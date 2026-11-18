Il TFR non pagato e gli stipendi arretrati non ricevono la stessa protezione quando il datore di lavoro diventa insolvente. Se mancano 15 mila euro di liquidazione e sei mensilità, sommare tutto e aspettarsi che l’INPS versi l’intero importo può creare un secondo problema al bilancio familiare. Il Fondo di garanzia interviene con requisiti precisi e limiti differenti. Le cifre di questo esempio servono a illustrare la distinzione, non descrivono un caso reale.

Il TFR va separato dalle retribuzioni

La scheda ufficiale INPS sul Fondo di garanzia prevede la copertura dell’intero TFR nella misura accertata dalla procedura competente. Per le retribuzioni, invece, la tutela riguarda gli ultimi tre mesi del rapporto, entro una finestra temporale di dodici mesi individuata secondo il caso. È previsto anche un massimale pari a tre volte il massimo trattamento mensile di integrazione salariale straordinaria, al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.

Il decreto legislativo 80 del 1992 distingue i crediti retributivi dalla liquidazione e collega l’intervento ai presupposti dell’insolvenza e del recupero. La disciplina non trasforma ogni fattura o somma reclamata al datore in una prestazione previdenziale. La qualifica del rapporto di lavoro e la natura delle singole voci restano quindi decisive.

Sei stipendi da 1500 euro non diventano nove mila euro garantiti

Immaginiamo, soltanto per il calcolo, sei retribuzioni lorde non pagate da 1500 euro ciascuna. Il credito salariale complessivo sarebbe 9 mila euro; sommando 15 mila euro di TFR si arriverebbe a 24 mila euro. Ma la parte riferita a tre mensilità sarebbe 4500 euro, ancora da verificare rispetto ai requisiti temporali, alle voci ammesse e al massimale.

Non è quindi corretto annunciare un rimborso certo di 24 mila euro. E neppure 19.500 euro, ottenuti sommando TFR e tre stipendi, sono automaticamente la somma che finirà sul conto. È un subtotale teorico: la procedura deve accertare i crediti e l’importo erogato risente dei limiti applicabili e della tassazione. I crediti rimasti fuori dalla garanzia non spariscono per questo, ma il loro recupero segue le possibilità della procedura contro il debitore.

Il ritardo dello stipendio non basta a far intervenire il Fondo

L’INPS richiede la cessazione del rapporto e l’accertamento del credito. Se il datore è soggetto a procedura concorsuale, conta il relativo percorso; se non lo è, occorre documentare anche l’insufficienza delle garanzie patrimoniali dopo l’azione esecutiva prevista. Il semplice messaggio aziendale “pagheremo appena possibile” non sostituisce questi passaggi.

Per organizzare il fascicolo è utile costruire una cronologia: ultimo giorno lavorato, date delle mensilità insolute, richieste inviate, ricorsi e provvedimenti. Accanto a ogni importo va indicato il documento che lo dimostra. Un prospetto con una sola riga “azienda mi deve 24 mila euro” non consente di distinguere TFR, stipendi, ratei e altre pretese.

La domanda è telematica e gli allegati cambiano con la procedura. Prima dell’invio va controllata la documentazione richiesta per il proprio caso, eventualmente con l’assistenza di un patronato o di un professionista. Le istruzioni generali non permettono di stabilire, senza gli atti, quale mese sia effettivamente coperto.

Come evitare un buco ulteriore nel budget

La tutela del credito è diversa dalla liquidità disponibile oggi. Per affrontare affitto, mutuo e bollette conviene lavorare su due prospetti: quanto è documentatamente dovuto e quanto può essere incassato con una data ragionevolmente verificabile. Finché l’istruttoria non è definita, finanziare nuovi acquisti contando sul totale degli arretrati significa aggiungere rischio a una situazione già fragile.

Anche il TFR rimasto presso il datore va distinto dalle risorse e dagli adempimenti della previdenza complementare. L’obiettivo pratico è ricostruire dove si trovi ciascuna posizione e quale tutela le corrisponda. I 15 mila euro del titolo possono essere protetti, ma soltanto una verifica separata delle voci consente di capire che cosa il Fondo possa davvero pagare.