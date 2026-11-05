Borsa oggi, Milano perde oltre l’1% e i chip affondano: perché il calo di Wall Street raggiunge Piazza Affari e cosa dicono i dati sull’economia

Borsa oggi cambia direzione nel pomeriggio del 5 novembre: il FTSE MIB scende a 50.260,74 punti, in calo dell’1,51%, nella rilevazione Teleborsa delle 17:04 italiane, disponibile con 15 minuti di ritardo. Il passaggio dal rialzo iniziale alle vendite coincide con la debolezza della tecnologia americana e porta in primo piano i semiconduttori italiani.

È una fotografia a mercato aperto, distinta dal dato definitivo di chiusura. Per chi segue Piazza Affari, il punto interessante è la distanza fra l’andamento generale e quello delle singole attività: un indice nazionale può risentire delle aspettative sugli investimenti globali anche quando le notizie delle aziende italiane restano molto diverse fra loro.

Dal rialzo iniziale al calo: la dimensione del movimento

La scheda dell’indice riporta un’apertura a 51.210,11 punti e una chiusura precedente a 51.031,02. Il massimo intraday raggiunge 51.371,74, mentre il minimo rilevato è 50.194,52. Dal massimo alla quotazione delle 17:04 la discesa è quindi di circa il 2,16%: un calcolo redazionale che misura il movimento interno alla giornata, diverso dal −1,51% confrontato con la seduta precedente.

Questa distinzione aiuta a leggere i resoconti apparentemente discordanti. Un aggiornamento della mattina può descrivere correttamente una Borsa positiva e risultare superato poche ore dopo. Anche la differenza fra prezzo in tempo reale e quotazione differita conta, soprattutto quando le oscillazioni accelerano.

La pressione sui chip raggiunge Piazza Affari

Nel resoconto delle 17:01, Teleborsa segnalava STMicroelectronics in discesa del 10,95% e Technoprobe del 10,52%, mentre Tenaris e Amplifon conservavano rialzi. L’agenzia collegava le tensioni sulle società tecnologiche ai timori di regole più stringenti sui data center statunitensi dopo le elezioni. Si tratta dell’interpretazione del movimento di mercato, distinta da una misura già approvata o da ordini effettivamente cancellati.

Il canale economico è comprensibile: una costruzione più lenta dei centri di calcolo potrebbe rinviare acquisti di componenti e impianti, modificando le aspettative di crescita lungo la filiera. L’effetto su ciascuna azienda dipenderebbe però dai clienti, dai prodotti e dall’esposizione ai diversi mercati finali. Un ribasso simultaneo dei titoli fotografa una maggiore prudenza degli investitori; da solo offre poche informazioni sull’entità dei futuri ricavi persi.

Il quadro americano è descritto anche nel nostro aggiornamento sul Nasdaq e sul recupero dai minimi. A Milano la domanda aggiuntiva riguarda la capacità dei comparti meno esposti alla tecnologia di contenere la pressione sull’indice.

La produttività USA offre un segnale diverso dai listini

Nel rapporto ufficiale del Bureau of Labor Statistics pubblicato oggi, la produttività del settore privato non agricolo americano cresce del 3,6% nel terzo trimestre, a ritmo annualizzato. La produzione aumenta del 3,7% e le ore lavorate dello 0,1%. Il costo del lavoro per unità di prodotto diminuisce dello 0,7% sul trimestre annualizzato, pur restando superiore del 2,4% a un anno prima.

Produrre di più per ogni ora lavorata può aiutare le imprese a difendere i margini, a parità delle altre condizioni. Il dato aggregato, tuttavia, comprende settori diversi e descrive un periodo già trascorso. Le azioni incorporano anche aspettative sugli anni successivi: possono quindi scendere mentre una statistica corrente segnala un miglioramento dell’efficienza.

Il rapporto è preliminare e distingue inoltre la manifattura, dove i costi unitari del lavoro crescono del 2,7% annualizzato. Applicare il dato complessivo indistintamente a un produttore industriale, a una banca o a una società tecnologica nasconderebbe differenze importanti.

Come leggere il resto della seduta

La verifica utile passa dalla diffusione delle vendite. Se la debolezza resta concentrata su pochi comparti, il movimento conserva una componente settoriale; se coinvolge progressivamente aziende con attività differenti, il quadro suggerisce una riduzione più ampia dell’esposizione al rischio. Sono scenari da controllare attraverso i prezzi, non conclusioni già dimostrate.

Per il portafoglio conta anche la sovrapposizione delle esposizioni: possedere azioni italiane e fondi americani può lasciare una sensibilità comune allo stesso ciclo degli investimenti tecnologici. La diversificazione geografica va quindi letta insieme a quella economica, verificando quali fattori generano davvero ricavi e utili delle società detenute.