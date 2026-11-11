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Dollaro-yuan, il fixing cinese sale a 6,7191 da 6,7167. Quanto cambia in valuta locale il controvalore di una fattura da un milione di dollari USA

Di
Fabrizio Nicolosi
Del
TradingCenter.it

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Dollaro-yuan
Dollaro-yuan, il riferimento cinese sale di 24 pip. Su una fattura da un milione di dollari la differenza teorica è di 2.400 yuan.
In sintesi
  • Il riferimento sale di 24 pip.
  • Lo scarto teorico su 10.000 dollari è di 24 yuan.

Dollaro-yuan a 6,7191 nel cambio centrale cinese dell’11 novembre, contro 6,7167 del giorno prima. Per un’impresa che deve acquistare un milione di dollari, il controvalore calcolato sui due riferimenti sale da 6.716.700 a 6.719.100 yuan. La differenza è di 2.400 yuan, a fronte di una variazione percentuale di appena lo 0,036% circa.

Perché un numero più alto significa un dollaro più caro

La coppia USD/CNY esprime quanti yuan occorrono per acquistare un dollaro. Lo scarto fra le due rilevazioni è di 0,0024 yuan per dollaro, ossia 24 pip contando la quarta cifra decimale. Su una fattura da 10.000 dollari la differenza teorica è di 24 yuan. Su un milione, la stessa variazione unitaria si moltiplica per cento. Per un esportatore cinese che incassa in dollari l’effetto sul controvalore in yuan ha segno opposto a quello sostenuto dall’importatore.

Dal riferimento ufficiale al cambio praticato dalla banca

Il China Foreign Exchange Trade System pubblica la parità centrale per il mercato cinese su autorizzazione della banca centrale. Per l’impresa il costo effettivo si determina al momento della conversione, al prezzo offerto dall’intermediario e con le commissioni previste. Se il cambio è già stato fissato con un contratto a termine, il pagamento in yuan segue le condizioni concordate.

Conta anche la piazza a cui si riferisce il prezzo. Il fixing riguarda lo yuan sul mercato interno, identificato dalla sigla CNY. Chi consulta una quotazione dello yuan offshore, indicato come CNH, osserva il prezzo formato su un altro mercato. Per riconciliare il costo della fattura conviene confrontare la stessa coppia, la stessa data valuta e l’orario effettivo dell’operazione.

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Fabrizio Nicolosi

Proprietario e fondatore di TradingCenter.it — Amministratore d’impresa

Fabrizio Nicolosi è proprietario e fondatore di TradingCenter.it e amministratore d’impresa. Segue la direzione del progetto, lo sviluppo del sito e il coordinamento delle attività digitali. Si occupa anche di contenuti su economia, mercati…

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