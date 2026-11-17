Il MEF ha confermato la continuità dell’IRES dimezzata per gli ex IACP, secondo quanto riferisce Saverio Congedo in una nota del 17 novembre. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera richiama la risposta del sottosegretario Federico Freni a una sua interrogazione. Il chiarimento riguarda gli enti che gestiscono l’edilizia residenziale pubblica e le società che possiedono i requisiti previsti dalla disciplina. Il beneficio consiste nella riduzione del 50% dell’aliquota, con un effetto diretto sul carico fiscale dei soggetti ammessi.

Perché la conferma interessa i bilanci dell’edilizia pubblica

Per un ente che deve amministrare alloggi e programmare gli interventi sul patrimonio immobiliare, sapere quale trattamento fiscale applicare ai redditi è un elemento della gestione economica. Una minore imposta può lasciare più risorse disponibili dopo il prelievo. La loro destinazione concreta dipende però dal bilancio dell’ente, dai vincoli applicabili e dalle decisioni sugli investimenti.

Congedo lega la rilevanza del chiarimento alle trasformazioni organizzative che hanno interessato nel tempo gli istituti. Nel suo resoconto, il MEF conferma che l’agevolazione continua ad applicarsi agli IACP comunque denominati, ai loro consorzi e agli enti con le medesime finalità sociali costituiti in forma societaria, nel rispetto dei requisiti europei dell’in house providing. È quindi importante ricostruire la posizione giuridica del singolo soggetto e la sua attività effettiva.

Che cosa significa un’aliquota ridotta del 50%

Un esempio puramente illustrativo aiuta a misurare il meccanismo. Supponiamo che, sul reddito ammesso al beneficio, l’applicazione dell’aliquota piena produca un’imposta di 100.000 euro, prima di crediti e altri elementi della liquidazione. Dimezzando l’aliquota, a parità di imponibile, l’imposta diventa 50.000 euro. La differenza è di 50.000 euro, pari alla metà dell’importo di partenza. Il calcolo descrive l’effetto della regola sul medesimo reddito.

Per misurare il risultato su un ente reale servono invece imponibile fiscale, perimetro dei redditi agevolabili e ulteriori componenti della dichiarazione. Il numero degli appartamenti gestiti, preso da solo, dice poco sull’imposta dovuta. Anche il rapporto fra risparmio fiscale e manutenzioni richiede un passaggio ulteriore, attraverso il programma di spesa e i pagamenti effettivi. La conferma del trattamento consente agli amministratori di programmare queste grandezze con un riferimento interpretativo più definito.

I requisiti e il rinvio dell’abrogazione

Il riferimento richiamato da Congedo è l’articolo 6 del DPR 601 del 1973. La documentazione del Dipartimento delle Finanze include, accanto agli IACP e ai consorzi, le società in house con le stesse finalità sociali costituite e operanti al 31 dicembre 2013. Per le società interessate, verificare questa condizione temporale è dunque parte dell’esame del beneficio.

La ricostruzione ufficiale spiega anche un passaggio che può creare incertezza. La legge di bilancio 2019 aveva previsto l’abrogazione dell’articolo 6. La legge 12 del 2019 ha poi collegato la decorrenza dell’abrogazione al primo periodo d’imposta di applicazione di specifiche misure sostitutive di favore. Il Dipartimento descrive questo rinvio nella sezione 2.5 del documento sulle novità normative IRES per l’anno d’imposta 2019. È il precedente normativo utile per comprendere la continuità oggi riferita dal parlamentare.

Quali verifiche seguono per gli enti interessati

La notizia del 17 novembre riguarda la conferma interpretativa riportata nella nota di Congedo. Il successivo documento da esaminare sarà il testo integrale della risposta ministeriale, per controllare formulazione e perimetro del chiarimento. Nei conti dei singoli gestori andranno poi osservati l’applicazione del beneficio e l’impiego delle risorse disponibili.

La questione arriva mentre il Parlamento esamina la legge di bilancio. Nel quadro più ampio delle risorse e coperture della manovra 2027, il caso degli ex IACP mostra quanto conti ricostruire la disciplina già applicabile. Per l’edilizia pubblica, la conferma fiscale assume valore economico nella misura in cui sostiene la continuità della gestione e la capacità di programmare interventi documentati sul patrimonio abitativo.