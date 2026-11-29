Un coupon del 20% con un tetto di 15 euro riduce a 135 euro un acquisto da 150: lo sconto effettivo sul totale è quindi del 10%. Il limite conta più della percentuale pubblicizzata quando il carrello supera 75 euro. È un esempio ipotetico, non un’offerta commerciale in corso.

Il meccanismo è questo: si calcola il 20% della spesa ammessa e si applica il valore più basso fra quel risultato e 15 euro. Raggiunti 75 euro, ogni prodotto aggiuntivo aumenta quanto paghi senza far crescere il beneficio. Il confronto presuppone prodotti tutti ammessi, prezzi comprensivi di IVA e nessuna spesa accessoria.

La soglia che cambia il risultato

Per trovare il punto in cui il vantaggio smette di crescere basta dividere il massimo sconto per la percentuale espressa in forma decimale: 15 ÷ 0,20 = 75 euro. Sotto quella soglia, il beneficio segue il valore del carrello. Su 40 euro risparmi 8 e paghi 32; su 60 risparmi 12 e paghi 48.

A 75 euro ottieni tutti i 15 euro disponibili e ne versi 60. Se raddoppi la spesa iniziale portandola a 150, il risparmio resta 15 e il pagamento sale a 135. La percentuale effettiva si dimezza perché il numeratore rimane fermo mentre il denominatore raddoppia: 15 ÷ 150 × 100 = 10%.

Questa soglia non è un obiettivo da raggiungere a ogni costo. Chi aveva bisogno di articoli per 60 euro e aggiunge un prodotto da 15 ottiene altri 3 euro di sconto, ma paga 12 euro in più. Quel prodotto conviene soltanto se vale davvero la spesa aggiuntiva per quella famiglia; il maggiore risparmio nominale, da solo, non basta.

Un limite alla spesa non è un limite allo sconto

Le FAQ del MIMIT sugli annunci di riduzione di prezzo, nella risposta 2, distinguono le promozioni subordinate a condizioni, comprese soglie minime e massime, dai semplici annunci di ribasso disciplinati dall’articolo 17-bis. Il ministero precisa inoltre che resta applicabile la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette: la presenza di condizioni non autorizza informazioni ingannevoli sul vantaggio.

Occorre quindi leggere che cosa viene limitato. “20% fino a 15 euro di sconto” permette al massimo 15 euro di beneficio. “20% sui primi 15 euro di spesa” ne produce al massimo 3. Le cifre sembrano uguali, ma descrivono basi di calcolo diverse. Se il regolamento non è chiaro, il totale mostrato prima del pagamento e una richiesta di chiarimento al venditore sono più utili di una supposizione.

Prodotti esclusi e spedizione cambiano il confronto

Supponiamo che un carrello da 100 euro contenga 60 euro di articoli ammessi e 40 esclusi. Il 20% si calcola su 60, quindi vale 12 euro: non raggiunge il tetto di 15. Il pagamento dei prodotti è 88 euro e lo sconto sull’intero carrello è il 12%. Se si aggiungono 6 euro di spedizione, l’esborso diventa 94.

Un concorrente che vende gli stessi prodotti a 92 euro, consegna inclusa e condizioni equivalenti, costa meno pur senza offrire alcun coupon. Prima di scegliere vanno confrontati quantità, modello, tempi di consegna e servizi inclusi. Diversamente si rischia di attribuire al codice promozionale una convenienza che deriva da prodotti o condizioni non comparabili.

Dividere gli ordini non raddoppia sempre il beneficio

Due ordini da 75 euro darebbero, matematicamente, due sconti da 15 soltanto se il regolamento consentisse davvero due utilizzi. Non bisogna presumere che il limite valga per ordine: potrebbe essere previsto per cliente, periodo o codice. Anche una seconda spedizione può assorbire parte del vantaggio. Nel caso ipotetico di due utilizzi ammessi e 6 euro di consegna su ciascun ordine, il pagamento totale sarebbe 132 euro, contro 141 per un unico ordine da 150 con una sola consegna.

Il tetto è inoltre un problema diverso da quello degli sconti percentuali applicati in successione. Prima di pagare conviene annotare tre importi: valore dei soli prodotti ammessi, riduzione effettiva e totale finale comprensivo delle spese. Sono questi numeri a rendere confrontabili le offerte, senza trasformare il massimo sconto ottenibile in un invito a comprare di più.