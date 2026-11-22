Gli ETF obbligazionari possono contenere titoli che vengono rimborsati fra pochi anni senza prevedere, per le quote acquistate dal risparmiatore, la stessa data di rimborso. Chi investe 10 mila euro deve quindi distinguere il calendario dei debitori presenti nel portafoglio dalla durata del fondo: attendere la scadenza delle obbligazioni non equivale automaticamente a ricevere indietro la somma versata.

È una distinzione pratica per chi mette da parte denaro destinato a una spesa futura. La parola «obbligazionario» descrive gli investimenti del fondo, ma da sola non dice quando finirà il prodotto né quale importo sarà disponibile. I 10 mila euro utilizzati in questo articolo sono un esempio ipotetico, senza riferimento a un ETF specifico o a un rendimento promesso.

Il titolo viene rimborsato, il fondo può continuare

Un’obbligazione ordinaria attribuisce al suo titolare un credito verso l’emittente secondo le condizioni del prestito. Il fondo che la possiede riceve i pagamenti previsti; il cliente dell’ETF possiede invece quote del fondo, non un credito diretto per ciascuna obbligazione. Il suo contratto non diventa un CFD per il solo fatto che le quote siano negoziate attraverso un’app.

Un ETF tradizionale può sostituire nel tempo i titoli del portafoglio per continuare a seguire il proprio indice. Per esempio, una strategia dedicata a una fascia di scadenze mantiene quella caratteristica acquistando e vendendo obbligazioni secondo le regole previste. Il calendario si sposta: il trascorrere di tre anni non comporta necessariamente la liquidazione delle quote dopo tre anni.

Come leggere 100 quote comprate a 100 euro

Immaginiamo di acquistare 100 quote a 100 euro ciascuna, per un esborso di 10.000 euro. Dopo due anni, supponiamo che il fondo sia ancora operativo, che ogni quota valga 96 euro e che abbia distribuito complessivamente 5 euro per quota. La posizione vale allora 9.600 euro e il denaro incassato è 500 euro. La somma delle due componenti è 10.100 euro, pari a un risultato complessivo dell’1%, prima delle imposte e dei costi di negoziazione.

Le distribuzioni, in questa simulazione, restano liquide e non vengono reinvestite. I valori delle quote sono assunti già al netto degli oneri interni del fondo: sottrarli di nuovo altererebbe il risultato. Non sono considerati commissioni di acquisto e vendita, spread o cambio. Il calcolo descrive soltanto questo percorso ipotetico e non un rendimento annualizzato.

Se la quota valesse invece 92 euro, mantenendo i 500 euro distribuiti, il totale sarebbe 9.700 euro e la perdita complessiva del 3%. Ricevere proventi non basta quindi a conoscere il risultato. Il precedente sul rendimento totale degli ETF a distribuzione spiega perché capitale residuo e incassi vanno letti insieme.

I fondi con una data di chiusura prestabilita

Esistono anche ETF obbligazionari con scadenza definita. La guida iShares ai fondi iBonds distingue questi prodotti dagli ETF obbligazionari tradizionali: nel modello illustrato, il portafoglio passa progressivamente a liquidità mentre i titoli maturano e il fondo effettua una distribuzione finale prima di cessare la negoziazione.

La data prestabilita non trasforma però la quota in un deposito garantito. L’importo finale dipende dagli attivi rimasti, dai pagamenti effettivamente ricevuti e dai costi. Anche il prezzo pagato per entrare conta: due persone che acquistano la stessa quota a prezzi diversi possono ottenere risultati differenti. La guida citata riguarda prodotti statunitensi; serve a documentare il meccanismo, non a indicarne disponibilità o trattamento fiscale per un cliente italiano.

La scadenza non cancella gli altri rischi

La SEC ricorda che i fondi obbligazionari possono perdere valore per rialzi dei tassi, difficoltà degli emittenti o rimborsi anticipati dei titoli. I fondi con obbligazioni più lunghe sono generalmente più sensibili ai movimenti dei tassi. Vendere quote prima della data prevista espone inoltre al prezzo e alla liquidità disponibili in quel momento; l’eventuale presenza di valute estere aggiunge il rischio di cambio.

Prima di collegare un investimento a una spesa certa, occorre quindi leggere nel KID e nel prospetto se esista davvero una data di chiusura, come venga calcolata la distribuzione finale e quali rischi siano assunti. La durata media dei titoli, la duration e l’anno eventualmente presente nel nome descrivono aspetti diversi. Annotare separatamente data del bisogno, data del prodotto e capitale che può essere perso rende il confronto più utile di una semplice ricerca della cedola più alta.