La Bank of England vuole capire se le reazioni collettive degli operatori del credito privato possano amplificare uno shock finanziario. È il tema della prossima fase del suo esercizio esplorativo, ha spiegato Nathanaël Benjamin al Credit Forum di Londra del 18 novembre, secondo il resoconto pubblicato da Bloomberg alle 12:42 italiane. L’attenzione riguarda le interazioni tra intermediari, oltre alle perdite sui singoli prestiti.

La domanda per l’economia è concreta: se banche, gestori e investitori diventano prudenti nello stesso momento, chi continua a finanziare le imprese? Un portafoglio può ridurre la propria esposizione mentre, nel complesso, il sistema rende il credito più scarso. È questa possibile distanza fra sicurezza individuale e disponibilità complessiva di finanziamenti a rendere rilevante il test.

La novità di oggi riguarda le reazioni del sistema

Benjamin, responsabile della stabilità finanziaria, strategia e rischio della banca centrale, ha distinto l’analisi dei comportamenti collettivi da un esame della solidità dei singoli intermediari. Bloomberg riferisce inoltre che la BoE è vicina alla pubblicazione dei risultati intermedi. Queste indicazioni provengono dall’intervento riportato dall’agenzia, non da risultati finali già disponibili.

L’esercizio era stato avviato nel dicembre 2025. La documentazione ufficiale del giugno 2026 indica 46 partecipanti e due tornate: dopo le prime risposte, gli operatori ricevono informazioni aggregate sulle scelte degli altri e possono rivedere le proprie decisioni. Partecipano banche, gestori, assicurazioni, fondi pensione e altri investitori istituzionali.

I numeri dello scenario: il 18% è un’ipotesi di stress

Lo scenario ufficiale della Bank of England combina recessione e inflazione elevata. Nel secondo anno il PIL reale britannico scende fino al 4% sotto il punto di partenza; gli spread dei bond high yield in sterline e dollari raggiungono circa 1.200 punti base. Per il comparto in sterline, aggiungendo il tasso di riferimento, il costo complessivo del finanziamento arriva attorno a 1.800 punti base, cioè il 18%.

Si tratta di obbligazioni di emittenti con merito creditizio inferiore al grado d’investimento. Il 18% non è il tasso ufficiale della BoE, non descrive tutti i prestiti privati e non è una previsione sul loro rendimento. È un parametro dello scenario estremo pubblicato a giugno, utilizzato per studiare le reazioni a condizioni molto difficili.

Il documento ipotizza anche una ripresa lenta: nel terzo anno arrivano ingenti esigenze di rifinanziamento mentre raccolta e possibilità di disinvestimento rimangono limitate. La durata dello stress conta quanto la violenza del primo ribasso.

Come una scelta prudente può restringere il credito

Per illustrare il meccanismo, immaginiamo un mercato con dieci finanziatori che prevedono di erogare ciascuno 100 milioni di euro di nuovi prestiti. Se tutti riducessero il programma del 20%, il finanziamento complessivo passerebbe da un miliardo a 800 milioni: mancherebbero 200 milioni. Sono cifre ipotetiche, scelte dalla redazione per spiegare l’effetto aggregato, non dati o risultati del test britannico.

Il calcolo non dimostra che l’intera differenza diventi un danno economico. Alcune imprese potrebbero rinviare investimenti poco redditizi, usare liquidità disponibile o trovare altri finanziatori. Per altre, invece, un prestito in scadenza potrebbe diventare difficile da sostituire proprio mentre peggiorano ricavi e capacità di pagare interessi.

La variabile decisiva è quindi la disponibilità di alternative. Se un altro investitore dispone di capitale e accetta di intervenire, può assorbire parte del fabbisogno. Se ciascun operatore presume che lo farà qualcun altro, la somma dei piani individuali può lasciare un vuoto. Questo esempio aiuta a leggere le risposte del test senza confondere la riduzione del rischio di un fondo con quella dell’intero mercato.

Per gli investitori conta anche il tempo necessario per uscire

La metodologia BoE esamina valutazioni poco frequenti, leva finanziaria, esigenze di liquidità e collegamenti con altri mercati del credito. Considera inoltre quanto prestiti privati, prestiti sindacati e obbligazioni ad alto rendimento possano sostituirsi durante una crisi. L’esercizio è volontario e non assegna un giudizio di solvibilità ai partecipanti.

Per chi analizza un fondo, la domanda pratica è quando possa servire denaro e quanto rapidamente possano arrivare gli incassi. Il valore stimato di un credito e il denaro disponibile oggi sono grandezze diverse. Un rimborso contrattualmente lontano può dare tempo al gestore, ma non elimina il rischio che il debitore incontri difficoltà.

Il precedente approfondimento sulle esposizioni bancarie al private credit aveva affrontato il tema del capitale e della classificazione del rischio. Qui il passaggio ulteriore è osservare come le decisioni di operatori differenti si condizionano a vicenda.

Cosa cercare nei risultati intermedi

Il calendario ufficiale prevede risultati intermedi nel 2026 e il rapporto finale nel 2027. Quando usciranno, sarà utile distinguere perdite simulate, risposte dichiarate dagli operatori ed effetti aggiuntivi prodotti dalle loro interazioni. Per le imprese, la domanda conclusiva sarà quanta capacità di finanziamento rimane disponibile e a quali condizioni, soprattutto quando occorre rinnovare il debito.