La Fed torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni di Christopher Waller del 18 novembre: il governatore sostiene una stretta più rapida e considera un aumento di 50 punti base a dicembre se il comitato non accompagnerà una mossa da 25 punti con un segnale chiaro di un altro rialzo a gennaio. È la posizione riferita da Investing.com nel resoconto dell’intervista a CNBC pubblicato alle 14:05 italiane. La decisione collegiale deve ancora arrivare: il tasso ufficiale resta nella fascia del 3,75–4%.

L’alternativa proposta riguarda quindi sia la velocità della stretta sia la comunicazione. Per chi investe in obbligazioni e azioni americane, la domanda è quanto rapidamente il costo del denaro possa salire e quanto a lungo possa rimanere elevato. L’intervista esprime il giudizio di un componente del FOMC, senza impegnare gli altri votanti.

Perché conta la differenza fra 50 punti subito e due mosse da 25

Un punto base equivale a un centesimo di punto percentuale. Con 50 punti in più, l’intervallo obiettivo dei federal funds passerebbe dal 3,75–4% al 4,25–4,50%. Un primo aumento da 25 punti lo porterebbe al 4–4,25%; un secondo incremento della stessa entità raggiungerebbe poi il medesimo livello del rialzo unico.

Il punto d’arrivo aritmetico coincide, ma i percorsi hanno conseguenze diverse. Anticipare la stretta rende subito più costosa la liquidità a breve termine; distribuirla lascia tempo per osservare l’economia e correggere la rotta. Un’indicazione credibile sulla riunione successiva può però spostare già oggi le aspettative sui tassi futuri e, attraverso queste, le condizioni offerte sul mercato.

Questo è il significato economico della scelta posta da Waller. Una promessa percepita come debole rischia di essere scontata solo parzialmente dagli investitori; una mossa più ampia riduce l’ambiguità ma espone maggiormente al rischio di frenare l’attività quando gli effetti delle decisioni precedenti devono ancora manifestarsi.

I numeri dell’inflazione: il dato complessivo rallenta, quello di fondo persiste

Il comunicato del Bureau of Labor Statistics relativo a ottobre, pubblicato il 10 novembre, permette di distinguere tre elementi:

CPI complessivo +0,4% sul mese , corretto per la stagionalità, contro il +0,6% di settembre: la velocità mensile diminuisce di 0,2 punti percentuali.

, corretto per la stagionalità, contro il +0,6% di settembre: la velocità mensile diminuisce di 0,2 punti percentuali. CPI di fondo +0,3% , esclusi alimentari ed energia, lo stesso incremento di agosto e settembre: la componente meno esposta agli sbalzi energetici continua a crescere con regolarità.

, esclusi alimentari ed energia, lo stesso incremento di agosto e settembre: la componente meno esposta agli sbalzi energetici continua a crescere con regolarità. Energia +0,7% dopo il +5,2% di settembre: parte del rallentamento dell’indice generale deriva proprio da questa componente volatile.

Dire semplicemente che ogni misura dell’inflazione sta accelerando sarebbe quindi impreciso. Il problema evidenziato dal confronto è la persistenza delle pressioni sottostanti. Come esercizio aritmetico, ripetere per dodici mesi un incremento esatto dello 0,3% produce circa il 3,66% cumulato, applicando la formula (1,003 elevato alla dodicesima potenza) meno uno. Non è una previsione né il tasso annuo ufficiale: serve a capire perché una sequenza di variazioni mensili apparentemente piccole possa mantenere elevata la crescita dei prezzi.

Il BLS segnala inoltre che l’assenza di molte rilevazioni dell’ottobre 2025, dovuta all’interruzione degli stanziamenti federali, impedisce di pubblicare il confronto su dodici mesi per le serie interessate. Quel vuoto non va sostituito con un tasso annualizzato. Va distinta anche la misura: l’obiettivo del 2% della Fed riguarda l’indice PCE, mentre i numeri appena citati appartengono al CPI.

La fonte ufficiale mostra che l’ipotesi era già sul tavolo

Nel discorso ufficiale del 10 novembre, Waller aveva già spiegato che una lettura dell’inflazione di fondo di ottobre intorno allo 0,3% o superiore avrebbe giustificato la discussione di un aumento di 50 punti base. Nello stesso intervento sottolineava che, a settembre, oltre il 70% delle componenti dei servizi del PCE di fondo presentava rincari su dodici mesi superiori al 3%.

La novità del 18 novembre è il rilancio della posizione e la condizione comunicativa posta all’alternativa dei due aumenti più piccoli. Il discorso precedente resta un antecedente, non una dichiarazione di oggi. Anche la decisione del 28 ottobre conserva un significato preciso: il FOMC aveva mantenuto i tassi fermi con dieci voti favorevoli e due contrari, espressi da Lisa Cook e Beth Hammack, che preferivano 25 punti base in più.

La discussione si affianca alla richiesta di una politica più restrittiva formulata da Musalem, già analizzata nel nostro approfondimento sui rialzi e sul tasso reale verso la primavera 2027. Le preferenze dei singoli aiutano a leggere il confronto interno; il consenso effettivo emergerà dal voto.

Cosa cambia per obbligazioni e azioni

Un aumento inatteso dei rendimenti di mercato tende a ridurre il prezzo dei titoli obbligazionari a tasso fisso già emessi, soprattutto di quelli più sensibili alla durata. Ma un rialzo della Fed di 50 punti base non implica automaticamente un aumento identico del rendimento di ogni Treasury: contano quanto era già atteso, le prospettive di crescita e l’inflazione futura.

Per le azioni, un costo del capitale più alto può ridurre il valore attuale degli utili attesi e rendere più oneroso rifinanziare il debito. L’effetto varia fra imprese indebitate, società con molta liquidità e gruppi capaci di trasferire i costi ai clienti. Sono meccanismi di trasmissione, non una previsione uniforme sulle quotazioni.

Cosa monitorare prima della riunione di dicembre

Il primo appuntamento è la pubblicazione dei verbali della riunione del 27–28 ottobre, prevista oggi alle 20:00 italiane. Mostrerà il confronto di allora, senza poter incorporare le dichiarazioni odierne. Il FOMC tornerà a riunirsi l’8 e il 9 dicembre, con nuove proiezioni economiche.

Un dettaglio del calendario conta: il prossimo CPI, relativo a novembre, è previsto dal BLS il 10 dicembre alle 14:30 italiane, dunque dopo la riunione. La valutazione di dicembre dovrà basarsi sulle informazioni disponibili prima del voto. Saranno decisivi l’ampiezza della maggioranza favorevole alla stretta e il messaggio sul percorso successivo, oltre alla dimensione del primo passo.