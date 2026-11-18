La pensione di reversibilità non nasce dalla sola durata della convivenza. Due persone possono condividere per vent’anni casa, spese e progetti senza che il partner superstite acquisisca automaticamente il diritto alla quota prevista per il coniuge. È una distinzione che pesa sul bilancio familiare: l’entrata del pensionato può cessare senza essere sostituita da una pensione al convivente. Il numero di anni del titolo è un esempio, non una soglia prevista dalla legge.

Prima del 60% bisogna verificare il diritto

La scheda INPS sulla pensione ai superstiti include il coniuge e la parte dell’unione civile tra i destinatari. La semplice convivenza non equivale a questi vincoli. Per il coniuge solo l’aliquota ordinaria è il 60%; con un figlio avente diritto sale all’80% e con due o più figli al 100%. Sono quote del trattamento del defunto, non percentuali di qualsiasi reddito familiare.

La reversibilità riguarda il decesso di una persona già pensionata. Se muore un assicurato non ancora pensionato si parla invece di pensione indiretta, subordinata anche ai requisiti contributivi. La distinzione va verificata prima di stimare l’importo. Il fatto di avere pagato insieme il mutuo o di avere sostenuto economicamente il partner non sostituisce i presupposti previdenziali.

Una pensione da 1500 euro non significa 900 euro netti garantiti

Consideriamo un esempio didattico con un pensionato che percepisce 1500 euro lordi al mese. Il 60% corrisponde a 900 euro lordi, prima delle verifiche applicabili. Per un convivente privo del titolo giuridico richiesto non è corretto inserire quei 900 euro nel budget come entrata certa. Il calcolo aritmetico può essere esatto mentre l’ipotesi su cui si basa è sbagliata.

Anche per un coniuge avente diritto il risultato non coincide necessariamente con il netto sul conto. I redditi del beneficiario possono comportare riduzioni, con le eccezioni previste; incidono inoltre le regole fiscali. Se il defunto riceveva 1500 euro netti, moltiplicare quel netto per il 60% non permette di ricostruire correttamente la nuova prestazione. Occorrono i dati pensionistici e reddituali effettivi.

La sentenza del 2026 non equipara ogni convivenza al matrimonio

Il comunicato della Corte costituzionale del 28 maggio 2026 chiarisce la portata della sentenza numero 91. La decisione riguarda il superstite di una coppia dello stesso sesso che aveva contratto matrimonio all’estero, quando il decesso era avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge 76 del 2016. La Corte ha rimosso l’esclusione in quella specifica situazione, caratterizzata da un vincolo già formalizzato.

Non è dunque una regola secondo cui bastano vent’anni di vita insieme per ottenere la reversibilità. Allo stesso tempo, chi ha una storia matrimoniale all’estero o una situazione anteriore al 2016 non dovrebbe fermarsi alla formula generica “non eravate sposati in Italia”. Documenti e cronologia possono cambiare la valutazione. Una verifica individuale evita sia di dare per acquisito un diritto inesistente sia di rinunciare a una domanda fondata.

Il diritto dei figli e il bilancio di chi resta

L’assenza di un diritto del convivente non esclude automaticamente quello dei figli: l’INPS prevede categorie di figli aventi diritto, con condizioni legate a età, studio, inabilità e carico. Bisogna esaminare separatamente ciascuna posizione. Nemmeno la disponibilità di risparmi comuni dimostra che esista una prestazione pensionistica: patrimonio già accumulato e reddito periodico sono risorse differenti.

Per pianificare le spese conviene ricostruire tre voci: entrate che rimarrebbero, costi difficilmente comprimibili e riserve effettivamente disponibili. Se mancano 900 euro mensili, una riserva ipotetica di 18 mila euro copre venti mesi di quel divario, senza considerare rendimenti, inflazione o imprevisti. È uno scenario di lavoro, non una previsione.

Eventuali coperture assicurative e risorse di previdenza complementare vanno valutate secondo i rispettivi contratti e regole, senza confonderle con la reversibilità pubblica. La domanda utile, prima di ogni percentuale, è quali diritti e quali entrate siano concretamente documentati per la persona che rimane.