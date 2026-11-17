Il MIT ha definito il nuovo credito d’imposta sul gasolio con il decreto direttoriale n. 437 del 16 novembre 2026, la cui pagina istituzionale è stata aggiornata il 17 novembre. La misura riguarda gli acquisti effettuati dal 1° settembre al 5 ottobre 2026: può coprire fino al 70% della maggiore spesa rispetto al prezzo di riferimento di febbraio. Il comunicato ministeriale di apertura della piattaforma, consultato nella copia diffusa da Assotir, indica domande dal 19 novembre alle 23:59 del 30 novembre 2026.

Per gli autotrasportatori la conseguenza è concreta: una parte del rincaro già sostenuto può diventare un credito da utilizzare per compensare versamenti fiscali. Il beneficio effettivo dipenderà però dalla spesa ammissibile e dal rapporto fra richieste accolte e risorse disponibili. Applicare il 70% all’intera fattura produrrebbe una stima molto superiore a quella prevista dalle regole.

Gasolio, i tre numeri che determinano il sostegno

70% del rincaro : è la percentuale massima applicata alla differenza rispetto al costo dello stesso quantitativo di gasolio ai prezzi di febbraio 2026.

: è la percentuale massima applicata alla differenza rispetto al costo dello stesso quantitativo di gasolio ai prezzi di febbraio 2026. 1,70087 euro al litro : è il parametro di riferimento indicato nella formula ministeriale, da dividere per 1,22 per ottenere il valore al netto dell’IVA.

: è il parametro di riferimento indicato nella formula ministeriale, da dividere per 1,22 per ottenere il valore al netto dell’IVA. 60 milioni di euro: è lo stanziamento previsto per questa tranche dal decreto-legge n. 193 del 23 ottobre. Se le domande accolte lo superano, gli importi vengono riproporzionati.

I criteri sono contenuti nel decreto direttoriale del MIT n. 437. La nuova finestra è distinta dalla procedura relativa agli acquisti di marzo-agosto: confondere i due periodi significherebbe usare fatture e scadenze sbagliate.

Su 18 mila euro di gasolio, quanto si recupera davvero?

Consideriamo un esempio ipotetico: un’impresa ammessa alla misura ha acquistato 10.000 litri per i veicoli agevolabili nel periodo previsto, spendendo 18.000 euro al netto dell’IVA. Il prezzo medio effettivo è quindi 1,80 euro al litro, sempre al netto dell’imposta.

Il costo di confronto si ottiene moltiplicando i litri per 1,70087 e dividendo per 1,22: il risultato è circa 13.941,56 euro. La maggiore spesa è di 4.058,44 euro e il 70% di questa differenza vale 2.840,91 euro. Il calcolo mantiene tutte le cifre intermedie e arrotonda il risultato finale ai centesimi.

Il credito teorico equivale dunque al 15,78% della fattura netta dell’esempio. I 12.600 euro ottenuti applicando il 70% a tutti i 18.000 euro sarebbero un calcolo errato. Anche i 2.840,91 euro restano un massimo teorico, prima delle verifiche, degli eventuali limiti di cumulo e del possibile riparto delle risorse.

Per capire il peso del tetto finanziario, immaginiamo soltanto a scopo illustrativo richieste ammissibili complessive per 75 milioni a fronte dei 60 disponibili: il fattore di riparto sarebbe l’80% e il credito dell’esempio scenderebbe a circa 2.272,73 euro. Non è una previsione delle domande, ma la spiegazione del meccanismo che impedisce di considerare garantito l’importo iniziale.

Quali imprese e veicoli possono accedere

La misura riguarda imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono in via principale trasporto su strada, secondo le attività richiamate dalla normativa. Per il trasporto merci sono ammessi i veicoli in uso di terzi di categoria N con massa complessiva a pieno carico di almeno 7,5 tonnellate; per il trasporto persone le categorie sono M2 e M3, con le attività ammesse che comprendono anche il noleggio di autobus con conducente.

I mezzi devono appartenere alle classi ambientali Euro V o Euro VI. Il comunicato include nel quantitativo dichiarabile anche l’HVO. La platea è quindi specifica: l’acquisto di carburante per un’automobile privata o la semplice presenza di veicoli aziendali non sono sufficienti a ottenere il contributo.

Domanda, fatture e tempi di utilizzo

L’istanza passa dalla piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il primo accesso spetta al titolare o legale rappresentante tramite SPID o CIE; dopo l’autorizzazione possono essere indicati incaricati. Le imprese già registrate per marzo-agosto possono riutilizzare la registrazione.

Occorre associare i veicoli ammissibili, dichiarare i litri e caricare il modello Excel delle fatture. Un passaggio decisivo è distinguere il totale netto della fattura dalla sola quota di gasolio destinata ai mezzi agevolabili: è quest’ultima, riportata nella colonna D, a entrare nel calcolo. Il file richiede importi numerici con due decimali, senza formule, simboli di valuta o separatori delle migliaia.

Il credito di questa tranche è utilizzabile entro il 31 dicembre 2027, esclusivamente in compensazione tramite F24 trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La fruizione parte dal decimo giorno successivo alla trasmissione ministeriale dei dati all’Agenzia, nei limiti dell’importo concesso. Presentare la domanda non rende immediatamente spendibile il credito.

Perché conta per margini e liquidità

Il sostegno interviene su un costo già sostenuto dalle imprese e può ridurre i successivi esborsi fiscali. Il suo effetto economico è diverso da quello descritto nel nostro approfondimento sulla riduzione delle accise e sul risparmio al rifornimento: qui il recupero passa da domanda, controlli e concessione, con un intervallo fra pagamento del carburante e utilizzo dell’aiuto.

I prossimi passaggi da monitorare sono l’apertura del 19 novembre, la chiusura del 30 novembre e l’eventuale riparametrazione successiva. Per il bilancio dell’impresa conterà soprattutto il valore definitivo indicato come «contributo concesso», insieme alla sua disponibilità fiscale. Il decreto richiama inoltre il rispetto della decisione europea sulla modifica notificata il 13 novembre: la pubblicazione dei criteri non va confusa con un accredito già ottenuto.