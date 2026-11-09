Bitcoin torna vicino a 74.500 USD dopo essere sceso sotto 74.000 nella finestra giornaliera. Nella rilevazione delle 12:26 italiane del 9 novembre, CoinGecko mostrava 74.463,66 USD e una flessione di circa il 2% nelle 24 ore. Il minimo e il massimo della stessa finestra erano 73.709,11 e 76.105,67 USD. Il prezzo aveva quindi recuperato circa l’1% dal minimo, pur restando in perdita rispetto a ventiquattro ore prima.

Un recupero dal minimo ancora dentro una giornata negativa

La distanza fra massimo e minimo ammonta a 2.396,56 USD, pari a circa il 3,25% del minimo: è un’elaborazione redazionale dell’intervallo pubblicato dal fornitore. Questa escursione aiuta a misurare l’instabilità della seduta, ma non rappresenta il rendimento di chi ha acquistato a un altro prezzo. Anche la variazione sulle 24 ore usa una base mobile, diversa dalla chiusura della giornata precedente.

Per valutare il rimbalzo conta la sua tenuta nel tempo. Un prezzo che si allontana dal minimo segnala acquisti sufficienti ad assorbire le vendite in quella fase; per parlare di stabilizzazione servono osservazioni successive. La soglia tonda dei 74.000 USD è un riferimento di lettura, non una garanzia di supporto né una previsione sul prossimo movimento.

Le liquidazioni su Bitcoin valgono circa 309 milioni di USD

Alle 12:27 italiane, la rilevazione di CoinGlass sulle liquidazioni indicava 308,89 milioni di USD di contratti BTC chiusi forzatamente nelle ultime 24 ore. Il 90,4% riguardava posizioni long, esposte al rialzo: circa 279,2 milioni di USD, calcolati applicando la percentuale al totale arrotondato. Il dato descrive il controvalore dei contratti, non una misura equivalente del denaro perso dai clienti.

Quando il margine diventa insufficiente, una piattaforma può chiudere una posizione a leva. Queste operazioni possono amplificare una discesa e rendere più bruschi gli scambi. La prevalenza dei long liquidati è coerente con la pressione subita da chi puntava su prezzi crescenti; da sola non identifica la causa iniziale del ribasso.

Il totale generale del cruscotto comprende un perimetro più ampio di Bitcoin. Usare il valore specifico BTC evita di attribuire alla sola criptovaluta liquidazioni su altri strumenti. Anche il confronto con il 6 novembre richiederebbe finestre e sedi omogenee: i totali giornalieri sono mobili e cambiano con il trascorrere delle ore.

Gli ETF restano un contesto, in attesa dei nuovi saldi

La tabella di Farside Investors consultata oggi arriva alla seduta del 6 novembre. Il saldo dal 2 al 6 novembre resta negativo per 1.281,7 milioni di USD, già esaminato nel nostro approfondimento sui deflussi settimanali degli ETF Bitcoin. Quell’importo riguarda la settimana conclusa e non costituisce un nuovo deflusso del lunedì.

Prima dei risultati della nuova seduta americana manca dunque una conferma aggiornata sulla raccolta di questo canale. Il prezzo di Bitcoin continua invece a formarsi anche quando le normali sedute degli ETF sono chiuse. Attribuire automaticamente il movimento di questa mattina a nuovi riscatti confonderebbe due cronologie diverse.

I segnali da confrontare nelle prossime ore

La prima verifica è se il recupero dal minimo regge mentre diminuiscono le chiusure forzate. La seconda riguarda il valore e la quantità dei contratti ancora aperti: il solo controvalore in dollari può scendere anche per effetto del prezzo. La terza sarà il saldo effettivo dei fondi, quando disponibile, da leggere insieme alla risposta del mercato a pronti.

Un rallentamento delle liquidazioni accompagnato da acquisti persistenti sarebbe compatibile con un assestamento. Nuovi minimi e ulteriori chiusure dei long indicherebbero invece fragilità. Sono criteri per interpretare dati successivi, non esiti già dimostrati dalla fotografia di mezzogiorno.