscillazioni e chiusura anziché fermarsi al primo prezzo disponibile.

Per chi detiene un ETF sul mercato italiano, il risultato dipende dal paniere e dai suoi pesi, oltre che dai costi e dalle caratteristiche dello strumento. Chi possiede poche azioni può invece avere un’esposizione molto più concentrata. Il dato del FTSE MIB serve come riferimento: il controllo utile sul portafoglio resta quello dei settori e delle società che determinano davvero guadagni e perdite.