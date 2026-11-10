EUR/USD deve confrontarsi con un’inflazione USA di ottobre al +0,4% mensile, dopo il +0,6% di settembre, mentre l’indice al netto di alimentari ed energia mantiene un aumento dello 0,3%. Il rapporto del Bureau of Labor Statistics, diffuso il 10 novembre alle 14:30 italiane, mostra un rallentamento del dato generale ma una pressione di fondo ancora persistente.

Sono variazioni mensili destagionalizzate. Il nuovo documento supera la fase di attesa del CPI descritta prima della pubblicazione e permette di separare due messaggi: l’energia cresce meno rapidamente, mentre il dato core segna lo stesso aumento di agosto e settembre.

Il rallentamento parte soprattutto dall’energia

L’indice energetico aumenta dello 0,7% in ottobre, contro il 5,2% del mese precedente. La benzina passa da un incremento del 9,1% a uno dell’1% nelle serie destagionalizzate. Il ridimensionamento del contributo energetico aiuta a comprendere perché il numero complessivo scenda senza un’analoga frenata della componente core.

Gli alimentari aumentano invece dello 0,5%; quelli consumati in casa dello 0,4%. La voce abitazione cresce dello 0,3% e spiega oltre il 30% dell’aumento mensile complessivo. Sono rincari diversi per origine e persistenza: leggerli insieme offre più informazioni del solo confronto fra 0,6% e 0,4%.

Perché manca il consueto numero annuale

Il BLS segnala che nell’ottobre 2025 non furono raccolti i dati del sondaggio a causa dell’interruzione degli stanziamenti. Per gli indici privi del valore di quel mese non può quindi pubblicare la variazione sui dodici mesi a ottobre 2026. Nella tabella, il confronto annuale dell’indice generale e di quello core è assente.

Il 3,7% citato nel precedente articolo apparteneva a settembre: non va riproposto come inflazione annuale di ottobre. Allo stesso modo, moltiplicare il dato mensile per dodici non ricostruisce la variazione osservata su un anno. Un’eventuale annualizzazione sarebbe un esercizio ipotetico e richiederebbe un’etichetta distinta.

Dal dato sui prezzi alle attese sui tassi

Per il dollaro conta come queste informazioni modificano il percorso dei tassi atteso dagli operatori. La stabilità del core allo 0,3% per tre mesi invita a cercare conferme di un rallentamento più diffuso, mentre la frenata dell’energia attenua la pressione del numero generale. Sono due elementi da valutare insieme, senza ricavarne automaticamente una decisione della Federal Reserve.

Il semplice calo rispetto a settembre non misura inoltre la sorpresa rispetto al consenso. Un numero inferiore al mese precedente può comunque essere superiore a quanto già scontato nei prezzi. Questo approfondimento non attribuisce al comunicato una reazione intraday del cambio: servirebbero quotazioni omogenee, con orari prima e dopo il rilascio, e un confronto con le aspettative verificato.

Che cosa cambia per chi detiene dollari

Un rafforzamento del dollaro aumenterebbe, a parità del resto, il controvalore in euro delle attività denominate in USD; un rafforzamento dell’euro produrrebbe l’effetto opposto. Il rendimento dell’attività e quello della valuta restano componenti separate. La pubblicazione di un dato macroeconomico non assicura che entrambe si muovano nella stessa direzione.

La lettura più utile del CPI di ottobre combina quindi componenti interne, rendimenti e successive comunicazioni monetarie. Il rallentamento del dato generale è osservabile; una svolta duratura dell’inflazione e una direzione certa di EUR/USD richiedono altre conferme.