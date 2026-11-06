La spesa alimentare richiede un confronto sempre più attento fra prezzo esposto e quantità che arriva davvero in tavola. Nella stima preliminare Istat di ottobre 2026, gli alimentari non lavorati aumentano del 7,5% rispetto a un anno prima, mentre il più ampio carrello della spesa cresce del 2,5%.

Il dato sui prodotti non lavorati descrive una categoria specifica. Il conto di una famiglia dipende da cosa acquista, dalle quantità e dai punti vendita: proprio per questo il controllo più utile comincia dalle etichette e dagli scontrini.

Il dato di ottobre e il confronto da fare sullo scaffale

La rilevazione preliminare Istat pubblicata il 30 ottobre fornisce il riferimento statistico utilizzato qui. Il valore del 7,5% è annuale e riguarda gli alimentari non lavorati; non equivale all’aumento mensile di ogni prodotto fresco.

Abbiamo già analizzato la differenza fra categorie nell’approfondimento sul carrello della spesa di ottobre. Il passaggio successivo è tradurre quella pressione in confronti omogenei al supermercato.

La confezione da 2,60 euro può costare più di quella da 3 euro

Consideriamo due confezioni dello stesso prodotto, con qualità e caratteristiche comparabili. La prima contiene 500 grammi e costa 3 euro: il prezzo è 6 euro al chilo. La seconda contiene 400 grammi e costa 2,60 euro: il prezzo è 6,50 euro al chilo.

La seconda richiede un esborso immediato inferiore di 40 centesimi, ma costa circa l’8,3% in più per unità di peso. Entrambe le osservazioni sono vere: una riguarda il denaro necessario alla cassa, l’altra la convenienza della quantità acquistata.

Sono esempi illustrativi, non prezzi rilevati presso un’insegna. Servono a mostrare perché è utile leggere il prezzo per chilogrammo o per litro e mantenere omogeneo il confronto. Per prodotti con parti da scartare va considerata anche la porzione effettivamente utilizzabile.

Lo spreco può cancellare il vantaggio del formato grande

Supponiamo di acquistare un chilogrammo di prodotto per 5 euro e di utilizzarne soltanto 800 grammi, perché il resto si deteriora. Il costo per chilogrammo effettivamente consumato sale a 6,25 euro: 5 diviso 0,8.

Una confezione più piccola, apparentemente più cara al chilo, può quindi essere conveniente se permette di utilizzare tutto il contenuto. La valutazione riguarda abitudini, numero di persone, possibilità di conservazione e tempo disponibile per cucinare.

Il formato grande offre un vantaggio quando il minore prezzo unitario si accompagna a un consumo realistico. Acquistare scorte di prodotti rapidamente deperibili sulla sola base dello sconto può aumentare la spesa invece di ridurla.

Come leggere una promozione senza fermarsi alla percentuale

Una percentuale di sconto si riferisce a un prezzo di confronto. Per decidere cosa comprare è utile calcolare il prezzo finale per unità e confrontarlo con alternative equivalenti. Una confezione scontata del 20% può rimanere più costosa di un’altra venduta senza promozione.

Anche una formula con quantità minima richiede un controllo. Se per ottenere il vantaggio occorre comprare tre unità, bisogna chiedersi se tutte e tre verranno utilizzate. Un euro risparmiato sul prezzo unitario perde significato se l’acquisto supera il fabbisogno e una parte viene buttata.

Le condizioni di accesso, come una carta fedeltà o una soglia di spesa, vanno incluse nel confronto. Aggiungere prodotti superflui per raggiungere una soglia può far aumentare l’esborso complessivo, pur lasciando una percentuale di sconto sullo scontrino.

Il piccolo registro che rende confrontabili le settimane

Per alcune voci acquistate spesso può bastare annotare prodotto, peso, prezzo finale e quantità utilizzata. Dopo più acquisti emerge un riferimento personale, più utile di un ricordo approssimativo del totale alla cassa.

Confrontare settimane simili aiuta anche a distinguere rincari da cambiamenti del carrello. Una maggiore spesa può derivare da ospiti, scorte o prodotti differenti; un totale più basso può riflettere confezioni ridotte.

L’obiettivo è conservare qualità e utilità degli acquisti con una spesa sostenibile. La scelta più efficace nasce dall’incontro fra prezzo unitario, quantità necessaria e uso reale, mentre il dato sull’inflazione descrive lo sfondo economico in cui quelle decisioni vengono prese.