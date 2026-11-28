Abbonamenti, cinque servizi da 12 euro al mese costano 720 euro all’anno se restano tutti attivi. Utilizzarli a rotazione per quattro mesi ciascuno riduce la spesa teorica a 240 euro: 480 euro in meno, rinunciando però all’accesso simultaneo e continuativo. Il risparmio nasce dai mesi non acquistati, non da uno sconto.

L’esempio funziona soltanto con contratti realmente mensili, interrompibili senza oneri aggiuntivi, prezzi invariati e nessun costo di riattivazione. Non descrive operatori o promozioni reali. Se uno dei servizi serve ogni giorno, ha una durata minima o conserva dati indispensabili, inserirlo nella rotazione può essere poco pratico o più costoso del previsto.

Un calendario con al massimo due servizi attivi

Chiamiamo i cinque servizi A, B, C, D ed E. A e D vengono utilizzati da gennaio ad aprile; B ed E da maggio ad agosto; C da settembre a dicembre. Ciascuno resta disponibile per quattro mesi, per un totale di venti mesi-servizio acquistati nell’anno. Un mese-servizio significa un singolo abbonamento attivo per un mese.

Da gennaio ad agosto la spesa è 24 euro mensili, perché gli abbonamenti contemporanei sono due. Negli ultimi quattro mesi scende a 12 euro. Il totale è quindi 8 × 24 + 4 × 12 = 240 euro, equivalente a 20 × 12. Tenere tutti e cinque sempre attivi richiederebbe invece sessanta mesi-servizio: 5 × 12 × 12 = 720 euro.

La riduzione è del 66,7% circa, ma anche i mesi di accesso acquistati diminuiscono nella stessa proporzione. Sarebbe scorretto presentare i due piani come identici: nel secondo si possono usare contemporaneamente tutti i servizi, nel primo bisogna concentrare l’utilizzo nei periodi scelti.

Prima misurare l’uso, poi decidere il turno

Per verificare se il calendario è realistico serve partire dalle attività desiderate. Un catalogo video può interessare durante pochi mesi; uno strumento necessario ogni settimana per lavorare ha una funzione diversa. Il nome dell’abbonamento non basta a stabilire se sia sostituibile, rinviabile o indispensabile.

La guida alla pianificazione della Banca d’Italia invita a collegare entrate, uscite e priorità. Applicando questo criterio, il calendario può riportare per ogni servizio chi lo usa, in quale periodo serve e quale alternativa resta disponibile quando viene interrotto. Sono informazioni più utili del solo prezzo medio mensile.

La sovrapposizione costa anche quando dura poco

Immaginiamo che, nel passaggio di maggio, A e D restino attivi per un mese aggiuntivo mentre B ed E sono già partiti. Quel mese costa 48 euro anziché 24. Ripetere la stessa dimenticanza a settembre con B ed E aggiunge altri 24 euro: il totale annuale sale da 240 a 288 euro e il risparmio scende da 480 a 432.

Questi 48 euro non sono penali: sono due mesi aggiuntivi per due servizi. La distinzione aiuta a capire il costo concreto di una rotazione gestita male, anche senza variazioni tariffarie. Per ogni passaggio è utile controllare la data effettiva di cessazione e la prima data di fatturazione del servizio successivo.

Quando il calendario non è applicabile

Prima di interrompere un servizio vanno lette durata, preavviso, modalità di rinnovo e condizioni per tornare clienti. Pagare mensilmente non prova che il rapporto duri un solo mese. Anche recuperare una tariffa precedente o ritrovare contenuti e archivi non può essere dato per scontato: dipende dalle condizioni specifiche.

Se il contratto impone pagamenti ulteriori, questi vanno sommati al confronto. Se un abbonamento deve restare attivo tutto l’anno, il suo costo torna a 144 euro invece dei 48 previsti per quattro mesi: nel nostro modello il totale aumenta di 96 euro. Il calendario diventa così uno strumento adattabile, non una promessa di risparmio valida per tutti.

La prova finale è molto concreta: nei mesi in cui un servizio sarà spento, la famiglia accetta davvero di farne a meno? Solo dopo questa verifica i 480 euro teorici diventano una previsione sensata del denaro che potrebbe restare nel bilancio.