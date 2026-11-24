L’eredità di tuo padre non esce necessariamente dalla famiglia quando rinunci: se hai 2 figli minori, possono essere chiamati al tuo posto per rappresentazione. La tua rinuncia non vale anche per loro. Non significa che siano già diventati eredi o debitori: significa che la loro posizione deve essere esaminata separatamente, con le tutele previste per i minorenni.

Chi subentra e perché non è ancora un’accettazione

L’articolo 467 del codice civile regola il subentro dei discendenti quando l’ascendente non può o non vuole accettare. Il meccanismo opera nei rapporti familiari previsti dalla legge e non trasforma ogni rinuncia in una chiamata di qualsiasi parente. Anche l’eventuale testamento va letto: può contenere disposizioni per il caso di mancata accettazione.

Il Tribunale di Bergamo richiama espressamente il problema dei figli minorenni nelle indicazioni sulla rinuncia. Il punto pratico è non fermarsi al documento del genitore: occorre ricostruire chi viene chiamato dopo di lui. La dichiarazione di non voler acquistare l’eredità riguarda la posizione di chi la rende, non costituisce una rinuncia collettiva del suo nucleo familiare.

Una famiglia con due bambini: tre posizioni da distinguere

Immaginiamo un nonno deceduto senza testamento, un unico figlio adulto chiamato all’eredità e due nipoti minorenni, figli di quest’ultimo. Assumiamo che non vi siano un coniuge superstite, altri discendenti o ulteriori circostanze che cambino la chiamata. Il figlio decide di rinunciare dopo aver ricostruito le passività: la verifica successiva riguarda entrambi i bambini.

Nel fascicolo familiare servono quindi tre righe distinte: posizione del genitore, posizione del primo minore e posizione del secondo. Non sono necessariamente tre procedimenti identici o tre tariffe: è un modo per evitare che una persona chiamata venga dimenticata. La rinuncia del genitore va documentata; per ciascun minore occorre capire quale scelta sia autorizzabile e quale atto sia stato effettivamente compiuto.

Se l’eredità presenta 20.000 euro di beni e 35.000 euro di passività accertate, il disavanzo iniziale è 15.000 euro, prima di spese e ulteriori pretese. È un esempio ipotetico per motivare la verifica, non una fattura da dividere automaticamente in due tra i bambini. La responsabilità dipende dalla posizione successoria e dagli atti, non dalla sola esistenza del legame familiare.

Autorizzazione e rinuncia non sono lo stesso documento

La guida della Città metropolitana di Torino sull’eredità dei minori descrive il percorso giudiziale: prima si ricostruiscono beni e debiti e si chiede l’autorizzazione nell’interesse del minore; dopo il provvedimento si compie l’atto di rinuncia. L’autorizzazione, da sola, non è dunque il documento che conclude la scelta successoria.

In questo percorso la richiesta al giudice tutelare segue il luogo in cui vive il minore; per la dichiarazione in cancelleria conta invece la competenza successoria. Se ci si rivolge a un notaio, va verificato con lui il percorso autorizzativo applicabile. Le indicazioni operative del singolo ufficio, compresi appuntamenti e allegati, non vanno trasferite automaticamente a un’altra sede.

Documentare l’interesse del minore, non soltanto il timore dei debiti

La domanda deve essere sostenuta da elementi verificabili: saldi, contratti, richieste di pagamento, beni immobili ed eventuali vincoli. Una cifra raccontata da un familiare può essere un punto di partenza, ma non sostituisce la ricostruzione patrimoniale. Conservare data e provenienza di ogni documento aiuta a distinguere debiti accertati, stime e contestazioni.

Se si valuta l’accettazione per il minore, la tutela prevista è il beneficio d’inventario, con i relativi adempimenti. Il precedente sul patrimonio ereditario superiore o inferiore ai debiti approfondisce quella protezione. Qui la verifica aggiuntiva è familiare: prima di considerare conclusa la successione, controllare separatamente chi è stato chiamato, chi ha ottenuto un’autorizzazione e chi ha già perfezionato l’atto necessario.