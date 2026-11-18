L’Unione europea prepara un nuovo intervento finanziario per l’Ucraina, mentre resta aperto il problema di coprire il fabbisogno del 2027. Secondo l’anticipazione pubblicata da Euronews il 18 novembre e aggiornata alle 09:05 italiane, la Commissione presenterà una proposta di prestito da 45 miliardi di euro. È un’iniziativa aggiuntiva rispetto al programma da 90 miliardi per il 2026–2027: al momento della verifica, i documenti ufficiali consultati descrivono il sostegno esistente e la preparazione di ulteriori finanziamenti, non un’erogazione già effettuata del nuovo importo.

Perché conta per i conti europei

Il punto economico è chi anticipa il denaro, chi paga gli interessi e su quali risorse potrà contare il rimborso. La continuità degli aiuti permette a Kiev di programmare spese pubbliche e difesa; per l’Unione, il ricorso al mercato comporta obbligazioni verso gli investitori e impegni di bilancio da distribuire nel tempo. Un annuncio politico, l’autorizzazione a raccogliere capitali e il trasferimento effettivo dei fondi sono passaggi distinti.

La Commissione, nella propria scheda sull’assistenza macrofinanziaria, spiega che il prestito esistente da 90 miliardi è finanziato attraverso emissioni dell’UE e garantito dal margine disponibile del bilancio europeo. Il rimborso da parte dell’Ucraina è collegato alla ricezione delle riparazioni russe. Queste condizioni descrivono il programma vigente: per applicarle al nuovo intervento occorrerà verificare il testo definitivo e le approvazioni necessarie.

I 45 miliardi già previsti e quelli aggiuntivi

Il rischio di confondere le cifre nasce dal fatto che 45 miliardi compaiono anche nella proposta presentata dalla Commissione il 30 ottobre per utilizzare nel 2027 la parte rimanente del programma da 90 miliardi. In quel documento la ripartizione comprende 13,3 miliardi di sostegno al bilancio e 31,7 miliardi per la capacità industriale della difesa ucraina.

Il comunicato ufficiale della Commissione precisa che i 13,3 miliardi sono suddivisi in parti uguali fra Ukraine Facility e assistenza macrofinanziaria. Il calcolo dà 6,65 miliardi per ciascun canale. La quota destinata alla difesa rappresenta circa il 70,4% dei 45 miliardi, contro circa il 62,9% della ripartizione indicata per il 2026, quando alla difesa erano assegnati 28,3 miliardi su 45.

Queste percentuali sono elaborazioni sui valori della Commissione e riguardano la destinazione dei fondi, non la quota già versata. Il nuovo prestito anticipato il 18 novembre va tenuto separato: sommare gli importi senza distinguere autorizzazioni, anni ed erogazioni darebbe una rappresentazione fuorviante della liquidità effettivamente disponibile.

Finanziamenti prevedibili e condizioni da rispettare

Il bisogno di nuove risorse trova un riscontro anche nel comunicato del ministero delle Finanze ucraino del 17 novembre sulle interlocuzioni con il Fondo monetario internazionale. Il ministero riferisce che il lavoro prosegue per ottenere dagli alleati assicurazioni finanziarie sulle somme da fornire. Le revisioni del programma dovranno poi essere sottoposte al consiglio esecutivo del Fondo: progressi nelle trattative e approvazione di una nuova tranche hanno significati diversi.

La stessa comunicazione segnala che, secondo i dati preliminari, Kiev ha rispettato tutti i criteri quantitativi di fine settembre e quattro dei sei obiettivi strutturali previsti per fine ottobre. Il programma quadriennale del Fondo vale 8,1 miliardi di dollari e copre il 2026–2029. È un canale distinto dai prestiti europei, con una valuta e un periodo differenti, da non aggiungere automaticamente agli importi in euro.

Per l’economia ucraina, la prevedibilità dei pagamenti serve anche a proteggere la continuità dei servizi e delle attività produttive. Il sostegno al bilancio si affianca a interventi specifici come gli investimenti URIF nell’energia e nelle infrastrutture ucraine, che hanno finalità, soggetti finanziatori e tempi propri.

Che cosa verificare nella proposta definitiva

I punti decisivi saranno la base giuridica del nuovo prestito, l’importo effettivamente autorizzato, le garanzie, la copertura degli interessi e il calendario dei versamenti. Le condizioni su riforme, anticorruzione e tutela delle risorse europee determinano inoltre quando un impegno può diventare denaro disponibile.

Finché non sono definiti tassi, scadenze e modalità di raccolta, non è possibile attribuire un costo preciso al contribuente italiano. La dimensione annunciata indica l’ordine di grandezza dell’intervento; il suo impatto sui bilanci dipenderà dal testo approvato e dall’esecuzione. È su questi passaggi, oltre che sul totale dei miliardi, che si misurerà la capacità europea di sostenere Kiev nel 2027.