Quanto dei soldi previsti dalla manovra 2027 può servire a ottenere prima una visita o un esame? È una delle domande aperte dalla presa di posizione di Andrea Quartini, deputato del Movimento 5 Stelle. In una dichiarazione diffusa alle 15:10 del 17 novembre, Quartini ha contestato la risposta del governo alle difficoltà del Servizio sanitario nazionale, richiamando il peso delle cure pagate dalle famiglie. Nel disegno di legge all’esame della Camera, la cifra che riguarda direttamente le liste d’attesa è 300 milioni di euro per il 2027.

Quanto mette sul tavolo la manovra per la sanità

L’articolo 69 del disegno di legge aumenta di 2 miliardi e 365 milioni il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2027. Si tratta delle risorse aggiuntive rispetto al finanziamento già previsto per quell’anno. La stessa disposizione indica un incremento di 2 miliardi e 352 milioni per il 2028 e di 2 miliardi e 399 milioni annui dal 2029. Chi cerca il totale dei fondi a disposizione del servizio sanitario deve quindi guardare anche alla base sulla quale si applicano questi aumenti.

Una parte delle somme ha già una destinazione nel testo. Per esempio, 500 milioni annui dal 2027 servirebbero ad aggiornare le tariffe massime con cui vengono remunerati i ricoveri ospedalieri per acuti, sia ordinari sia diurni. È un intervento che riguarda quanto viene riconosciuto a chi eroga il ricovero. Per una persona in attesa di un esame ambulatoriale è più pertinente un altro passaggio dello stesso articolo, il comma 4.

Come si dividono i 300 milioni per le liste d’attesa

La proposta permette alle Regioni e alle Province autonome di aumentare nel 2027 la spesa per prestazioni aggiuntive del personale dipendente degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il limite complessivo è lordo. Dei 300 milioni, 213 milioni riguardano i dirigenti medici e 87 milioni il personale del comparto sanità. Per ogni cento euro disponibili, la ripartizione è dunque di 71 euro e 29 euro. Il disegno di legge indica limiti distinti per territorio e mantiene il tetto alla tariffa oraria stabilito dai contratti collettivi.

Per capire l’effetto sul servizio basta pensare a una seduta aggiuntiva di diagnostica. Per offrire nuovi appuntamenti occorrono insieme il medico, il personale tecnico e la disponibilità dell’apparecchiatura. Se manca uno dei tre, dividere il fondo per il prezzo di un singolo esame porta a sovrastimare il numero di posti che si possono aprire. Per lo stesso motivo, il dato da cercare presso la propria azienda sanitaria sarà quante nuove sedute vengono effettivamente messe a calendario e per quali prestazioni.

Che cosa può cambiare con gli emendamenti

Quartini sostiene che la crescita delle risorse pubbliche sia insufficiente rispetto alle spese che i cittadini affrontano di tasca propria. Il giudizio politico è del deputato. Per valutare l’obiezione sul piano economico occorre confrontare due grandezze diverse: gli importi previsti per il 2027 e quanto le famiglie hanno già pagato per curarsi. Una riduzione della seconda voce dipende anche da quanto il servizio pubblico riesce a offrire nel luogo e nei tempi in cui una persona ne ha bisogno.

Il primo passaggio da seguire è alle 18 di martedì 17 novembre, termine indicato dalla Commissione Bilancio per presentare gli emendamenti. Dopo il deposito occorrerà verificare quali proposte supereranno l’esame parlamentare e se cambieranno l’importo, la ripartizione fra professioni o le condizioni a carico delle Regioni. Gli stanziamenti e la scadenza si possono verificare nel resoconto della Commissione Bilancio della Camera. Per il quadro complessivo delle entrate e delle uscite, TradingCenter ha ricostruito come la manovra distribuisce risorse e coperture tra famiglie, imprese e conti pubblici.