La Commissione europea prevede per l’Italia nel 2027 una crescita del PIL dello 0,7%, inflazione al 3,1%, deficit al 3,5% del PIL e debito pubblico al 138,8%. Le previsioni d’autunno, pubblicate il 17 novembre 2026, descrivono un’economia ancora in espansione, ma con meno slancio e conti pubblici più impegnativi. Il dato decisivo è la combinazione: prezzi persistenti frenano gli acquisti, mentre interessi e nuove spese limitano lo spazio del bilancio.

Per famiglie, imprese e investitori significa che una crescita positiva può convivere con un miglioramento modesto del benessere economico. Il PIL misura la produzione complessiva; il potere d’acquisto dipende anche da salari, imposte e prezzi. Il debito, a sua volta, risente delle scelte accumulate negli anni e del costo con cui vengono rifinanziate.

I quattro numeri da leggere insieme

La scheda italiana e la tabella III.10.1 del rapporto ufficiale della Commissione europea permettono di seguire il passaggio dal 2026 al 2028. Le cifre sono previsioni annuali: la crescita è reale, l’inflazione è armonizzata e i saldi pubblici sono rapportati al PIL nominale.

Indicatore 2026 2027 2028 Crescita reale del PIL 1,0% 0,7% 0,8% Inflazione armonizzata 3,4% 3,1% 1,8% Deficit/PIL 2,9% 3,5% 3,2% Debito pubblico/PIL 137,9% 138,8% 138,2%

Nel 2027 la crescita perderebbe quindi 0,3 punti percentuali rispetto al 2026. Il deficit aumenterebbe di 0,6 punti e il debito di 0,9 punti. Sono differenze tra rapporti o tassi, da non confondere con aumenti percentuali degli importi in euro. Nel 2028 Bruxelles vede un miglioramento, ma senza un ritorno a una crescita particolarmente robusta.

Rispetto alla primavera migliora il PIL, peggiora l’inflazione

Le stime primaverili, richiamate nella raccomandazione della Commissione del 3 giugno, indicavano per il 2027 PIL a +0,6%, inflazione all’1,8%, deficit al 2,9% e debito al 139,2%. Il nuovo quadro alza dunque la crescita di 0,1 punti e l’inflazione di 1,3 punti, peggiora il deficit di 0,6 punti e riduce il rapporto debito/PIL di 0,4 punti.

Quest’ultima revisione non significa che il debito scenda nel corso del 2027: significa che il livello previsto è inferiore a quello immaginato in primavera. Nel nuovo percorso rimane superiore al 2026. Anche la base statistica può cambiare fra due esercizi previsivi, perciò il confronto non misura soltanto l’effetto di nuove decisioni politiche.

La distinzione chiarisce un’apparente contraddizione. Si può prevedere più crescita rispetto a maggio e, contemporaneamente, un rallentamento rispetto all’anno precedente. Sono confronti diversi: uno riguarda la revisione delle aspettative, l’altro la velocità dell’economia lungo il tempo.

Il confronto con Istat offre un ulteriore controllo. Nella nota dell’11 novembre l’istituto prevedeva una crescita dello 0,9% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. Per il prossimo anno la distanza da Bruxelles è quindi di appena 0,1 punti. Le due valutazioni convergono sull’idea di un’espansione contenuta, pur con ipotesi e composizioni differenti. Istat indica inoltre un deflatore dei consumi delle famiglie al 2,8% nel 2027: non va presentato come una previsione IPCA, perché misura un aggregato diverso.

Consumi e investimenti perdono forza

La tabella italiana colloca la crescita dei consumi privati all’1% nel 2026 e allo 0,3% nel 2027. Gli investimenti fissi lordi passerebbero dal +3,5% al +0,6%. È qui che si concentra la fragilità del quadro: la spesa delle famiglie e l’accumulazione di capitale continuerebbero ad aumentare, ma molto più lentamente.

Per Bruxelles pesano il costo dell’energia, condizioni finanziarie meno favorevoli e incertezza. Le opere sostenute dal dispositivo europeo per la ripresa aiutano gli investimenti nel 2026; successivamente diventa più difficile mantenere lo stesso impulso. Un cantiere completato lascia infrastrutture utilizzabili, ma non garantisce che la spesa annuale continui a crescere allo stesso ritmo.

Per un’impresa la conseguenza dipende dalla domanda servita. Chi vende beni discrezionali alle famiglie può risentire dei bilanci domestici più stretti; chi realizza infrastrutture guarda alla continuità degli ordini. La crescita nazionale dello 0,7% non può essere trasferita automaticamente ai ricavi di ogni società, soprattutto se una parte rilevante delle vendite avviene all’estero.

Esportazioni positive e occupazione quasi stabile

Le esportazioni aumenterebbero del 2,9% nel 2027 e le importazioni del 2,4%. Il contributo estero netto alla crescita sarebbe positivo per 0,2 punti. Un saldo favorevole può però dipendere anche da importazioni meno dinamiche, collegate a una domanda interna debole: descriverlo interamente come un boom delle vendite italiane sarebbe fuorviante.

La Commissione stima inoltre una crescita dell’occupazione dello 0,4% e una disoccupazione al 5,8% nel 2027. Il numero delle persone occupate e il tasso dei disoccupati misurano aspetti differenti. La qualità della ripresa richiede anche di osservare ore lavorate, redditi e produttività, perché più occupati non garantiscono da soli maggiore reddito reale per ciascuno.

Questo quadro aggiorna il problema già emerso nell’analisi sul PIL italiano fermo nel terzo trimestre: distinguere la tenuta complessiva dell’attività dalla capacità di generare una ripresa diffusa.

Inflazione al 3,1% non significa prezzi in discesa

La previsione europea utilizza l’indice armonizzato dei prezzi al consumo, confrontabile tra paesi. Il 3,1% previsto per il 2027 è una media annuale. I dati definitivi Istat pubblicati il 17 novembre misurano invece ottobre: inflazione nazionale NIC al 5,5% annuo e indice armonizzato IPCA al 5,6%. Periodo e indicatore devono restare riconoscibili.

Un’inflazione che rallenta indica prezzi che crescono meno rapidamente. Per recuperare potere d’acquisto, i redditi devono aumentare più del costo del paniere effettivamente acquistato. Le famiglie spendono quote differenti in energia, alimentari e servizi: il dato medio descrive il sistema, mentre l’esperienza individuale dipende dalla composizione delle uscite.

L’energia agisce inoltre con ritardi. Un ribasso all’ingrosso non si trasferisce immediatamente a ogni contratto, trasporto o prodotto industriale. Per questo una previsione annuale può restare elevata anche quando una materia prima corregge. Il recupero dei salari reali indicato dalla Commissione diventa più evidente soltanto nel 2028.

Deficit al 3,5% e avanzo primario possono convivere

Il saldo primario esclude gli interessi: misura la differenza tra entrate e altre spese. Il deficit complessivo include invece anche il servizio del debito. La Commissione prevede un avanzo primario più contenuto nel 2027 e indica una spesa per interessi al 4,4% del PIL. È quindi possibile incassare più di quanto si spenda prima degli interessi e chiudere comunque in disavanzo.

Nel quadro europeo entrano maggiori risorse per sanità, infrastrutture, difesa e sicurezza energetica, insieme agli effetti ritardati dell’inflazione sulla spesa corrente. Entrano anche misure fiscali e coperture. Le disposizioni considerate nella previsione descrivono le ipotesi del documento: non sostituiscono la verifica del testo definitivo della legge di bilancio.

Il 3% resta un riferimento essenziale per leggere i conti, ma la previsione del 2,9% per il 2026 non certifica da sola una decisione europea sulla procedura per disavanzo eccessivo. Servono dati consuntivi e valutazioni istituzionali. Analogamente, una clausola di flessibilità incide sulle regole applicabili, non cancella il costo economico della spesa finanziata.

Perché il debito sale al 138,8% del PIL

Il rapporto debito/PIL confronta uno stock con un flusso annuale. Può diminuire se il denominatore cresce abbastanza, anche quando il debito in euro aumenta. Può invece salire con un avanzo primario quando interessi, crescita debole e altre operazioni producono un effetto complessivo sfavorevole.

Bruxelles richiama anche gli effetti di cassa dei crediti fiscali edilizi contabilizzati nei deficit degli anni precedenti. Il momento in cui una misura pesa sull’indebitamento netto può differire da quello in cui richiede finanziamento. Per questo l’aumento annuale del debito non coincide necessariamente con il deficit dello stesso anno.

Un esempio puramente meccanico chiarisce quanto conti la crescita: mantenendo invariato il debito, un PIL nominale superiore dell’1% porterebbe un rapporto del 138,8% a circa il 137,4%. È un calcolo illustrativo, non una previsione alternativa. Nella realtà crescita, entrate, spese e rendimenti si influenzano reciprocamente, quindi non è possibile isolare quel risultato come un risparmio acquisito. La sensibilità cresce quando il costo del finanziamento rimane elevato.

Anche per il debito la misura dei prezzi conta. Il denominatore utilizza il PIL nominale, che dipende dal deflatore della produzione interna, non direttamente dall’inflazione del paniere dei consumatori. Un rincaro dei beni energetici importati può impoverire le famiglie senza aumentare nella stessa misura il valore della produzione nazionale. Dire che più inflazione riduce sempre il debito sarebbe quindi una semplificazione: contano origine dei rincari, interessi e reazione della spesa pubblica.

Il confronto con l’eurozona e i rischi delle previsioni

Per il 2027 la Commissione stima una crescita dell’1,2% nell’eurozona e dell’1,4% nell’Unione europea. Il distacco italiano è rispettivamente di 0,5 e 0,7 punti. L’inflazione italiana prevista coincide invece con il 3,1% dell’area euro: il paese affronterebbe dunque una pressione sui prezzi simile, accompagnata da un’espansione più lenta.

Le ipotesi tecniche del rapporto sono state fissate il 29 ottobre. La stessa Commissione segnala che successivi ribassi energetici, se duraturi, potrebbero migliorare il quadro. Una previsione pubblicata a novembre non incorpora automaticamente ogni movimento osservato fino al giorno in cui viene letta: conta la data di chiusura delle informazioni utilizzate.

Lo scenario favorevole richiede energia meno cara, investimenti produttivi e recupero dei redditi. Quello sfavorevole combina nuove tensioni sulle forniture, rendimenti elevati e domanda debole. Sono meccanismi di rischio, non probabilità quantificate per l’Italia. Assegnare loro numeri senza un modello documentato darebbe una precisione soltanto apparente.

Cosa monitorare nei prossimi mesi

Il primo controllo riguarda i prezzi: la prossima diffusione Istat sull’inflazione è prevista il 30 novembre. Seguiranno l’evoluzione dei consumi, i dettagli degli investimenti, il costo delle nuove emissioni e l’attuazione del bilancio. Per capire se il 2027 sta migliorando serviranno segnali coerenti tra quantità prodotte, redditi reali e conti pubblici.

Il punto centrale delle stime UE è questo: una crescita dello 0,7% mantiene l’economia in espansione, ma lascia poco margine per assorbire nuovi shock. Ridurre stabilmente il peso del debito richiede che il recupero della produzione e la gestione delle finanze pubbliche procedano insieme.