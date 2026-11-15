Una bicicletta usata costa 400 euro in due annunci. In entrambi il venditore descrive il cambio come revisionato; dopo un mese, però, sotto sforzo la catena salta e un meccanico trova un componente danneggiato. Il pezzo da sostituire e il prezzo pagato sono gli stessi. A cambiare è la persona a cui si chiede di intervenire: il negoziante che vende nell’esercizio della propria attività oppure il ciclista che vende la sua bici personale. Aver trovato entrambi su internet non rende uguali i due acquisti.

In negozio il riferimento è ciò che il venditore ha promesso

Il professionista risponde nei confronti del consumatore della conformità della bici al contratto. Vale anche per l’usato: secondo le indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il periodo ordinario è di due anni dalla consegna. Per un bene usato le parti possono concordarne uno più breve, comunque non inferiore a un anno. Il solo fatto che un mezzo abbia già percorso molti chilometri non dimezza automaticamente il periodo. I chilometri contano invece per capire quale usura fosse ragionevole aspettarsi.

Una sella scolorita mostrata chiaramente nelle foto è un conto; un componente descritto come appena revisionato e già guasto per un problema preesistente è un altro. Se il difetto si manifesta entro un anno, si presume che fosse presente alla consegna, salvo prova contraria e salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto. Non significa che il negozio debba pagare per una caduta avvenuta dopo l’acquisto. Significa che, nel caso del cambio che salta dopo un mese, il compratore non deve partire dal presupposto di dover dimostrare da solo tutta la storia meccanica della bici.

Il rimborso di 400 euro non è il primo passaggio

In presenza di un difetto coperto, i primi rimedi sono riparazione o sostituzione senza spese, nei limiti di possibilità e proporzionalità previsti dalla legge. Per un esemplare usato la riparazione può essere la soluzione concretamente praticabile. La riduzione del prezzo o, alle condizioni previste, la risoluzione del contratto entrano in gioco per esempio se il venditore non ripristina la conformità. Prima di autorizzare un altro meccanico a eseguire il lavoro a pagamento, conviene quindi informare il negozio e mettergli a disposizione il mezzo per l’esame.

Dal privato il calendario inizia con la scoperta del vizio

Se il proprietario vende davvero da privato, non si applica la garanzia dei consumatori appena descritta. Gli articoli 1490 e seguenti del Codice civile disciplinano i vizi che rendono il bene inadatto all’uso o ne riducono sensibilmente il valore. Di regola la denuncia va fatta entro otto giorni dalla scoperta, salvo termini diversi stabiliti dalle parti o dalla legge; non è necessaria se il venditore ha riconosciuto o occultato il vizio. L’azione si prescrive ordinariamente in un anno dalla consegna. La presunzione prevista per il consumatore nei confronti del negozio non si trasferisce alla vendita occasionale.

Per entrambi gli acquisti vale la pena salvare subito annuncio, messaggi, data di consegna e prova del pagamento. Nella contestazione è più utile scrivere quale marcia salta, in quale situazione e da quando, allegando la diagnosi disponibile, che limitarsi a dire che la bici è inutilizzabile. Prima di scegliere fra i due annunci, la domanda giusta non è soltanto quanto costa il mezzo: è anche chi si impegna per iscritto sulle sue condizioni. Altri confronti tra prezzo e tutele si trovano nella sezione Finanza personale.