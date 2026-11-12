La sterlina può cancellare un guadagno in Borsa anche quando il prezzo dell’azione londinese sale. Se il titolo rende il 2% in valuta locale e ciascuna sterlina vale il 2% in meno in euro, un capitale iniziale di 5.000 euro diventa 4.998 euro. Il calcolo moltiplica 5.000 per 1,02 e poi per 0,98. È una simulazione senza costi, dividendi o copertura valutaria.

Quanta crescita serve per tornare a 5.000 euro?

Con il cambio in calo del 2% occorre un rendimento locale di circa il 2,041% per pareggiare, perché il capitale finale in sterline viene convertito a un cambio meno favorevole. Con un titolo a +5%, invece, rimangono 5.145 euro. A parità di movimento valutario la conclusione dipende quindi da quanto ha effettivamente guadagnato il titolo.

Come leggere il dato britannico

L’ONS ha diffuso il 12 novembre la prima stima del PIL del terzo trimestre. Il dato descrive la crescita britannica, mentre il cambio dipende anche dalle attese degli operatori. Per rifare il conto servono due valori della stessa coppia valutaria nelle date di acquisto e valutazione. Se la quotazione esprime sterline per euro, prima inverti entrambi i valori.

Per approfondire, consulta la prima stima ufficiale del PIL britannico e la pagina dedicata a schede azionarie di TradingCenter.

La stessa operazione vista in sterline e in euro

Per seguire i passaggi immaginiamo un cambio iniziale di 1,20 euro per sterlina. I 5.000 euro comprano circa 4.166,67 sterline. Se il titolo sale del 2%, al momento della vendita il controvalore raggiunge 4.250 sterline, tenendo nel calcolo anche i decimali non mostrati. Nel frattempo la sterlina ha perso il 2% del suo valore in euro e vale 1,176 euro. Moltiplicando 4.250 per 1,176 si ritrovano i 4.998 euro dell’esempio. La perdita è di due euro, pari allo 0,04% del capitale iniziale. I due cambi sono ipotetici e servono a rendere ripetibile il calcolo.

Se il tuo intermediario mostra la quotazione inversa, cioè quante sterline occorrono per comprare un euro, anche il segno cambia. Un euro inizialmente comprava circa 0,83333 sterline e alla fine ne compra circa 0,85034. Su uno schermo che riporta EUR/GBP vedresti quindi un rialzo di circa il 2,04%. Interpretarlo come un guadagno della sterlina farebbe invertire il risultato dell’operazione. La dicitura della coppia è la prima informazione da verificare quando si riconciliano acquisto e vendita nell’estratto conto.

Il dato sul PIL e il risultato nel portafoglio

Nella prima stima dell’ONS l’economia britannica è cresciuta dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, dopo lo 0,5% del secondo trimestre. I servizi sono cresciuti dello 0,9%, mentre le costruzioni sono scese dello 0,7%. Il dato mensile di settembre è un’altra misura: il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ad agosto. Queste cifre aiutano a valutare l’attività economica delle aziende britanniche. Da sole non rivelano quale movimento del cambio il mercato avesse già anticipato, né identificano la causa di una variazione del titolo acquistato.

Nel conto reale aggiungi gli addebiti nella data in cui avvengono. Una commissione di acquisto pagata a parte in euro alza l’esborso iniziale; una commissione di vendita in sterline riduce invece l’importo da riconvertire. Per un dividendo incassato in precedenza vale il cambio effettivo applicato a quell’incasso, se è stato convertito. Chi lascia il ricavato sul conto in sterline continua a esporsi alla valuta dopo la vendita dell’azione. Il valore in euro mostrato quel giorno può dunque differire da quello che riceverà effettivamente al momento del cambio.

Aggiornato il 12 novembre 2026 alle ore 12:04 (ora italiana)