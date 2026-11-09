EUR/USD sale a 1,1193 nel cambio di riferimento BCE del 9 novembre, rispetto a 1,1165 del 6 novembre. L’euro guadagna così circa lo 0,25% nel confronto fra le due rilevazioni. Per chi possiede attività in dollari, il movimento riduce leggermente il loro controvalore in euro, a parità di valore in valuta americana.

La serie ufficiale BCE esprime quanti dollari corrispondono a un euro. Il dato del lunedì è un riferimento giornaliero: non rappresenta una quotazione in tempo reale delle ore serali né il prezzo garantito da una banca per un’operazione.

Il calcolo su 10.000 dollari

Dividendo 10.000 USD per il cambio precedente di 1,1165 si ottengono circa 8.956,56 EUR. Con il riferimento di 1,1193, la stessa somma vale circa 8.934,16 EUR. La differenza è di 22,40 EUR, prima di commissioni, spread e arrotondamenti applicati dall’intermediario.

È un’elaborazione redazionale sui due cambi pubblicati, non una perdita realizzata da uno specifico cliente. Per chi deve comprare dollari per pagare una fattura, la direzione del beneficio è opposta: la stessa somma in USD richiede meno euro, alle condizioni teoriche del confronto.

Azioni e cambio lavorano insieme

Un investimento americano può salire in dollari e offrire un guadagno inferiore quando viene misurato in euro. Per isolare l’effetto del cambio bisogna mantenere costante il valore dell’attività; per valutare il rendimento complessivo, invece, le due componenti vanno combinate.

Un esempio ipotetico: un’attività che guadagnasse l’1% in USD fra i due riferimenti avrebbe un rendimento in euro di circa lo 0,75%, esclusi costi e distribuzioni. Il calcolo moltiplica 1,01 per il rapporto fra 1,1165 e 1,1193, sottraendo poi uno. Non descrive il risultato di un titolo specifico.

Un recupero giornaliero non prova una svolta

Il nuovo riferimento aggiorna la fotografia disponibile nel precedente approfondimento sul posizionamento contro l’euro. Le posizioni dei futures e il cambio giornaliero misurano fenomeni differenti: il rialzo del riferimento non permette, da solo, di identificare chi abbia acquistato o se vi siano state ricoperture.

Per il lettore la conseguenza immediata è contabile: lo stesso patrimonio in dollari cambia valore quando espresso in euro. La scelta di coprire quel rischio dipende dalle scadenze, dalle spese previste e dalle caratteristiche degli strumenti, mentre due rilevazioni non bastano a stabilire una nuova tendenza del dollaro.