Euro-dollaro sotto 1,10 nel pomeriggio del 18 novembre, dopo la pubblicazione dei dati definitivi Eurostat sull’inflazione di ottobre. Alle 15:20:27 italiane la quotazione indicativa di Investing.com era di 1,0969 dollari per euro, in calo dello 0,27% rispetto al riferimento precedente di 1,0999. Nel frattempo il dato europeo di fondo, esclusi energia, alimentari, alcol e tabacco, è stato rivisto al 2,6% dal 2,5% della stima iniziale.

La novità per il mercato valutario sta proprio nella composizione del rincaro. Il 4% dell’indice generale era già noto dalla stima del 4 novembre; la revisione della componente di fondo segnala invece una pressione leggermente superiore a quella inizialmente misurata. Questo può rendere più complessa la valutazione della BCE, mentre negli Stati Uniti il dibattito riguarda anche la velocità di eventuali nuovi rialzi dei tassi.

Perché un dato più alto non garantisce un euro più forte

In termini economici, un’inflazione superiore alle attese può sostenere una valuta quando induce il mercato a prevedere tassi più elevati. L’effetto dipende però dal confronto con l’altra area monetaria, dalle prospettive di crescita e da ciò che era già incorporato nei prezzi. Un decimo in più nella misura di fondo europea non basta quindi a stabilire il percorso del cambio.

Il dato delle 15:20 mostra l’euro ancora in flessione sul riferimento giornaliero. Questa osservazione non isola la reazione immediata alla pubblicazione Eurostat: per attribuire un movimento specifico al comunicato servirebbe confrontare quotazioni omogenee prima e dopo l’uscita, tenendo conto delle altre notizie. Il mercato dei cambi è decentralizzato e il prezzo indicato dal fornitore rappresenta una rilevazione, non un fixing ufficiale né un tasso garantito per le conversioni.

I numeri definitivi e le revisioni rispetto alla stima

Il comunicato Eurostat del 18 novembre conferma che l’inflazione annua dell’area euro sale al 4%, dal 3,8% di settembre. La variazione mensile dell’indice complessivo è dello 0,5%, contro lo 0,4% indicato nella stima flash. Le due misure descrivono confronti diversi: il tasso annuo riguarda ottobre 2025, quello mensile settembre 2026.

Inflazione di fondo: 2,6% su base annua, rispetto al 2,5% della stima flash e di settembre.

2,6% su base annua, rispetto al 2,5% della stima flash e di settembre. Servizi: 3,3% annuo, confermato rispetto alla stima iniziale, dopo il 3,2% di settembre.

3,3% annuo, confermato rispetto alla stima iniziale, dopo il 3,2% di settembre. Energia: 21% annuo, rispetto al 20,8% preliminare; il dato di settembre viene rivisto dal 18,9% al 19%.

21% annuo, rispetto al 20,8% preliminare; il dato di settembre viene rivisto dal 18,9% al 19%. Alimentari, alcol e tabacco: 1,5% annuo, inferiore all’1,6% preliminare.

La revisione della componente energetica di settembre deriva dalla correzione tedesca sui prezzi del gas distribuito attraverso le reti, come precisa la nota metodologica. È un dettaglio importante per il confronto fra mesi: il punto di partenza corretto è il 19%, non il valore pubblicato in precedenza.

Energia e servizi raccontano due pressioni differenti

L’energia contribuisce per 1,89 punti percentuali al tasso annuo complessivo, mentre i servizi ne aggiungono 1,55. Insieme valgono 3,44 punti. Rapportati al 4% complessivo, rappresentano circa l’86% dell’aumento annuo misurato, con l’approssimazione dovuta agli arrotondamenti. Il contributo indica quanto una componente pesa sull’inflazione totale; è diverso dal rincaro percentuale di quella componente.

Per la banca centrale questa distinzione conta. Uno shock energetico può incidere rapidamente sui costi senza dipendere dalla domanda interna. La persistenza dei rincari nei servizi pone invece domande sulla trasmissione dei costi, sui salari e sulla capacità delle imprese di aumentare i prezzi. Il comunicato misura gli aumenti, ma da solo non permette di attribuire una quota precisa a ciascuno di questi meccanismi.

Anche la misura di fondo richiede attenzione: togliere le componenti indicate dal paniere non significa che i costi dell’energia smettano di influenzare le altre attività. Trasporti, esercizi commerciali e servizi possono assorbire o trasferire indirettamente quei rincari. Il 2,6% offre quindi un indicatore complementare, non una misura completamente isolata dagli shock esterni.

Il confronto con la Fed passa dalle aspettative sui tassi

Sul versante americano, Christopher Waller ha rilanciato il 18 novembre l’ipotesi di una stretta più rapida, discutendo un aumento di 50 punti base a dicembre oppure un percorso di due incrementi da 25. La distinzione fra preferenza individuale e decisione del comitato è centrale, come spiegato nell’analisi delle dichiarazioni di Waller e delle alternative per dicembre.

Per l’euro-dollaro conta il percorso relativo delle due banche centrali. Se le attese sui tassi americani salissero più di quelle europee, il differenziale potrebbe favorire il dollaro, a parità delle altre condizioni. Se invece il mercato rivedesse soprattutto il sentiero della BCE, il sostegno relativo potrebbe spostarsi verso l’euro. Sono scenari condizionati: il dato Eurostat non determina né l’entità né la data della prossima decisione monetaria.

Cosa monitorare dopo la revisione

Il prossimo passaggio statistico europeo sarà la stima flash dell’inflazione di novembre, prevista da Eurostat per il 1° dicembre. Sarà utile verificare se il rincaro dei servizi persiste e se la componente energetica continua a dominare l’indice complessivo. La conferma in una nuova osservazione avrebbe un significato diverso dalla sola correzione di un dato già diffuso.

Nel frattempo il cambio andrà letto insieme all’evoluzione delle aspettative monetarie e ai nuovi dati economici. La conclusione del confronto odierno è precisa: l’inflazione di fondo europea è più alta di quanto indicato nella stima iniziale, ma il cambio resta sotto 1,10 nella rilevazione del pomeriggio. Fra le due informazioni c’è il confronto internazionale sui tassi, non un automatismo che trasformi più inflazione in una valuta necessariamente più forte.