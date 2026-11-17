La BCE ha pubblicato il 17 novembre il bilancio consolidato dell’Eurosistema riferito al 13 novembre 2026: gli attivi scendono a 5.906,258 miliardi di euro, con una diminuzione settimanale di 6,915 miliardi. Il dato comprende la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dell’area euro. Rispetto ai 5.913,173 miliardi della settimana precedente, la flessione è di circa lo 0,12%, secondo il calcolo sui valori ufficiali.

Il movimento più interessante riguarda la composizione della liquidità bancaria: i depositi overnight presso l’Eurosistema aumentano di 17,972 miliardi, mentre i saldi sui conti correnti delle banche diminuiscono di 19,563 miliardi. Contemporaneamente continua a ridursi il portafoglio di titoli acquistati per finalità di politica monetaria.

Perché conta per banche e obbligazioni

Il bilancio permette di seguire due canali della politica monetaria: i titoli ancora detenuti dalla banca centrale e la liquidità che gli intermediari mantengono presso l’Eurosistema. La riduzione dei portafogli rende progressivamente meno ampia la presenza della banca centrale nel mercato obbligazionario; la distribuzione delle riserve aiuta a leggere il funzionamento del mercato monetario.

Per chi investe in BTP o altre obbligazioni, il meccanismo da osservare è la domanda: quando un titolo detenuto dalla banca centrale viene rimborsato e il capitale non è reinvestito, quell’acquirente non torna automaticamente sul mercato con la stessa somma. Il prezzo dei nuovi collocamenti dipende però anche da emissioni, domanda privata, aspettative sui tassi e rischio dell’emittente. Questo prospetto, da solo, non consente di prevedere un rialzo dei rendimenti né di attribuirgli un movimento delle quotazioni.

I numeri del bilancio al 13 novembre

Voce Miliardi di euro Variazione settimanale Attivi totali dell’Eurosistema 5.906,258 −6,915 Titoli per finalità di politica monetaria 3.273,235 −3,598 Finanziamenti monetari alle banche in euro 37,531 −0,902 Conti correnti delle banche, comprese le riserve obbligatorie 350,511 −19,563 Depositi overnight presso l’Eurosistema 1.915,012 +17,972 Fonte: BCE, situazione contabile al 13 novembre 2026. Valori convertiti da milioni a miliardi di euro; variazioni riportate dal prospetto. Gli arrotondamenti possono impedire la perfetta quadratura delle differenze.

Il prospetto ufficiale della BCE mostra che i titoli di politica monetaria rappresentano circa il 55,4% degli attivi complessivi, secondo la nostra elaborazione. Restano quindi la componente decisiva per comprendere la dimensione del bilancio. Nella stessa settimana incidono sulla contrazione anche le altre attività, diminuite di 3,453 miliardi: attribuire tutta la flessione agli acquisti obbligazionari sarebbe impreciso.

PSPP e PEPP: dove si concentra il portafoglio

Nel commento settimanale la BCE indica 1.623,5 miliardi nel PSPP, il programma di acquisto di titoli del settore pubblico, e 1.258,3 miliardi nel PEPP, varato durante la pandemia. Il PSPP comprende diverse categorie di emittenti pubblici; il PEPP comprende attività pubbliche e private. Le consistenze aggregate non consentono quindi di ricavare direttamente quanti BTP siano stati rimborsati nella settimana.

Gli altri portafogli comprendono 208 miliardi di obbligazioni societarie nel CSPP, 182,2 miliardi di obbligazioni bancarie garantite nel CBPP3 e 1,2 miliardi di titoli cartolarizzati nell’ABSPP. La tabella dei flussi segnala rimborsi per 1,7 miliardi nel PSPP, 0,7 miliardi nel CBPP3, 0,6 miliardi nel PEPP e 0,5 miliardi nel CSPP, con importi arrotondati.

Questi titoli sono contabilizzati al costo ammortizzato. È un dettaglio essenziale: la consistenza segue le regole contabili del portafoglio e i relativi flussi, perciò la variazione settimanale non equivale alla performance di un fondo obbligazionario valutato quotidianamente ai prezzi di mercato. Il calo della voce non misura, in sé, una perdita di investimento della BCE.

Perché salgono i depositi overnight mentre il bilancio cala

I conti correnti delle banche presso l’Eurosistema includono le riserve obbligatorie; la deposit facility consente invece agli intermediari di depositare liquidità fino al giorno lavorativo successivo. Il calo di 19,563 miliardi dei primi supera l’aumento di 17,972 miliardi dei secondi. Considerate insieme, le due componenti diminuiscono dunque di 1,591 miliardi, passando a 2.265,523 miliardi.

La crescita dei depositi overnight è quindi compatibile con una riduzione del totale delle riserve delle banche. I dati aggregati descrivono una ricomposizione dei saldi, ma non permettono di ricostruire le scelte dei singoli intermediari o di dedurre che abbiano tagliato i prestiti a famiglie e imprese. Anche il credito bancario dipende da domanda, capitale, rischio e condizioni di finanziamento.

Aggiungendo le banconote in circolazione, aumentate di 682 milioni, si ottiene la base monetaria: nel commento ufficiale diminuisce di circa 0,9 miliardi, a 3.900 miliardi. È un aggregato diverso dal totale degli attivi e non coincide con tutti i depositi dei risparmiatori nel sistema bancario.

Il contesto e i prossimi dati da seguire

Per l’APP, la BCE ha interrotto i reinvestimenti da luglio 2023: il portafoglio si riduce con la scadenza delle attività. Il calendario dei rimborsi rende il processo irregolare da una settimana all’altra. I tassi ufficiali restano lo strumento principale della politica monetaria; la dimensione del bilancio aiuta a descrivere come quella politica si trasmette, come approfondito nella nostra analisi su BCE, mutui e risparmi.

Nei prossimi rendiconti sarà utile confrontare i rimborsi obbligazionari con l’andamento complessivo delle riserve e con il ricorso delle banche alle operazioni di rifinanziamento. La domanda concreta è se la riduzione dei titoli continui insieme a condizioni ordinate nel mercato monetario. Per rispondere servono una serie di osservazioni e i relativi tassi di mercato: il solo aumento settimanale della deposit facility non dimostra né tensione né abbondanza uniforme di liquidità fra tutte le banche.