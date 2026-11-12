Un importatore giapponese che giovedì 12 novembre deve procurarsi un milione di dollari per pagare un fornitore americano ha visto cambiare il suo conto di quasi mezzo milione di yen nell’arco della seduta. Alle 11:56 italiane il cambio dollaro yen indicato da Yahoo Finance era di 159,573. A quel prezzo la fattura valeva 159 milioni e 573 mila yen, ossia 427 mila yen in meno rispetto a un cambio di 160. Il massimo indicato dal fornitore di dati fino a quel momento era 159,946: il dollaro si era dunque avvicinato a quota 160 fino a 0,054 yen.

I prezzi registrati a Tokyo e quelli della mattinata europea

Il bollettino del 12 novembre della Bank of Japan permette di seguire il cambio in due momenti precisi. Alle 9 di Tokyo il dollaro era quotato fra 159,75 e 159,77 yen. Alle 17 locali, le 9 del mattino in Italia, i due estremi erano scesi a 159,70 e 159,71. L’intervallo di oscillazione riportato dalla banca centrale per Tokyo andava da 159,49 a 159,93. Le due cifre affiancate a ciascun orario rappresentano i due lati della quotazione spot e vanno distinte dal massimo e dal minimo registrati durante la seduta.

Per chi deve acquistare dollari conta il prezzo al quale la controparte è disposta a venderli. Prendendo a riferimento il lato più alto delle due quotazioni di Tokyo, il costo teorico del milione sarebbe sceso da 159 milioni e 770 mila a 159 milioni e 710 mila yen. In seguito, durante la mattinata europea, il prezzo indicativo è sceso ancora. La rilevazione della banca centrale e quella delle 11:56 italiane coprono orari diversi. La banca che esegue materialmente il pagamento può inoltre applicare una propria quotazione e addebitare commissioni.

Perché bastano pochi centesimi per spostare il conto

La fattura è espressa in dollari, quindi il numero di yen necessari si ottiene moltiplicando il suo importo per il cambio. Su un milione di dollari ogni movimento di uno yen vale un milione di yen. Un decimo vale 100 mila e un centesimo ne vale 10 mila. Tra il minimo di 159,472 e il massimo di 159,946 riportati da Yahoo Finance fino alla rilevazione, lo scarto era di 0,474 yen. Su due pagamenti identici eseguiti ipoteticamente a quegli estremi, la differenza sarebbe stata di 474 mila yen. Il confronto misura l’ampiezza del rischio e prescinde dalla possibilità concreta di eseguire un ordine al massimo o al minimo.

Se l’impresa avesse stanziato 160 milioni di yen, i 427 mila risparmiati al cambio delle 11:56 rappresenterebbero circa lo 0,27% del budget. L’effetto si inverte per un esportatore giapponese che debba incassare il milione e convertirlo in valuta domestica. Un dollaro più debole riduce di altrettanto il ricavo in yen. Un’impresa che incassa e paga dollari può invece utilizzare parte degli incassi per saldare le fatture nella stessa valuta. In quel caso il calcolo riguarda la sola differenza ancora da convertire.

Quanto pesa la data del pagamento

Per una fattura già coperta integralmente con un contratto a termine, il tesoriere ha concordato il cambio in anticipo. Per una fattura coperta soltanto a metà, la stessa oscillazione di 0,474 yen inciderebbe per 237 mila yen sulla parte scoperta. I termini del contratto, la scadenza e il prezzo effettivamente offerto dalla banca spiegano perché due aziende che comprano lo stesso macchinario possano registrare costi diversi in valuta domestica.

Il precedente approfondimento sul differenziale dei tassi fra Stati Uniti e Giappone ricostruisce il contesto monetario del cambio. Per leggere i conti dell’importatore, però, i dati decisivi sono l’importo ancora scoperto e la data in cui dovrà comprare i dollari. Quota 160 acquista un significato concreto quando coincide con il cambio inserito nel suo budget: raggiungerla esaurirebbe in questo esempio il margine di 427 mila yen osservato a metà mattina.