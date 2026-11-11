Due ETF, 10.000 euro investiti e le stesse azioni comprate due volte: la sovrapposizione da controllare prima di sentirti davvero più diversificato

Due ETF possono investire nelle stesse azioni: dividere 10.000 euro tra due fondi non garantisce che l’esposizione alle singole società sia più distribuita. Per capirlo occorre guardare dentro i portafogli, oltre al nome dei prodotti.

L’esempio seguente è interamente illustrativo. I fondi A e B e i pesi utilizzati sono ipotetici, non quotazioni o composizioni di ETF disponibili sul mercato.

La stessa società vale 800 euro nel portafoglio

Immaginiamo di destinare 5.000 euro al fondo A e 5.000 al fondo B. La società X pesa il 6% nel primo e il 10% nel secondo. L’esposizione indiretta è quindi di 300 euro attraverso A e di 500 attraverso B: complessivamente 800 euro, pari all’8% dei 10.000 investiti.

Il calcolo corretto somma gli importi esposti alla società e li divide per il valore totale del portafoglio. Fare semplicemente la media delle percentuali funziona qui soltanto perché i due investimenti hanno lo stesso valore. Con 7.000 euro in A e 3.000 in B, X peserebbe invece 720 euro, cioè il 7,2%.

Comprare due volte non significa pagare due volte la stessa quota

Le partecipazioni appartengono a fondi distinti. La sovrapposizione descrive un’esposizione economica ripetuta allo stesso emittente, non un doppio addebito bancario. Può essere intenzionale: un investitore può voler aumentare un settore. È però utile sapere quanto lo sta aumentando.

La Banca d’Italia descrive la diversificazione ingenua come l’errore di giudicare la distribuzione dei rischi senza valutare adeguatamente le caratteristiche degli strumenti. Aggiungere prodotti simili può lasciare concentrato il portafoglio.

Quali documenti confrontare

Si parte dagli elenchi delle partecipazioni pubblicati dagli emittenti, scegliendo date omogenee. Le prime dieci posizioni sono un controllo iniziale, ma non descrivono necessariamente tutto il fondo. Vanno poi osservati settori, paesi e indice seguito, distinguendo le partecipazioni detenute dall’esposizione ottenuta con derivati nei prodotti a replica sintetica.

Due strumenti possono anche avere poche società in comune ed essere entrambi sensibili allo stesso fattore economico. La verifica dei nomi è dunque un passaggio, non una misura completa del rischio. La diversificazione non elimina le perdite di mercato.

Prima di aggiungere un terzo fondo, conviene chiarire quale esposizione nuova introdurrebbe e quanto inciderebbe sul totale. La domanda utile è che cosa cambia nel portafoglio, non quanti ETF compaiono nell’elenco.

Altri strumenti per organizzare entrate e uscite sono raccolti nella sezione finanza personale.