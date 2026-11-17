La Fed potrebbe dover alzare i tassi più volte prima della primavera del 2027 per riportare l’inflazione al 2%. È la valutazione di Alberto Musalem, presidente della Federal Reserve Bank di St. Louis, nell’intervento del 17 novembre a Buenos Aires, in programma alle 13:30 italiane. Musalem ha indicato anche dove vorrebbe arrivare: un tasso ufficiale in termini reali tra il 2% e il 2,5%. Il tasso nominale deciso dal comitato di politica monetaria americano resta nella fascia del 3,75–4%.

Perché conta la distinzione fra tasso reale e nominale

Per un’impresa che prende denaro in prestito, il costo del finanziamento dipende anche da quanto si aspetta che salgano i prezzi. Se ricavi e prezzi crescono rapidamente, rimborsare un debito a tasso fisso diventa meno oneroso in termini di potere d’acquisto. È per questo che Musalem guarda al tasso reale, che si può approssimare sottraendo l’inflazione attesa dal tasso nominale. A suo giudizio, il costo reale del denaro negli Stati Uniti è ancora troppo basso per frenare la domanda quanto basta.

Un esempio chiarisce il passaggio. A parità di aspettative d’inflazione, un rialzo di 25 punti base aumenta il tasso reale di circa un quarto di punto. Se nel frattempo l’inflazione attesa scende di un altro quarto di punto, il tasso reale sale complessivamente di circa mezzo punto. Per questo la distanza indicata da Musalem non si traduce in un conteggio automatico delle prossime mosse. Nel testo dell’intervento pubblicato dalla Fed di St. Louis il banchiere centrale lascia aperta l’entità dei singoli rialzi.

I numeri che spiegano la posizione di Musalem

Fra l’1% e l’1,5%. Musalem colloca il tasso reale attuale nella parte bassa di questo intervallo. A suo giudizio, il rialzo dei tassi nominali potrebbe dover sostenere gran parte del percorso verso il 2–2,5%, soprattutto se le aspettative sui prezzi faticassero a scendere.

Musalem colloca il tasso reale attuale nella parte bassa di questo intervallo. A suo giudizio, il rialzo dei tassi nominali potrebbe dover sostenere gran parte del percorso verso il 2–2,5%, soprattutto se le aspettative sui prezzi faticassero a scendere. 3,8% e 3,2%. Sono le sue stime di ottobre per l’inflazione misurata sui consumi personali americani, rispettivamente complessiva e al netto di cibo ed energia. La prima supererebbe di 1,8 punti l’obiettivo della Fed. Musalem ricava queste indicazioni dagli indici dei prezzi al consumo e alla produzione disponibili al momento del discorso.

Sono le sue stime di ottobre per l’inflazione misurata sui consumi personali americani, rispettivamente complessiva e al netto di cibo ed energia. La prima supererebbe di 1,8 punti l’obiettivo della Fed. Musalem ricava queste indicazioni dagli indici dei prezzi al consumo e alla produzione disponibili al momento del discorso. 4,1%. È il tasso di disoccupazione americano di ottobre citato nell’intervento. Per Musalem il mercato del lavoro è vicino alla piena occupazione, mentre il rischio più evidente è che la crescita dei prezzi resti troppo alta.

Che cosa è cambiato rispetto all’autunno

Già a settembre Musalem aveva sostenuto la necessità di altri rialzi per contenere l’inflazione americana. Il 30 ottobre, a New York, aveva insistito sul vantaggio di intervenire presto e con passi graduali. A Buenos Aires ha aggiunto un orizzonte preciso, la primavera del 2027, e una fascia per il tasso reale. Il precedente voto del FOMC mostra quanto sia ancora aperta la discussione. Il 28 ottobre dieci componenti hanno votato per mantenere i tassi fermi, mentre Lisa Cook e Beth Hammack avrebbero preferito un aumento di 25 punti base.

Cosa monitorare prima della decisione di dicembre

La prima verifica riguarda l’inflazione effettiva dei consumi di ottobre, da confrontare con le due stime di Musalem. Energia e trasporti meno cari potrebbero ridurre i costi delle imprese. Anche investimenti nei centri dati più deboli del previsto potrebbero raffreddare la domanda. Entrambe le eventualità renderebbero più plausibile lo scenario alternativo descritto dal banchiere centrale, in cui i prezzi tornano verso l’obiettivo senza ulteriori rialzi nell’orizzonte di 18 mesi considerato.

La prossima riunione del FOMC è fissata per l’8 e il 9 dicembre. Il comunicato è previsto mercoledì 9 dicembre alle 20:00 italiane, seguito alle 20:30 dalla conferenza stampa. Il voto dirà se si è allargato il consenso per una stretta. Le proiezioni dei partecipanti offriranno un confronto fra il percorso ipotizzato a Buenos Aires e quello che gli altri responsabili della politica monetaria ritengono appropriato.