Bitcoin registra una settimana di deflussi dagli ETF spot statunitensi: il saldo dal 2 al 6 novembre raggiunge 1.281,7 milioni di dollari. Il venerdì si conclude con uscite nette per 411,9 milioni. Secondo la tabella consultata il 7 novembre, tutte le colonne del 6 novembre riportano un valore. I dati del fornitore restano soggetti a eventuali revisioni. La rilevazione permette di distinguere il comportamento dei singoli fondi e di valutare la continuità dei riscatti, oltre la volatilità di una seduta.

Il bilancio dei cinque giorni

La tabella di Farside Investors riporta saldi negativi lunedì, martedì, giovedì e venerdì; mercoledì presenta invece afflussi. La somma delle cinque osservazioni produce il dato settimanale. Per IBIT le uscite cumulate sono 1.209,5 milioni, mentre FBTC mantiene un saldo positivo di 93,1 milioni. Si tratta di elaborazioni redazionali dei dati pubblicati, espresse in dollari.

La differenza fra i due fondi rende il quadro più articolato: una parte degli investitori riduce l’esposizione attraverso un veicolo, mentre un altro continua a ricevere capitali. Il risultato complessivo resta negativo, ma la raccolta descrive scelte diverse, che possono dipendere anche da allocazioni, esigenze di liquidità e strategie di portafoglio.

Raccolta, patrimonio e prezzo sono misure diverse

Un deflusso riguarda il saldo delle sottoscrizioni e dei rimborsi. Il patrimonio di un fondo cambia anche quando varia il valore del Bitcoin detenuto: confrontare due patrimoni senza separare questi effetti rischia di attribuire ai riscatti una perdita dovuta al prezzo. Analogamente, il volume scambiato delle quote comprende passaggi fra compratori e venditori e può risultare elevato senza un movimento equivalente della raccolta netta.

Per il lettore, il passaggio decisivo è quindi confrontare grandezze omogenee. Il saldo settimanale degli ETF rappresenta uno specifico canale della domanda; il prezzo si forma attraverso mercati, sedi di negoziazione e strumenti diversi. Da una settimana negativa emerge una riduzione netta dell’esposizione tramite questi prodotti, mentre una previsione sul prezzo richiede altre informazioni.

Quanto conta davvero la domanda istituzionale

Gli ETF rendono accessibile l’esposizione alla criptovaluta attraverso conti titoli. I loro flussi aggregati, però, non identificano da soli chi compra o vende: possono partecipare sia investitori professionali sia risparmiatori. Definire ogni rimborso una fuga delle istituzioni attribuirebbe al dato una precisione che la tabella giornaliera non offre.

Inoltre un investitore professionale può accompagnare una posizione in quote con una copertura attraverso derivati. Il movimento di una sola componente del portafoglio non rivela necessariamente la direzione dell’esposizione complessiva. Per questo il confronto fra fondi è utile come descrizione della raccolta, mentre le motivazioni individuali restano fuori dal perimetro della rilevazione.

La differenza rispetto alle vendite forzate

Il tema si collega alle liquidazioni di Bitcoin ed Ether analizzate nella seduta precedente, ma riguarda un meccanismo distinto. Una liquidazione può chiudere automaticamente una posizione a leva quando le garanzie diventano insufficienti; un rimborso di quote fotografa invece un movimento del prodotto quotato. Sommare i due importi produrrebbe un indicatore privo di significato economico.

Le due pressioni possono manifestarsi nello stesso periodo e contribuire a un mercato fragile, ma la coincidenza temporale non dimostra una catena causale. La domanda utile è se alla riduzione della leva segua una stabilizzazione della domanda sui mercati spot, oppure se i riscatti continuino anche dopo il primo assestamento.

Cosa osservare alla riapertura

La prima verifica riguarda la persistenza: un singolo giorno positivo può compensare soltanto una parte delle uscite precedenti. La seconda riguarda la diffusione degli afflussi fra più prodotti, perché un recupero concentrato in un fondo offre un’informazione diversa da una ripresa generalizzata. La terza riguarda la risposta del prezzo, da osservare su intervalli coerenti con quelli della raccolta.

Nel fine settimana Bitcoin continua a essere negoziato mentre le normali sedute degli ETF USA sono sospese. Eventuali movimenti di sabato e domenica non costituiscono nuovi flussi dei fondi. L’aggiornamento successivo dovrà quindi tenere separati il prezzo della criptovaluta e la raccolta della prossima seduta statunitense.

Il dato verificato è una settimana negativa per questo canale d’investimento. Uno scenario di stabilizzazione richiederebbe evidenze successive; quello di ulteriore pressione troverebbe conferma nella continuità dei riscatti. Nessuno dei due si può trasformare in una certezza partendo dal solo saldo appena pubblicato.