EUR/USD attende oggi, 10 novembre, il rapporto sull’inflazione statunitense di ottobre, previsto alle 14:30 italiane. Il punto di partenza è il CPI di settembre: +3,7% su base annua e +0,6% rispetto al mese precedente. Sono dati già pubblicati, non il risultato della rilevazione in uscita questo pomeriggio.

Il calendario del Bureau of Labor Statistics indica la diffusione alle 8:30 della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 14:30 in Italia. Il dato può modificare le attese sulla politica monetaria americana e quindi l’equilibrio fra euro e dollaro. La direzione della risposta, però, dipenderà anche da quanto il mercato ha già incorporato nei prezzi.

Il precedente di settembre e il ruolo della componente core

Nell’ultima pubblicazione disponibile, l’indice al netto di alimentari ed energia era cresciuto dello 0,3% mensile e del 2,6% annuo. I tassi mensili sono destagionalizzati; quelli annui qui citati si riferiscono alle serie non destagionalizzate. Tenere distinti questi confronti evita di scambiare un movimento recente per una tendenza consolidata.

Il dato complessivo può essere mosso da componenti volatili, mentre quello core aiuta a leggere la diffusione delle pressioni sui prezzi. Nessuno dei due esaurisce da solo la valutazione della Federal Reserve. Per il cambio conta soprattutto se il nuovo insieme di informazioni induce gli operatori a rivedere il percorso atteso dei tassi.

Tre possibili reazioni del mercato valutario

Un’inflazione superiore alle attese potrebbe favorire il dollaro se accompagnata da rendimenti statunitensi in aumento e da aspettative di una politica monetaria più restrittiva. In questo scenario, EUR/USD avrebbe una pressione verso il basso. È una relazione condizionale, non una previsione sulla prossima quotazione.

Un dato inferiore alle attese potrebbe invece sostenere l’euro contro dollaro qualora riducesse i rendimenti americani e le attese sui tassi. Se il rallentamento venisse interpretato come segnale di forte debolezza economica, tuttavia, la ricerca di liquidità e protezione potrebbe complicare questa risposta.

Infine, un risultato vicino alle aspettative potrebbe produrre movimenti limitati o far spostare l’attenzione sui dettagli del rapporto. Un calo rispetto a settembre può comunque sorprendere al rialzo se gli operatori si aspettavano una frenata più marcata: confronto storico e sorpresa di mercato sono due misure diverse.

Perché il cambio BCE di ieri non anticipa la reazione

Il precedente aggiornamento sul cambio di riferimento BCE descriveva una rilevazione già conclusa. Quel valore non è una quotazione eseguibile in tempo reale e non permette di misurare la risposta al CPI odierno. Il confronto utile sarà fra prezzi osservati immediatamente prima e dopo il comunicato, con orari coerenti.

Nei minuti della pubblicazione spread e rapidità degli scambi possono cambiare. Prima di attribuire un movimento al solo numero principale, occorrerà leggere insieme CPI complessivo, componente core e rendimenti. Per ora resta aperto l’esito dell’evento: i numeri di ottobre saranno disponibili soltanto con il rilascio ufficiale.