Gli affitti a Milano risentono di due dinamiche diverse. Chi cerca casa incontra canoni richiesti ancora elevati, ma cresciuti poco nell’ultimo anno secondo Immobiliare.it. Chi vive già in un appartamento può invece affrontare una rivalutazione più consistente, se prevista dal contratto. La novità del 17 novembre arriva dai dati definitivi Istat di ottobre 2026: l’indice FOI senza tabacchi registra un incremento annuo del 5,4%.

Applicato integralmente a un canone ipotetico di 2.000 euro mensili, quel tasso produce 108 euro in più al mese. È uno scenario di calcolo, non l’aumento medio osservato sui contratti milanesi, e riguarda soltanto i rapporti per i quali l’adeguamento è consentito e ottobre è il riferimento corretto.

Il dato nuovo è l’inflazione, non un rincaro uniforme degli appartamenti

Il comunicato Istat sui prezzi di ottobre distingue il FOI, cresciuto dell’1,1% sul mese e del 5,4% sull’anno, dall’indice generale NIC, salito del 5,5% annuo. Per un contratto collegato al FOI va utilizzato il parametro previsto dalla clausola: il numero dell’inflazione generale riportato nei titoli dei giornali non è intercambiabile con quello delle rivalutazioni.

Come mostra anche il nostro approfondimento sull’inflazione italiana di ottobre, il costo della vita va letto distinguendo le sue componenti. Il passaggio economico è rilevante: una variazione dei prezzi al consumo può trasferirsi al costo dell’abitazione attraverso un contratto già firmato. Per questo l’aggiornamento di un singolo affitto può superare la crescita delle richieste rilevate negli annunci dello stesso periodo.

Negli annunci di ottobre Milano è a 22,52 euro al metro quadrato

Le quotazioni di Immobiliare.it per il comune di Milano indicano a ottobre 2026 una richiesta media di 22,52 euro mensili al metro quadrato, in aumento dello 0,58% rispetto a ottobre 2025. Sono prezzi richiesti per immobili residenziali, non canoni certificati dei contratti conclusi.

Moltiplicare quella media per 60 metri quadrati dà 1.351,20 euro al mese. È un riferimento aritmetico per comprendere l’ordine di grandezza, non la valutazione di un appartamento specifico. La stessa rilevazione colloca il Centro a 31,11 euro al metro quadrato e Bisceglie, Baggio e Olmi a 15,88 euro.

La media cittadina va quindi letta insieme alla zona e alle caratteristiche dell’alloggio. Inoltre, un cambiamento nella composizione degli immobili offerti può influenzare il dato: il confronto annuale degli annunci non segue necessariamente le stesse abitazioni. Da queste cifre non si può dedurre che ogni inquilino abbia ricevuto un aumento dello 0,58%.

Quanto pesa l’adeguamento su tre canoni diversi

La simulazione seguente applica il 5,4% a tre importi mensili. Presuppone un aggiornamento annuale integrale legittimamente applicabile, con ottobre come mese di riferimento.

Canone iniziale Aumento mensile Nuovo canone Maggior costo per 12 mesi 1.000 euro 54 euro 1.054 euro 648 euro 1.500 euro 81 euro 1.581 euro 972 euro 2.000 euro 108 euro 2.108 euro 1.296 euro

Elaborazione redazionale su importi ipotetici. Il costo annuo assume dodici mensilità intere al nuovo canone e non rappresenta una spesa già sostenuta nel 2026.

La cedolare secca cambia il risultato

La guida agli affitti dell’Agenzia delle Entrate, sezione 2.5, ricorda che chi sceglie la cedolare secca rinuncia agli aggiornamenti del canone. Finché opera questa scelta, il rialzo dell’indice non giustifica l’adeguamento Istat dell’affitto.

Negli altri casi bisogna esaminare la disciplina applicabile e la clausola contrattuale, compresa la quota dell’indice utilizzabile. Vanno controllati anche il mese di riferimento e la decorrenza. La diffusione del dato il 17 novembre non significa che tutti debbano pagare una maggiorazione dalla stessa data.

Il problema economico è anche il livello di partenza

Per capire la pressione sul bilancio familiare, immaginiamo due nuclei con lo stesso canone di 1.500 euro e redditi netti mensili rispettivamente di 3.000 e 4.500 euro. Prima dell’eventuale aumento, l’affitto assorbe il 50% del reddito del primo e il 33,3% del secondo. Con 81 euro mensili aggiuntivi, le quote diventano il 52,7% e il 35,1%. Sono esempi, non stime dei redditi milanesi.

La stessa maggiorazione lascia dunque margini molto diversi per consumi e risparmio. Per chi valuta un trasferimento, il confronto utile comprende anche spese condominiali, utenze, trasporti e costi iniziali del cambio casa: un canone inferiore può offrire un vantaggio che va misurato sull’intero bilancio.

Le prossime rilevazioni sui prezzi richiesti aiuteranno a capire l’evoluzione del mercato. Per chi ha già un contratto, la verifica decisiva resta invece individuale: quale regime è in vigore, quale aggiornamento è ammesso e da quando. Il dato di ottobre rende quantificabile il possibile rincaro; sono le condizioni del rapporto a stabilire se quel costo si materializzerà.