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EUR/USD a 1,1193 nel riferimento BCE, euro in rialzo dello 0,25%: quanto cambia il valore di 10.000 USD e cosa significa per chi investe in dollari

Di
Antonio Brugnano
Verifica di Alessandro PaceDel
TradingCenter.it

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Banconote in euro e dollari su una scrivania con la scritta EUR/USD
Il nuovo riferimento del 9 novembre aggiorna quello di venerdì. È un dato ufficiale giornaliero, distinto dal prezzo negoziabile durante la serata.
In sintesi
  • Il riferimento BCE del 9 novembre è 1,1193 USD per euro, circa +0,25% sul 6 novembre.
  • 10.000 USD valgono teoricamente 8.934,16 EUR, circa 22,40 EUR in meno.
  • Il cambio giornaliero non è una quotazione live né il prezzo applicato dall’intermediario.

EUR/USD sale a 1,1193 nel cambio di riferimento BCE del 9 novembre, rispetto a 1,1165 del 6 novembre. L’euro guadagna così circa lo 0,25% nel confronto fra le due rilevazioni. Per chi possiede attività in dollari, il movimento riduce leggermente il loro controvalore in euro, a parità di valore in valuta americana.

La serie ufficiale BCE esprime quanti dollari corrispondono a un euro. Il dato del lunedì è un riferimento giornaliero: non rappresenta una quotazione in tempo reale delle ore serali né il prezzo garantito da una banca per un’operazione.

Il calcolo su 10.000 dollari

Dividendo 10.000 USD per il cambio precedente di 1,1165 si ottengono circa 8.956,56 EUR. Con il riferimento di 1,1193, la stessa somma vale circa 8.934,16 EUR. La differenza è di 22,40 EUR, prima di commissioni, spread e arrotondamenti applicati dall’intermediario.

È un’elaborazione redazionale sui due cambi pubblicati, non una perdita realizzata da uno specifico cliente. Per chi deve comprare dollari per pagare una fattura, la direzione del beneficio è opposta: la stessa somma in USD richiede meno euro, alle condizioni teoriche del confronto.

Azioni e cambio lavorano insieme

Un investimento americano può salire in dollari e offrire un guadagno inferiore quando viene misurato in euro. Per isolare l’effetto del cambio bisogna mantenere costante il valore dell’attività; per valutare il rendimento complessivo, invece, le due componenti vanno combinate.

Un esempio ipotetico: un’attività che guadagnasse l’1% in USD fra i due riferimenti avrebbe un rendimento in euro di circa lo 0,75%, esclusi costi e distribuzioni. Il calcolo moltiplica 1,01 per il rapporto fra 1,1165 e 1,1193, sottraendo poi uno. Non descrive il risultato di un titolo specifico.

Un recupero giornaliero non prova una svolta

Il nuovo riferimento aggiorna la fotografia disponibile nel precedente approfondimento sul posizionamento contro l’euro. Le posizioni dei futures e il cambio giornaliero misurano fenomeni differenti: il rialzo del riferimento non permette, da solo, di identificare chi abbia acquistato o se vi siano state ricoperture.

Per il lettore la conseguenza immediata è contabile: lo stesso patrimonio in dollari cambia valore quando espresso in euro. La scelta di coprire quel rischio dipende dalle scadenze, dalle spese previste e dalle caratteristiche degli strumenti, mentre due rilevazioni non bastano a stabilire una nuova tendenza del dollaro.

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Il grafico verrà caricato quando i dati saranno disponibili.

Ritratto di Antonio Brugnano

Antonio Brugnano

Content Editor e Responsabile della Verifica delle Piattaforme

Antonio Brugnano è Responsabile della Verifica delle Piattaforme per TradingCenter.it. In qualità di amministratore d’impresa, collabora alla valutazione editoriale di broker online, piattaforme di trading e servizi finanziari, con attenzione alla trasparenza delle informazioni…

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