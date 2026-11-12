Mille dollari in Dash e mille in Bitcoin, investiti nello stesso momento e sullo stesso mercato, hanno avuto due esiti diversi. Alle 11:50 italiane di giovedì 12 novembre 2026 il prezzo di Dash su Kraken era di 41,489 dollari, in calo del 5,44% rispetto alla stessa ora di mercoledì. Bitcoin valeva 73.382,9 dollari e nelle stesse 24 ore aveva perso lo 0,66%. La differenza tra i due rendimenti è di 4,78 punti percentuali. Restringendo la finestra all’ultima ora, però, entrambe le criptovalute erano in lieve recupero.

Quanto resta di mille dollari dopo un giorno

Mercoledì il prezzo di riferimento per Dash era di 43,878 dollari. Chi avesse impiegato mille dollari a quel prezzo si sarebbe ritrovato giovedì con circa 945,55 dollari. La stessa somma impiegata in Bitcoin a 73.870,6 dollari avrebbe avuto un valore di 993,40 dollari. La distanza fra i due risultati è quindi di 47,85 dollari. Il calcolo ammette l’acquisto di frazioni di moneta ed esclude commissioni e differenze fra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita. Chi volesse confrontarlo con un’operazione effettiva dovrebbe partire dai propri prezzi di esecuzione.

C’è anche un modo per leggere il movimento dal punto di vista di chi tiene i conti in Bitcoin. Dividendo il prezzo in dollari di Dash per quello di Bitcoin nei due momenti, la quantità di Bitcoin equivalente a un Dash è scesa del 4,82%. Questo valore differisce leggermente dai 4,78 punti del confronto iniziale perché qui cambia il denominatore. È un rapporto ricavato dalle due quotazioni in dollari, utile anche a chi non ha effettuato uno scambio diretto fra le due monete.

Nell’ultima ora il movimento cambia segno

Alle 10:50 Dash valeva 41,423 dollari. Il passaggio a 41,489 equivale a un recupero dello 0,16%. Bitcoin passava intanto da 73.339,3 a 73.382,9 dollari, circa lo 0,06% in più. Un lettore che osservasse soltanto l’ultima ora vedrebbe perciò un piccolo vantaggio di Dash. Per tornare al prezzo di mercoledì, tuttavia, dal livello di 41,489 dollari servirebbe un rialzo del 5,76%. La percentuale necessaria al recupero supera quella persa perché si applica a un capitale ormai più basso.

Nel periodo osservato il minimo registrato sulla coppia Dash/dollaro è stato di 41,122 e il massimo di 44,407 dollari. A fine finestra la distanza dal minimo era di appena 0,367 dollari per unità. Il conteggio della piattaforma registra 1.317 scambi su questa coppia contro 143.728 su Bitcoin/dollaro. Un singolo scambio può avere dimensioni molto diverse da un altro. I conteggi indicano perciò la frequenza delle esecuzioni e da soli non permettono di stimare il controvalore necessario per muovere i prezzi.

Come abbiamo confrontato le quotazioni

Abbiamo ricostruito i tre orari usando i dati pubblici della piattaforma e il metodo descritto nella documentazione Kraken sulle quotazioni per intervallo. Per entrambe le coppie abbiamo preso l’ultimo prezzo degli intervalli di cinque minuti già conclusi. Una rilevazione successiva modifica sia il prezzo finale sia il punto di partenza della finestra mobile. È anche per questo che la variazione mostrata in tempo reale da un’app può differire da quella qui riportata.

Per inquadrare il progetto si può consultare la scheda di TradingCenter su Dash. I numeri di questa mattina documentano una perdita più marcata rispetto a Bitcoin sulla stessa piazza. Per capire se il recupero orario sta riducendo quel divario, il confronto successivo dovrà seguire entrambe le coppie allo stesso minuto e distinguere un effettivo rialzo di Dash dall’uscita di una vecchia quotazione dalla finestra delle 24 ore.